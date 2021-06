LIVE Superbike, GP Misano 2021 in DIRETTA: prima gioia del 2021 per Razgatlıoğlu. Secondo posto per Rinaldi davanti a Rea

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.44 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questo week-end del GP di Misano per quanto riguarda il Mondiale Superbike. Prossimo round il 4 luglio a Donington Park (Inghilterra). Un saluto a tutti!

14.41 Jonathan Rea non è riuscito ad imporsi in nessuna delle tre prove disputate. Il #1 del gruppo esce dall’Italia con tre importanti podi, importantissimi in ottica Mondiale.

14.39 Razgatlıoğlu conquista la prima gioia del 2021 al termine di un fine settimana da protagonista. Il turco di Yamaha si candida come il diretto avversario per Rea nella lotta per il titolo 2021.

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD LEAD LEAD LEAD 1'35.194 1'34.852 262 269 2 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 0.783 +0.783 +0.744 +0.605 +0.635 1'35.128 1'34.877 269 276 3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.994 +0.211 +0.366 +0.556 +0.560 1'35.031 1'34.975 266 269 4 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 4.653 +3.659 +3.574 +3.903 +4.067 1'35.701 1'35.041 268 274 5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 6.885 +2.232 +2.253 +2.156 +2.011 1'35.741 1'35.241 265 269 6 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 9.609 +2.724 +2.639 +2.506 1'35.318 1'35.318 263 267 7 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 13.116 +3.507 +3.682 +3.789 1'35.785 1'35.735 267 272 8 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 13.521 +0.405 +0.355 +0.491 1'35.873 1'35.524 269 271 9 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 14.393 +0.872 +0.826 +0.805 1'36.023 1'35.656 265 267 10 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 18.295 +3.902 +3.987 +4.183 1'36.603 1'36.018 261 265 11 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 18.630 +0.335 +0.373 +0.130 1'36.142 1'35.918 267 271 12 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 21.473 +2.843 +2.788 +2.859 1'36.793 1'35.925 271 13 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 21.726 +0.253 +0.259 +0.536 1'36.659 1'36.239 265 14 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 22.129 +0.403 +0.452 +0.340 1'36.575 1'36.306 268 15 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 28.389 +6.260 +6.225 +6.248 1'36.782 1'36.692 271 16 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 29.935 +1.546 +1.591 +1.457 1'36.798 1'36.769 270 17 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 38.769 +8.834 +8.914 1'37.443 1'37.302 259 267 18 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 40.484 +1.715 +1.714 1'38.073 1'37.278 260 265 19 76 CAVALIERI Samuele Kawasaki ZX-10RR 47.770 +7.286 +7.293 1'38.644 1'37.705 253 260 20 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 56.895 +9.125 1'39.445 1'38.515 253 260

14.37 Emozioni a non finire a Misano in una prova che ha visto una lotta alla pari tra i migliori del week-end. Rinaldi esce a testa alta dal tracciato di casa con tre podi e due importanti successi.

14.35 La classifica finale:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD LEAD LEAD LEAD 1’35.194 1’34.852 262 269

2 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 0.783 +0.783 +0.744 +0.605 +0.635 1’35.128 1’34.877 269 276

3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.994 +0.211 +0.366 +0.556 +0.560 1’35.031 1’34.975 266 269

4 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 4.653 +3.659 +3.574 +3.903 +4.067 1’35.701 1’35.041 268 274

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 6.885 +2.232 +2.253 +2.156 +2.011 1’35.741 1’35.241 265 269

6 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 9.609 +2.724 +2.639 +2.506 1’35.318 1’35.318 263 267

7 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 13.116 +3.507 +3.682 +3.789 1’35.785 1’35.735 267 272

8 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 13.521 +0.405 +0.355 +0.491 1’35.873 1’35.524 269 271

9 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 14.393 +0.872 +0.826 +0.805 1’36.023 1’35.656 265 267

10 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 18.295 +3.902 +3.987 +4.183 1’36.603 1’36.018 261 265

11 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 18.630 +0.335 +0.373 +0.130 1’36.142 1’35.918 267 271

12 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 21.473 +2.843 +2.788 +2.859 1’36.793 1’35.925 271

