L’Italia della ginnastica artistica femminile parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo 2021 con una squadra (composta da quattro atlete) e con Vanessa Ferrari, per un totale di cinque ragazze che scenderanno in pedana ai Giochi tra meno di un mese (si inizierà il 23 luglio). Questo è il quadro per quanto concerne la nostra Nazionale al termine del lunghissimo percorso di qualificazione, culminato col pass nominale staccato dalla bresciana attraverso la Coppa del Mondo (specialità corpo libero) dopo un intenso duello con Lara Mori.

Il Direttore Tecnico Enrico Casella dovrà ora fare tutte le sue valutazioni del caso e decidere come comporre la formazione che cercherà di esprimersi sugli stessi livelli dei Mondiali 2019, quando si conquistò una storica medaglia di bronzo nel team event. Il coach bresciano, infatti, dovrà sciogliere gli ultimi dubbi tra cui ne spicca uno: inserire o meno Vanessa Ferrari in squadra? La 30enne è tornata a gareggiare su tutti gli attrezzi, ha dimostrato di essere competitiva, ha un corpo libero da favola (14.266 oggi, in grado di lottare per il podio a cinque cerchi) e ha la giusta esperienza per essere un pilastro del quartetto.

La caparbietà e la competitività della Farfalla di Orzinuovi non sono in discussione, come la sua forma fisica che è apparsa eccellente a Doha. Se si dovesse inserire in squadra, allora il suo pass nominale passerebbe a Lara Mori che dunque coronerebbe il suo sogno olimpico dopo tanti anni ai massimi livelli internazionali senza la gioia del palcoscenico più prestigioso. Sarebbe il giusto premio per la toscana, che ha lottato strenuamente anche oggi e che ha disputato anche finali di specialità a Europei e Mondiali.

Vanessa Ferrari in squadra o no è il primo quesito, ma ne sorgono anche altri: quali saranno le altre ragazze che comporranno il quartetto? Naturalmente la scelta ricadrà sulle Fate: Giorgia Villa, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Martina Maggio sembrano essere le più quotate per giocarsi i posti a disposizione, senza però dimenticarsi di Elisa Iorio e Desiree Carofiglio che hanno lavorato tanto per recuperare dagli infortuni.

Il Flanders International di oggi (con Giorgia e Alice in pedana a Gent) e gli allenamenti dei prossimi giorni definiranno la situazione, il DT dovrebbe diramare le convocazioni olimpiche dopo i Campionati Italiani Assoluti del 10-11 luglio anche se la partenza per il Giappone prevista per il 16 luglio potrebbe costringerlo a dovere anticipare i tempi (considerando anche la situazione sanitaria globale e i tanti paletti imposti dal Cio).

Foto: Simone Ferraro/FGI