Europei calcio 2021, Polonia-Slovacchia 1-2: la decide Skriniar nel finale, espulso Krychowiak

Subito un colpo di scena nel gruppo E dei Campionati Europei 2021 di calcio maschile, con la Slovacchia che vince contro pronostico il match d’esordio nella rassegna continentale per 2-1 sulla Polonia e fa un passo avanti già quasi decisivo verso la qualificazione agli ottavi di finale (passano le prime due di ogni raggruppamento e le quattro migliori terze) in attesa della partita di stasera tra Spagna e Svezia.

Ottimo approccio in avvio di partita da parte della Slovacchia, che si rende subito pericolosa dopo pochi minuti su palla inattiva per poi trovare il gol del vantaggio al 18′ grazie alla sfortunata autorete di Szczesny: il tiro in diagonale di Mak colpisce il palo interno e rimbalza sulla schiena del portiere della Juventus, con la palla che finisce così in porta per l’1-0 slovacco.

La Polonia reagisce e fa la partita, facendo valere un tasso tecnico superiore rispetto agli avversari, ma non riesce a sfondare la solida retroguardia di una Slovacchia estremamente compatta e ordinata fino all’intervallo. Partenza sprint dei polacchi in avvio di ripresa, con Karol Linetty che trasforma in gol una bellissima azione di squadra grazie ad un tiro preciso su assist di Rybus che non lascia scampo a Dubravka.

Episodio chiave al 63′: Krychowiak, già ammonito, commette un fallo molto ingenuo da dietro su Hromada e riceve il secondo giallo, lasciando la Polonia in dieci uomini per l’ultima mezz’ora. La Slovacchia ne approfitta e si riporta avanti sul 2-1 al 69′ con Milan Skriniar, molto abile a controllare e battere Szczesny con un bel tiro angolato sugli sviluppi di un corner. Assedio finale dei polacchi senza esito, nonostante due buone occasioni sciupate nel recupero da Bednarek e Swiderski.

Foto: Lapresse