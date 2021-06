LIVE Vanessa Ferrari vs Lara Mori in DIRETTA: Vanessa vince e si qualifica alle Olimpiadi! La Farfalla nella leggenda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA GARA: VANESSA FERRARI QUALIFICATA ALLE OLIMPIADI

Grazie a tutti per averci seguito e per aver vissuto insieme questa bella battaglia tra Vanessa Ferrari e Lara Mori, con il pass olimpico in palio. La bresciana ha staccato il biglietto nominale per i Giochi. Rimanete con noi per cronaca, video, approfondimenti, dichiarazioni. Prossimo appuntamento con la grande ginnastica? Nel weekend del 10-11 luglio con i Campionati Italiani Assoluti a Napoli.

17.32 L’Italia dunque sarà presente alle Olimpiadi con 5 ginnaste: 4 in squadra e Vanessa Ferrari da individualista. Se Vanessa verrà inserita in squadra, allora lo spot da individualista verrà preso da Lara Mori.

17.30 La gara di Doha è finita proprio ora. Vanessa Ferrari ha vinto al corpo libero con 14.266 (5.9) davanti a Lara Mori (13.633) e alla brasiliana Lorrane Oliveira (12.633), quarta l’ucraina Anastasiia Bachynska (12.600), quinta l’ungherese Zsofia Kovacs (12.500), sesta l’egiziana Jana Mahmoud (11.400), settima l’ucraina Diana Varinska (11.400).

17.28 Vanessa Ferrari, capace di conquistare la medaglia di bronzo agli Europei un paio di mesi fa, se la dovrà vedere con tante big ai Giochi. Se Simone Biles appare imbattibile (stanotte si è superata ancora una volta ai Trials), per il resto nessuna è insuperabile: Jade Carey, Sunisa Lee, Angelina Melnikova, Melanie De Jesus, le altre russe non sono di certo di un’altra categoria. Si va a Tokyo con ambizioni, non per passeggiate e per record di partecipazioni.

17.26 Vanessa Ferrari ha dunque conquistato un pass nominale per i Giochi e potrà gareggiare da individualista, su tutti gli attrezzi. La 30enne bresciana potrebbe però essere presa in considerazione dal DT Enrico Casella per fare parte del quartetto che comporrà la squadra azzurra. In quel caso allora il pass individualista verrebbe preso da Lara Mori in virtù della Coppa del Mondo.

17.24 Vanessa Ferrari diventerà la ginnasta italiana con più partecipazioni alle Olimpiadi: 4 volte contro le 3 di Miranda Cicognani e Monica Bergamelli.

17.22 Vanessa Ferrari ha firmato un’altra impresa storica e per la quarta volta consecutiva ai Giochi. Lo fa dopo tre anni difficili, tra infortuni e difficoltà. L’azzurra strappa il biglietto con un esercizio rovente, 14.266 con 5.9 di D Score: si può andare a Tokyo per inseguire quella medaglia a cinque cerchi sempre sfuggita in una carriera leggendaria.

17.20 Ora la brasiliana Lorrane Oliveira, ma ormai non cambierà nulla. Vanessa Ferrari ha vinto la gara visto il punteggio elevatissimo e ha conquistato il pass olimpico, Lara Mori seconda.

17.19 Onore al merito a una bravissima Lara Mori, che ha lottato fino all’ultimo minuto.

17.18 VANESSA FERRARI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADIIIIIIIIIIIIII! Impresa della Regina, dopo tre anni in apnea. La bresciana vola ai Giochi con immensa caparbietà, quarta partecipazione storica: la ginnasta italiana più presente nella rassegna a cinque cerchi.

17.17 VANESSA FERRARI STREPITOSAAAAAA! 14.266, 5.9 il D Score. Punteggio da urlo.

17.16 Perfetto Silivas in prima diagonale, la seconda diagonale è uno tempo-Tsukahara ma è giunta sul pelo della riga (penalità? forse un decimo, da verificare). Buono il doppio giro impugnato, poi l’elemento artistico che porta il suo nome. Doppio raccolto tirato, leggera sbavatura in arrivo. Finale coreografico con un buon Gogean. Esce con un grandissimo sorriso e abbraccia fortissimo Lara Mori. Che bella immagine. Ora attendiamo il responso dei giovani.

17.13 Il punteggio è decisamente positivo: 13.633 con 5.5 di D Score per Lara Mori. Si porta al comando, due decimi meglio della qualifica. ORA VANESSA FERRARI, le serve fare più di 13.633 per vincere e qualificarsi alle Olimpiadi. Sarà battaglia campale.