13 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 21.726 +0.253 +0.259 +0.536 1’36.659 1’36.239 265

14 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 22.129 +0.403 +0.452 +0.340 1’36.575 1’36.306 268

15 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 28.389 +6.260 +6.225 +6.248 1’36.782 1’36.692 271

16 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 29.935 +1.546 +1.591 +1.457 1’36.798 1’36.769 270

17 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 38.769 +8.834 +8.914 1’37.443 1’37.302 259 267

18 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 40.484 +1.715 +1.714 1’38.073 1’37.278 260 265

19 76 CAVALIERI Samuele Kawasaki ZX-10RR 47.770 +7.286 +7.293 1’38.644 1’37.705 253 260

20 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 56.895 +9.125 1’39.445 1’38.515 253 260

14.33 Toprak Razgatlıoğlu vince race-2 della Superbike a Misano! Rinaldi completa al secondo posto davanti a Rea.

-1 Ultimo passaggio. Razgatlıoğlu vede la bandiera a scacchi, Rinaldi insegue il terzo podio consecutivo a Misano.

-2 Solo Razgatlıoğlu può perdere questa gara. Il turco dovrà prestare attenzione ai limiti della pista che potrebbero indurlo in una penalità.

-3 Razgatlıoğlu porta ad un secondo il gap contro Rinaldi che ora sembra accontentarsi della seconda posizione. Rea è terzo in una corsa che non è ancora finita!

-4 Rinaldi non sembra in grado in questa fase di riprendere Razgatlıoğlu. Momento chiave a Misano.

-5 Piccolo errore di Rinaldi alla ‘Misano 2’. Il romagnolo ha perso 3 decimi nell’ultimo tratto del Misano World Circuit Marco Simoncelli. Razgatlıoğlu resta il leader con un margine che potrebbe regalagli il successo.

-6 Arriva Rinaldi! Ancora Ducati in questa fase con Razgatlıoğlu che ora deve difendersi.

-7 Attenzione!! Rinaldi recupera! Si infiamma la lotta per la vittoria con Rinaldi che torna all’attacco di Razgatlıoğlu! Rea è terzo e darà il massimo per puntare al successo.

-7 Razgatlıoğlu al comando, ma Rinaldi non è lontano. Può succedere di tutto da qui alla bandiera a scacchi!

-8 Sorpasso al ‘Curvone’ per Bassani che ora si colloca al settimo posto. Attenzione intanto ai primi 3, il gap di Razgatlıoğlu sta diminuendo.

-9 Ottavo posto per Bassani che potrebbe confermarsi in Top10 con la sua Ducati. L’italiano sta attaccando Bautista.

-10 Sale ad un secondo il margine di Razgatlıoğlu! Rinaldi continua a difendersi da Rea che anche ieri è stato protagonista di una lunga lotta con l’italiano di Ducati.

-11 Rea si fa vedere su Rinaldi. Kawasaki punta alla Ducati del nostro connazionale che ora non appare in grado di impensierire Razgatlıoğlu.

-12 Razgatlıoğlu allunga! Otto decimi di scarto per il turco che allunga su Rinaldi e Rea. Il centauro della Yamaha riesce a fare la differenza nel terzo settore.

-13 La classifica aggiornata:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD LEAD LEAD LEAD 1’35.175 1’34.852 264 269

2 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 0.528 +0.528 +0.552 +0.593 +0.811 1’35.684 1’34.877 271 276

3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.657 +0.129 +0.278 +0.335 +0.140 1’35.168 1’34.975 267 269

4 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1.280 +0.623 +0.542 +0.446 +0.563 1’35.410 1’35.041 271 274

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 3.536 +2.256 +2.330 +2.479 +2.492 1’35.404 1’35.241 267 269

6 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 8.182 +4.646 +4.535 +4.666 +4.587 1’35.877 1’35.445 263 267

7 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 8.436 +0.254 +0.314 +0.392 +0.438 1’35.524 1’35.524 269 271

8 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 8.985 +0.549 +0.612 +0.423 +0.478 1’35.735 1’35.735 270 272

9 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 9.738 +0.753 +0.668 +0.808 1’35.855 1’35.855 265 267

10 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 10.852 +1.114 +1.341 +1.594 1’36.206 1’36.034 262 265

