Roland Garros 2021 oggi: orari 4 giugno, tv, programma, ordine di gioco

Nuova giornata di incontri al Roland Garros 2021. Si comincia a entrare nel vivo con il terzo turno del tabellone maschile e femminile e le emozioni non mancheranno di sicuro.

Sul Philippe Chatrier spetterà a Vika Azarenka e Madison Keys dare il via alle danze a precedere il confronto tra il tedesco Alexander Zverev e il serbo Laslo Djeere. A seguire il derby americano tra Serena Williams e Danielle Collins prima della sfida serale tra Stefanos Tsitsipas e John Isner.

Oggi sarà anche il giorno di Fabio Fognini che andrà a caccia degli ottavi di finale affrontando l’argentino Federico Delbonis. Un match non semplice per Fabio, soprattutto tenendo conto dell’ottimo stato di forma del sudamericano. La sfida si terrà sul Suzanne Lenglen dove meriterà attenzione anche il match tra l’americano Reilly Opelka e il russo Daniil Medvedev (testa di serie n.2).

La giornata del Roland Garros 2021 inizierà oggi alle ore 11:00 su tutti i campi tranne il Philippe Chatrier (ore 12.00). Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e 2 e in diretta streaming su Eurosport Player ed Discovery+. Di seguito l’ordine di gioco completo.

ROLAND GARROS 2021: ORDINE DI GIOCO 4 GIUGNO

Court Philippe CHATRIER – dalle 12

[15] V. Azarenka vs [23] M. Keys

[6] A. Zverev vs L. Djere

non prima delle 16

[7] S. Williams vs D. Collins

non prima delle 21

[5] S. Tsitsipas vs [31] J. Isner

Court Suzanne LENGLEN – dalle 11

[21] E. Rybakina vs E. Vesnina

[27] F. Fognini vs F. Delbonis

[32] R. Opelka vs [2] D. Medvedev

P. Hercog vs [20] M. Vondrousova

Court Simonne-Mathieu – dalle 11

[31] A. Pavlyuchenkova vs [3] A. Sabalenka

K. Nishikori vs H. Laaksonen

S. Johnson vs [12] P. Carreno Busta

[33] P. Badosa vs A. Bogdan

Court 7 – dalle 11

T. Zidansek vs K. Siniakova

doppio

M. Giron vs [22] C. Garin

Court 14 – dalle 11

[15] C. Ruud vs A. Davidovich Fokina

S. Cirstea vs D. Kasatkina

ROLAND GARROS 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 e 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

Foto: LaPresse