17.11 Tempo-Tsukahara piantato in prima diagonale, due avvitamenti e salto teso in seconda (piccola sbavatura), triplo avvitamento buono (questo dovrebbero riconoscerlo). Poi sbaglia il triplo giro impugnato e si sbilancia, è un doppio e ci sarà una penalità. Chiusura positiva con un doppio carpio, leggero saltello. Non sarà facile battere Vanessa Ferrari.

17.09 Solo 12.600 per Bachynska, dunque non condizionerà la sfida tra Ferrari e Mori. ORA LARA MORI!

17.08 Attendiamo il punteggio di Bachynka, poi toccherà a LARA MORI!

17.06 Tsukahara non eccezionale con uscita di pedana con entrambi i piedi (tre decimi di penalità), ma ottimo il Tabac dell’ucraina in seconda linea. Stoppato anche il doppio carpio, imprecisa l’ultima.

17.05 Kovacs ottiene 12.500, punteggio facilmente battibile. Ora Bachynska.

17.04 Doppio teso iniziale per Kovacs, poi una sporcatura sulla seconda diagonale. Esercizio non superlativo per la magiara. Attendiamo il punteggio, poi toccherà all’ucraina Anastasiia Bachynska. Nel giorno buono può anche inventarsi qualcosa di buono.

17.02 Finalmente inizia la Finale al corpo libero. Tocca all’ungherese Zsofia Kovacs. La 21enne è già qualificata alle Olimpiadi, oggi non sarà un fattore nella sfida tra Mori e Ferrari. Terza in qualifica, ma inferiore sulla carta alle azzurre.

17.00 Kovacs sta cercando di scaldarsi nuovamente. Le altre ginnaste dopo di lei si stanno raffreddando, situazione tutt’altro che ottimale.

16.58 Inaccettabile in Coppa del Mondo… Con un pass olimpico in palio. Ci auguriamo vivamente che in vista di Parigi 2024 cambino meccanismi di qualificazione e soprattutto che l’organizzazione degli eventi venga data per seri meriti.

16.56 Stanno sistemando la pedana al corpo libero. Non si poteva farlo prima che iniziasse la gara? Zsofia Kovacs è in piedi, in attesa di salire sulla pedana.

16.54 Body rosa per Lara Mori, leotard rosso per Vanessa Ferrari.

16.52 SI INIZIA. Le ginnaste si presentano alla giuria.

16.49 Conclusa la finale alle parallele pari. Ormai siamo vicinissimi al grande momento… Sembra di attendere i grandi incontri di boxe, dove è una prerogativa l’attesa attraverso altri eventi.

16.47 Ricordiamo che Vanessa Ferrari punta a diventare la ginnasta italiana con più partecipazioni ai Giochi, nessuna si è spinta a quattro.

16.45 Vanessa Ferrari potrebbe comunque essere convocata anche nel quartetto che formerà la squadra italiana per Tokyo. In caso di successo odierno cederebbe il suo pass a Lara Mori proprio in virtù della classifica di Coppa del Mondo. In caso di affermazione di Lara Mori, invece, la toscana volerebbe ai Giochi e Vanessa dovrebbe sperare di rientrare nel quartetto.

16.42 Mancano due ginnasti alle parallele. Al momento in testa il turco Fehat Arican con un super 15.566.

16.39 Vanessa Ferrari è tornata sulle tre diagonali, ha riportato il tempo-Tsukahara che non eseguiva dai Mondiali 2017 quando si infortunò e ha già un D Score di 5.9. Lara Mori spera che le entri il triplo avvitamento e cercherà di incrementare la nota di partenza di 5.3.

16.36 Lara Mori si esibirà per terza, Vanessa Ferrari per quarta. Sarà un botta e risposta nel giro di cinque minuti. Prima di loro l’ungherese Zsofia Kovacs e l’ucraina Anastasiia Bachynska. Dopo le due azzurre toccherà alla brasiliana Lorrane Oliveira. A seguire l’egiziana Jana Mahmoud e l’ucraina Dina Varinska.

16.34 Siamo a metà della finale alle parallele pari. Alla fine spazio alla Finale al corpo libero femminile, indicativamente tra una ventina di minuti.

16.32 Nel frattempo è iniziato anche il Flanders con l’Italia guidata da Giorgia Villa e Alice D’Amato: davvero tanta ginnastica, la contemporaneità di eventi non fa bene a nessuno. Ora concentriamoci su questa battaglia campale.