11 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 12.042 +1.190 +1.039 +0.935 1’36.583 1’35.918 263 271

12 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 12.388 +0.346 +0.407 +0.492 1’36.802 1’35.925 267 271

13 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 13.538 +1.150 +1.036 +0.984 1’36.578 1’36.239 264 265

14 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 14.675 +1.137 +1.302 +1.218 1’36.322 1’36.322 265 268

15 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 18.224 +3.549 +3.466 +3.847 1’36.768 1’36.737 266 271

16 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 19.331 +1.107 +1.226 +1.109 1’37.005 1’36.769 267 270

17 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 25.182 +5.851 +5.916 +6.006 1’37.302 1’37.302 267

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD LEAD LEAD LEAD 1’35.175 1’34.852 264 269 2 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 0.528 +0.528 +0.552 +0.593 +0.811 1’35.684 1’34.877 271 276 3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.657 +0.129 +0.278 +0.335 +0.140 1’35.168 1’34.975 267 269 4 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1.280 +0.623 +0.542 +0.446 +0.563 1’35.410 1’35.041 271 274 5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 3.536 +2.256 +2.330 +2.479 +2.492 1’35.404 1’35.241 267 269 6 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 8.182 +4.646 +4.535 +4.666 +4.587 1’35.877 1’35.445 263 267 7 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 8.436 +0.254 +0.314 +0.392 +0.438 1’35.524 1’35.524 269 271 8 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 8.985 +0.549 +0.612 +0.423 +0.478 1’35.735 1’35.735 270 272 9 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 9.738 +0.753 +0.668 +0.808 1’35.855 1’35.855 265 267 10 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 10.852 +1.114 +1.341 +1.594 1’36.206 1’36.034 262 265 11 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 12.042 +1.190 +1.039 +0.935 1’36.583 1’35.918 263 271 12 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 12.388 +0.346 +0.407 +0.492 1’36.802 1’35.925 267 271 13 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 13.538 +1.150 +1.036 +0.984 1’36.578 1’36.239 264 265 14 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 14.675 +1.137 +1.302 +1.218 1’36.322 1’36.322 265 268 15 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 18.224 +3.549 +3.466 +3.847 1’36.768 1’36.737 266 271 16 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 19.331 +1.107 +1.226 +1.109 1’37.005 1’36.769 267 270 17 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 25.182 +5.851 +5.916 +6.006 1’37.302 1’37.302 267

-13 Toprak Razgatlıoğlu! Yamaha detta il passo con un bellissimo sorpasso alla staccata del ‘Carro’. Rinaldi è secondo ed ora deve difendersi da Rea.

-14 Razgatlıoğlu attacca! Il turco cerca di inserirsi alla ‘Rio’, ma Rinaldi riesce a chiudere.

-15 Davies si è ritirato per un problema alla spalla. La scivolata di questa mattina alla ‘Variante del Parco’ si è fatta sentire per il britannico.

-16 Attenzione a Razgatlıoğlu! Il turco insidia Rinaldi nella seconda parte della pista.

-16 Giornata da dimenticare per Chaz Davies (Ducati), caduto stamattina e ritirato ora per un problema tecnico.

-17 La classifica aggiornata:

1 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD 1’34.877 1’34.877 267 276

2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 0.306 +0.306 1’34.889 1’34.889 265 269

3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.750 +0.444 1’35.100 1’35.100 267 269

4 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1.049 +0.299 1’35.156 1’35.156 271 274

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 2.184 +1.135 1’35.636 1’35.241 267 269

6 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 5.874 +3.690 1’36.374 1’35.925 265 268

7 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 6.034 +0.160 1’36.379 1’35.904 267 271

8 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 6.149 +0.115 1’36.304 1’36.004 265 267

9 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 6.399 +0.250 1’36.049 1’35.857 270 272

10 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 6.621 +0.222 1’36.313 1’36.045 267 267

11 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 7.215 +0.594 1’36.034 1’36.034 262 265

12 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 7.669 +0.454 1’35.918 1’35.918 265 271

13 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 8.742 +1.073 1’36.400 1’36.239 262 265

14 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 10.480 +1.738 1’36.776 1’36.517 263 268

-17 Che passo per Razgatlıoğlu! Il turco beffa Rea e si lancia all’attacco di Rinaldi! Il portacolori di Yamaha insegue il primo acuto del 2021. La gestione delle gomme sarà fondamentale nel finale.

