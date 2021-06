Calcio, Spagna-Svezia 0-0: le Furie Rosse sbattono contro il muro scandinavo, Olsen saracinesca

E’ terminata sullo 0-0 il match valido per il Gruppo E degli Europei 2021 di calcio tra Spagna e Svezia. All’Estadio de La Cartuja di Siviglia le Furie Rosse non sono riuscite a ottenere il successo che speravano, pur avendo costruito diverse occasioni per segnare. Non c’è stata la giusta lucidità agli uomini di Luis Enrique e i rischi in ripartenza non sono mancati dal momento che gli svedesi hanno costruito delle chance molto pericolose che avrebbero potuto portare al ko. Pertanto, con questo riscontro, gli iberici sono alle spalle della Slovacchia in vetta al raggruppamento con tre punti.

PRIMO TEMPO – Luis Enrique vara il classico 4-3-3: Simon; M. Llorente, P. Torres, Laporte, Alba; Koke, Rodri, Pedri; F. Torres, Morata, Olmo. Andersson risponde con un abbottonato 4-4-2: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson Ekdal, Forsberg; Berg, Isak. Entrambe le squadre devono fare i conti con alcune defezioni dovute al Covid: out Kulusevski e Svanberg tra le fila scandinave e indisponibile Busquets nel roster della Furie Rosse. L’inizio è favorevole agli spagnoli che imprimono fin da subito un buon ritmo al confronto. Al 16′ c’è la prima chance per gli iberici: cross di Koke, stacco di Olmo sul primo palo, ma Olsen è strepitoso. La compagine di Luis Enrique attacca in forze e al 23′ Jordi Alba non inquadra a dovere lo specchio della porta su una respinta mal eseguita dalla retroguardia svedese. Koke in questa prima frazione è on fire, andando vicino alla realizzazione al 29′ con una conclusione di poco a lato da posizione favorevole. Al 38′ è clamorosa la chance fallita da Morata: pasticcio della difesa della Svezia, con l’intervento completamente a vuoto di Danielsson e l’attaccante della Juve si trova da solo davanti a Olsen e manda sul fondo. Gli svedesi soffrono, ma sono in agguato: al 41′ azione individuale di Isak, che calcia e supera Simon, Llorente salva e il pallone incoccia il palo. Sul ribaltamento di fronte al 45′ ancora Olsen è bravissimo su Dani Olmo.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa la formazione di Andersson parte con maggior convinzione come palleggio, ma la Spagna si rende pericolosa ancora con Morata il cui tiro sul primo palo non centra il bersaglio. Partita che si fa spigolosa e gli scandinavi, mettendola sul fisico, creano maggiori problemi agli spagnoli. Al 61′ la chance per la Svezia è clamorosa: in contropiede è bravo Isak a difendere il pallone e a cercare Berg da solo a porta vuota da pochi passi, ma il pallone va sul fondo. Girandola di cambi e Luis Enrique prova a cambiare lo spartito inserendo Thiago e Sarabia al posto di Rodri e di Morata. Attaccano a testa bassa le Furie Rosse e al 90′ c’è una grande occasione: colpo di testa di Moreno e ancora una volta ottimo riflesso dell’estremo difensore svedese. Tiene botta il fortino della Svezia e la chiosa è sullo 0-0

Foto: LaPresse