16.30 Ferrari si esibirà sulle note di “Bambola”, abbandonando così “Bella Ciao” con cui è salita sul podio in occasione della rassegna continentale. Mori esegue il suo esercizio su un medley dei Queen.

16.27 Vanessa si presenta in ottimo stato di forma, due mesi fa ha vinto la medaglia di bronzo agli Europei. Lara ha sempre gareggiato in Serie A in questa stagione, a Doha la prima uscita internazionale dell’anno.

16.25 Ferrari insegue la quarta partecipazione alle Olimpiadi, Mori la prima.

16.22 Varinska ha appena vinto alla trave davanti a Kovacs. Ora le premiazioni, tra poco la finale al corpo libero con la battaglia tra le azzurre.

16.20 Vanessa Ferrari si presenta col punteggio più elevato di qualifica ovvero 13.600. Lara Mori col secondo, 13.433. Le altre avversarie presenti sono la brasiliana Oliveira, l’ucraina Bachynska, l’egiziana Mahmoud: sulla carta sono inferiori alle nostre portacolori.

16.18 Ribadiamo che l’ucraina Varinska e l’ungherese Kovacs sono già qualificate ai Giochi, dunque non possono conquistare punti per la classifica. Oggi è come se noi gareggiassero. Se ad esempio Varinska vince e Ferrari è seconda, l’azzurra risulta prima per il ranking a cinque cerchi.

16.17 Vanessa Ferrari deve vincere oppure arrivare seconda, ma in quest’ultimo caso battendo Lara Mori e totalizzando almeno 13.410 punti. Lara Mori deve stare davanti all’avversaria o sperare che quest’ultima non raggiunga il risultato necessario.

16.15 Sì inizierà tra circa 30 minuti, stanno terminando le prime finali di giornata.

16.12 Le due azzurre si fronteggiano al corpo libero a Doha, in Coppa del Mondo. Chi avrà la meglio staccherà il biglietto per i Giochi.

16.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del duello tra Vanessa Ferrari e Lara Mori, in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Vanessa Ferrari vs Lara Mori, l’imperdibile duello che vale un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Le due azzurre si fronteggiano al corpo libero in una rovente battaglia in occasione della Finale al corpo libero dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica: a Doha (Qatar) si decide chi volerà ai Giochi con un biglietto nominale, si è arrivati al giorno del giudizio ed entrambe le nostre portacolori sono decisamente motivate per affrontare l’evento più importante dell’ultimo lustro delle loro carriere.

La bresciana insegue la quarta partecipazione alla rassegna a cinque cerchi, la toscana vuole il suo primo tagliando per l’evento sportivo più prestigioso al mondo. Vanessa Ferrari ha primeggiato in qualifica con 13.600, uscendo di pedana sulla diagonale tempo-Tsukahara (eseguite dopo quattro anni) e dopo aver cambiato musica (da “Bella Ciao” è tornata a “Bambola”): la 30enne sa che deve vincere, oppure arrivare secondo ma davanti alla connazionale e con un esercizio da almeno 13.410.

Lara Mori ha chiuso con 13.433 il suo turno eliminare, in seconda posizione alle spalle della rivale. La 24enne, a cui non è stato riconosciuto il triplo avvitamento, punta al colpaccio anche se partirà da sfavorita nel confronto diretto al quadrato. L’allieva di Stefania Bucci si esibisce sulle note dei Queen e vuole raggiungere il sogno di una vita: dovrà chiudere davanti all’avversaria, oppure sperare che Vanessa non raggiunga quanto a lei necessario.

L’ungherese Zsofia Kovacs e l’ucraina Diana Varinska sono già qualificate ai Giochi, dunque i loro risultati non vanno considerati ai fini del ranking olimpico. Sono come dei veri e propri fantasmi. Ad esempio: se la magiara vincesse la gara e Ferrari arrivasse seconda, Vanessa risulterebbe prima per la classifica che assegna punti a cinque cerchi. Possono realmente strappare punti a cinque cerchi soltanto l’ucraina Anastasiia Bachynska (è capace di qualche colpo di lusso, ma spesso è fallosa) e la brasiliana Lorrane Oliveira, mentre l’egiziana Jana Mahmoud non sarà un fattore per le posizioni che contano.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Vanessa Ferrari vs Lara Mori, l’imperdibile duello che vale un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia attorno alle ore 17.00. Buon divertimento a tutti.