-18 Lotta per il secondo posto con Rea che deve cedere il passo al turco di casa Yamaha. Rinaldi prova ad allungare nel secondo tratto dopo un primo settore perfetto.

-19 Bis di Rinaldi! La curva della ‘Quercia’ premia il nativo di Rimini che torna a dettare il passo su Rea e Razgatlıoğlu (Yamaha).

-20 Errore al ‘Curvone’ per Rinaldi, Rea torna primo al ‘Carro’. Il campione in carica cerca di allungare.

-20 Michael Rinaldi! Staccata incredibile alla ‘Quercia’ del padrone di casa che beffa Rea a metà del secondo giro.

-21 Jonathan Rea! Attacco di Toprak Razgatlıoğlu alla ‘Rio’ che porta largo Il nostro Rinaldi che perde due posizioni. Il sei volte campione della Kawasaki approfitta della situazione per balzare da terzo a primo! La Ducati del romagnolo scivola seconda.

14.00 Semaforo verde! Scatta race-2 del Gran Premio di Misano per la Superbike con 50° sull’asfalto!!

13.57 Scatta il formation lap! Rinaldi guida il gruppo con la sua Ducati ufficiale.

13.55 Attenzione anche al britannico Scott Redding (Ducati) che apre la seconda fila dello schieramento davanti al connazionale Alex Lowes (Kawasaki) ed al nostro Axel Bassani (Ducati), veloce per tutto il fine settimana.

13.53 Sale la tensione in griglia. Rinaldi scatta dalla pole e dovrà gestire il turco Toprak Razgatlıoğlu, pronto alla rivincita con la sua Yamaha. Occhi puntati anche su Jonathan Rea, vincitore della race-2 del 2019 e terzo in griglia.

13.49 Tutto è pronto a Misano. Il sole splende a Misano e la temperatura è leggermente più alta rispetto a ieri. La gestione delle gomme sarà fondamentale!

13.46 Il risultato della superpole race di questa mattina, gara disputata sulla distanza dei 10 giri:

1 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD LEAD LEAD 1’34.649 1’34.356 270 277

2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 0.101 +0.101 +0.129 +0.240 1’35.059 1’34.423 269 269

3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.545 +0.444 +0.499 +0.421 1’34.846 1’34.459 269 271

4 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1.604 +1.059 +1.047 +0.830 1’34.873 1’34.517 273 276

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 2.490 +0.886 +0.975 +1.199 1’34.940 1’34.613 267 273

6 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 4.670 +2.180 +2.085 +2.083 1’35.069 1’35.069 271 276

7 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 5.841 +1.171 +1.221 +1.313 1’35.425 1’35.115 273

8 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 8.140 +2.299 +2.277 +2.253 1’35.742 1’35.431 270

9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 9.677 +1.537 +1.685 1’35.546 1’35.392 271

10 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 9.856 +0.179 +0.168 1’36.015 1’35.772 273

11 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 9.599 +0.096 1’35.830 1’35.727 273

12 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 11.890 +2.291 +2.503 +2.184 1’36.342 1’35.835 271

13 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 13.086 +1.196 +1.064 +1.138 1’36.490 1’35.577 269

14 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 13.541 +0.455 +0.588 +0.368 1’36.334 1’36.294 278

15 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 14.441 +0.900 +0.891 +0.896 1’36.218 1’36.165 271

16 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 18.439 +3.998 +3.896 1’36.432 1’36.432 265 268

17 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 19.310 +0.871 +1.013 1’36.955 1’36.955 265 269

18 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 23.742 +4.432 +4.502 1’38.054 1’37.824 259 263

19 76 CAVALIERI Samuele Kawasaki ZX-10RR 23.935 +0.193 +0.193 1’38.070 1’37.662 261 261

20 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 29.471 +5.536 +5.298 1’36.747 1’35.821 265 272

13.43 Occhi puntati su Michael Ruben Rinaldi. Il padrone di casa ha l’opportunità dalla pole-position di conquistare il terzo acuto del week-end dopo aver vinto con forza la superpole race di questa mattina. Il nativo di Rimini insegue il quarto successo in carriera in un week-end che lo ha visto protagonista sin dalla FP1 di venerdì.

13.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della race-2 del GP di Misano per quanto riguarda il Mondiale Superbike.

11.28 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa Diretta Live. Appuntamento alle 14.00 per una prova tutta da vivere dal Misano World Circuit Marco Simoncelli. Un saluto a tutti!

11.27 Grande spettacolo questa mattina a Misano a poche ore dall’ultima sfida del week-end. Rinaldi potrebbe firmare il terzo acuto consecutivo, il quarto in carriera.

11.25 Che gara per Axel Bassani! Il portacolori di Ducati ha completato al sesto posto la sfida odierna ed ha concluso alle spalle di Alex Lowes. L’italiano può giocarsi qualcosa di speciale questo pomeriggio in una prova in cui il caldo potrebbe farsi sentire.

11.23 Il turco Toprak Razgatlıoğlu ed il britannico Jonathan Rea salgono sul podio insieme a Rinaldi. Il portacolori di Yamaha e Kawasaki scatteranno questo pomeriggio rispettivamente dalla seconda e terza casella dello schieramento.

11.21 La classifica finale della superpole race di Misano:

21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD LEAD LEAD 1’34.649 1’34.356 270 277

2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 0.101 +0.101 +0.129 +0.240 1’35.059 1’34.423 269 269

3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.545 +0.444 +0.499 +0.421 1’34.846 1’34.459 269 271

4 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1.604 +1.059 +1.047 +0.830 1’34.873 1’34.517 273 276

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 2.490 +0.886 +0.975 +1.199 1’34.940 1’34.613 267 273

6 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 4.670 +2.180 +2.085 +2.083 1’35.069 1’35.069 271 276

7 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 5.841 +1.171 +1.221 +1.313 1’35.425 1’35.115 273

8 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 8.140 +2.299 +2.277 +2.253 1’35.742 1’35.431 270

9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 9.677 +1.537 +1.685 1’35.546 1’35.392 271

10 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 9.856 +0.179 +0.168 1’36.015 1’35.772 273

11 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 9.599 +0.096 1’35.830 1’35.727 273

12 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 11.890 +2.291 +2.503 +2.184 1’36.342 1’35.835 271

13 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 13.086 +1.196 +1.064 +1.138 1’36.490 1’35.577 269

14 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 13.541 +0.455 +0.588 +0.368 1’36.334 1’36.294 278

15 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 14.441 +0.900 +0.891 +0.896 1’36.218 1’36.165 271

16 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 18.439 +3.998 +3.896 1’36.432 1’36.432 265 268

17 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 19.310 +0.871 +1.013 1’36.955 1’36.955 265 269

18 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 23.742 +4.432 +4.502 1’38.054 1’37.824 259 263

19 76 CAVALIERI Samuele Kawasaki ZX-10RR 23.935 +0.193 +0.193 1’38.070 1’37.662 261 261

20 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 29.471 +5.536 +5.298 1’36.747 1’35.821 265 272

11.19 Che gara per Rinaldi che vince di forza la prova che determina la griglia di partenza per la race-2 di questo pomeriggio. Dal quarto posto il romagnolo vince dopo una lunga battaglia contro Kawasaki e Yamaha. Questo pomeriggio l’ufficiale Ducati potrebbe conquistare anche l’ultima sfida in programma

11.16 Michael Ruben Rinaldi vince la superpole race! Il pilota Ducati conquista il terzo acuto in carriera, il secondo consecutivo e scatterà dalla prima casella dello schieramento nella race-2 di questo pomeriggio!

-1 Ultimo passaggio! Razgatlıoğlu insegue Rinaldi che dovrà spingere al massimo per difendersi dal turco. Ottima prestazione di Bassani che è sesto al momento alle spalle di Lowes.

-2 Rinaldi allunga! Quattro decimi tra il romagnolo e Razgatlıoğlu! Rea è terzo davanti a Redding che completa il gruppetto di testa.

-3 Caduta per Mathias all’uscita dalle ‘Rio’, non ci sono conseguenze per lui. Rinaldi resta leader su Razgatlıoğlu che sembra alzare bandiera bianca.

1 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD LEAD LEAD 1’34.649 1’34.356 270 277 2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 0.101 +0.101 +0.129 +0.240 1’35.059 1’34.423 269 269 3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.545 +0.444 +0.499 +0.421 1’34.846 1’34.459 269 271 4 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1.604 +1.059 +1.047 +0.830 1’34.873 1’34.517 273 276 5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 2.490 +0.886 +0.975 +1.199 1’34.940 1’34.613 267 273 6 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 4.670 +2.180 +2.085 +2.083 1’35.069 1’35.069 271 276 7 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 5.841 +1.171 +1.221 +1.313 1’35.425 1’35.115 273 8 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 8.140 +2.299 +2.277 +2.253 1’35.742 1’35.431 270 9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 9.677 +1.537 +1.685 1’35.546 1’35.392 271 10 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 9.856 +0.179 +0.168 1’36.015 1’35.772 273 11 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 9.599 +0.096 1’35.830 1’35.727 273 12 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 11.890 +2.291 +2.503 +2.184 1’36.342 1’35.835 271

-3 La classifica aggiornata:

1 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R LEAD LEAD LEAD LEAD 1’34.649 1’34.356 270 277

2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 0.101 +0.101 +0.129 +0.240 1’35.059 1’34.423 269 269

3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.545 +0.444 +0.499 +0.421 1’34.846 1’34.459 269 271

4 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1.604 +1.059 +1.047 +0.830 1’34.873 1’34.517 273 276

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 2.490 +0.886 +0.975 +1.199 1’34.940 1’34.613 267 273

6 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 4.670 +2.180 +2.085 +2.083 1’35.069 1’35.069 271 276

7 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 5.841 +1.171 +1.221 +1.313 1’35.425 1’35.115 273

8 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 8.140 +2.299 +2.277 +2.253 1’35.742 1’35.431 270

9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 9.677 +1.537 +1.685 1’35.546 1’35.392 271

10 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 9.856 +0.179 +0.168 1’36.015 1’35.772 273

11 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 9.599 +0.096 1’35.830 1’35.727 273

12 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 11.890 +2.291 +2.503 +2.184 1’36.342 1’35.835 271

-4 Che staccata alla ‘Quercia’ per Razgatlıoğlu che si avvicina minacciosamente a Rinaldi. L’italiano mantiene il comando delle operazioni. Rea resta terzo, non appare in grado di attaccare gli altri.

-5 Michael Rinaldi!!! La Ducati beffa la Yamaha all’ingresso del ‘Curvone’. Razgatlıoğlu cerca di riconquistare la prima posizione.

-6 Rinaldi minaccia Razgatlıoğlu alla staccata del ‘Carro’. La Yamaha mantiene la leadership. La ‘Quercia’ potrebbe essere il punto ideale per il nativo di Rimini per conquistare la vetta.

-6 Rinaldi si avvicina a Razgatlıoğlu. Due decimi separano i due. L’italiano è il più veloce del terzetto di testa. Caduta, nel frattempo, per van der Mark (BMW) alla ‘Variante del Parco’. Non ci sono conseguenze per lui.

-7 Razgatlıoğlu e Rinaldi allungano su Rea. Il pluricampione della Kawasaki paga qualche decimo dall’italiano e dal turco che riesce a fare la differenza dal ‘Curvone’ all’ultima curva del ‘Carro’.

-8 Rinaldi usa una linea molto diversa dalla concorrenza all’uscita della ‘Quercia’. Razgatlıoğlu resta al comando sul romagnolo che sembra più veloce nel primo settore.

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’34.497 1’34.497 265 265 2 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 0.259 +0.259 1’34.356 1’34.356 272 277 3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.544 +0.285 1’34.843 1’34.843 270 271 4 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 0.936 +0.392 1’34.743 1’34.743 274 276 5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1.129 +0.193 1’34.613 1’34.613 271 273 6 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 2.427 +1.298 1’35.232 1’35.232 269 273 7 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 2.650 +0.223 1’35.152 1’35.152 273 276 8 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 4.159 +1.509 1’35.951 1’35.951 271 271 9 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 4.402 +0.243 1’36.052 1’36.052 268 268 10 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 4.473 +0.071 1’35.575 1’35.575 269 270 11 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 4.657 +0.184 1’35.835 1’35.835 269 271 12 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 4.975 +0.318 1’35.821 1’35.821 271 272 13 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 5.309 +0.334 1’35.587 1’35.587 269 269 14 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 5.381 +0.072 1’35.733 1’35.733 271 272

-8 La classifica aggiornata:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’34.497 1’34.497 265 265

2 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 0.259 +0.259 1’34.356 1’34.356 272 277

3 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 0.544 +0.285 1’34.843 1’34.843 270 271

4 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 0.936 +0.392 1’34.743 1’34.743 274 276

5 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1.129 +0.193 1’34.613 1’34.613 271 273

6 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 2.427 +1.298 1’35.232 1’35.232 269 273

7 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 2.650 +0.223 1’35.152 1’35.152 273 276

8 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 4.159 +1.509 1’35.951 1’35.951 271 271

9 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 4.402 +0.243 1’36.052 1’36.052 268 268

10 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 4.473 +0.071 1’35.575 1’35.575 269 270

11 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 4.657 +0.184 1’35.835 1’35.835 269 271

12 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 4.975 +0.318 1’35.821 1’35.821 271 272

13 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 5.309 +0.334 1’35.587 1’35.587 269 269

14 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 5.381 +0.072 1’35.733 1’35.733 271 272

-9 Rinaldi! Sorpasso alla ‘Quercia’ per l’italiano che infila Rea. Ducati insegue Razgatlıoğlu che resta per ora al comando della prova. Redding resta quarto davanti a Lowes.

-10 Razgatlıoğlu completa il primo giro al comando su Rea e Rinaldi. Yamaha precede Kawasaki e le due Ducati ufficiali. Bene anche Bassani che è settimo dopo i primi 4 chilometri dell’autodromo di Misano.

-10 Razgatlıoğlu al comando alla ‘Variante del parco’! Rea insegue il turco, ma si deve guardare da Rinaldi che ha beffato il teammate Redding. Caduta in curva 1 per Davies che appare dolorante.

11.00 Semaforo verde! Scatta la superpole race da Misano!

10.57 Scatta il giro di formazione. Jonathan Rea (Kawasaki) scatta dalla pole-position davanti a Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha) e Scott Redding (Ducati). Il nostro Rinaldi è quarto sullo schieramento che prende in considerazione la superpole di ieri.

10.55 Tutto è pronto per la gara. Saranno 10 i giri previsti questa mattina.

10.53 La classifica di race-1.

1 4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 1’34.688 273,4 1’33.678 272,7

2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 3.657 3.657 1’34.894 269,3 1’33.515 269,3

3 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 5.104 1.447 1’34.476 268,0 1’33.416 268,0

4 3 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 10.247 5.143 1’35.034 273,4 1’33.534 274,8

5 6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 13.474 3.227 1’35.253 270,7 1’33.897 272,7

6 9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 14.766 1.292 1’35.479 276,9 1’34.217 272,7

7 8 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 15.587 0.821 1’35.460 276,2 1’34.012 272,7

8 5 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 16.694 1.107 1’35.540 270,7 1’33.860 270,0

9 11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 23.612 6.918 1’35.561 271,4 1’34.464 270,0

10 13 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 28.364 4.752 1’36.026 274,1 1’34.674 270,0

11 7 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 28.699 0.335 1’36.129 266,0 1’33.924 264,1

12 21 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 31.757 3.058 1’35.623 268,0 258,4

13 14 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 35.395 3.638 1’36.167 268,0 1’34.677 268,7

14 12 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 35.603 0.208 1’36.083 271,4 1’34.520 268,0

15 16 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 38.211 2.608 1’36.404 271,4 1’35.156 272,7

16 15 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 21 38.372 0.161 1’36.394 271,4 1’34.892 268,7

17 17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 47.720 9.348 1’36.678 270,0 1’35.622 267,3

18 18 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 1’06.736 19.016 1’37.659 268,7 1’35.909 268,0

19 19 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’11.668 4.932 1’37.625 261,5 1’36.465 260,9

20 20 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’14.491 2.823 1’38.010 263,4 1’38.365 263,4

10.50 La classifica del Mondiale alla vigilia della superpole race:

JONATHAN REA126KAWASAKI

TOPRAK RAZGATLIOGLU95YAMAHA

SCOTT REDDING85DUCATI

ALEX LOWES73KAWASAKI

MICHAEL RUBEN RINALDI50DUCATI

CHAZ DAVIES48DUCATI

GARRETT GERLOFF46YAMAHA

MICHAEL VAN DER MARK46BMW

TOM SYKES44BMW

ANDREA LOCATELLI37YAMAHA

ALVARO BAUTISTA35HONDA

AXEL BASSANI25DUCATI

LEON HASLAM18HONDA

LUCAS MAHIAS17KAWASAKI

TITO RABAT14DUCATI

KOHTA NOZANE14YAMAHA

EUGENE LAVERTY9BMW

JONAS FOLGER8BMW

ISAAC VINALES7KAWASAKI

CHRISTOPHE PONSSON1

10.49 Rinaldi insegue un nuovo acuto dopo aver conquistato il successo nella race-1. Il padrone di casa ha dominato la scena sabato con una partenza incredibile che gli ha permesso di balzare da quarto a primo.

10.46 La graduatoria al termine del warm-up di questa mattina:

1 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’33.774 6 162,237 274,8

2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’34.484 0.710 0.710 9 161,018 278,4

3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’34.580 0.806 0.096 10 160,854 272,0

4 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’34.842 1.068 0.262 8 160,410 271,4

5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’34.867 1.093 0.025 9 160,368 273,4

6 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’34.939 1.165 0.072 9 160,246 271,4

7 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’35.006 1.232 0.067 9 160,133 270,0

8 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’35.037 1.263 0.031 9 160,081 272,7

9 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’35.047 1.273 0.010 9 160,064 274,8

10 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’35.133 1.359 0.086 8 159,919 270,7

11 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’35.177 1.403 0.044 8 159,845 268,7

12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’35.209 1.435 0.032 10 159,792 275,5

13 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’35.241 1.467 0.032 9 159,738 268,7

14 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’35.307 1.533 0.066 10 159,627 270,0

15 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’35.335 1.561 0.028 9 159,580 273,4

16 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’35.352 1.578 0.017 8 159,552 273,4

17 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’35.939 2.165 0.587 10 158,576 274,8

18 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’35.986 2.212 0.047 9 158,498 270,0

19 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1’36.021 2.247 0.035 4 158,440 274,1

20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’37.180 3.406 1.159 9 156,551 267,3

21 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’37.235 3.461 0.055 8 156,462 263,4

22 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’37.807 4.033 0.572 8 155,547 264,1

10.43 Tutto è pronto al Misano World Circuit Marco Simoncelli per il primo impegno di questa domenica. La competizione sprint che ci apprestiamo a vivere stabilirà la griglia di partenza per race-2 di questo pomeriggio

10.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole race del Gran Premio di Misano per quanto riguarda il Mondiale Superbike.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della superpole race e gara-2 del Gran Premio di Misano per quanto riguarda il Mondiale Superbike. Lo spettacolo è assicurato dopo le emozioni di ieri.

Michael Ruben Rinaldi cerca il bis dopo la strepitosa affermazione di ieri. Il nativo di Rimini insegue il secondo acuto da pilota ufficiale Ducati nel circuito di casa, il terzo in carriera. L’italiano è chiamato a confermarsi oggi dopo aver mostrato un passo gara molto competitivo sotto il sole della Romagna

Attenzione al britannico Jonathan Rea (Kawasaki), terzo ieri dopo aver rischiato di cadere alla ‘Variante del Parco’. Il #1 del gruppo dovrà vedersela anche con il turco Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha), secondo sotto la bandiera a scacchi di race-1 alle spalle del nostro Rinaldi. Occhi puntati anche su Axel Bassani, centauro di Ducati che ha chiuso settimo la corsa del sabato.

Appuntamento alle 11.00 con la Diretta Live della superpole race, corsa che determinerà la griglia di partenza della seconda ed ultima sfida all’interno del Misano World Circuit Marco Simoncelli. Buon divertimento!

Foto: Superbike.com