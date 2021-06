LIVE Nuoto artistico, Qualificazioni Olimpiadi in DIRETTA: azzurre vicinissime a Tokyo! Sono prime davanti alla Spagna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.26: E’ il momento dell’Ungheria, penultima dopo il tecnico

15.22: FANTASTICHE LE AZZURRE!!! SONO PRIMEEEEEEEEEEEEE 93.2332 il punteggio del libero! Totale di 184.0249

15.22: Prestazione impeccabile per la formazione italiana

15.19. Non si notano sbavature per la squadra azzurra

15.17: E’ il momento dell’Italia che entra in acqua con grande determinazione: bellissima la figura iniziale

15.15: La formazione greca totalizza un punteggio di 88.6000 per un totale di 175.9990 che significa secondo posto provvisorio

15.10: E’ il momento della Grecia

15.09: Punteggio di 92.300 nel libero che produce in totale di 182.8506

15.07: C’è grande soddisfazione nello staff tecnico spagnolo al termine della prova delle iberiche

15.02: Musiche tribali, un po’ afro per la squadra spagnola che sta disputando una buona prova

15.01: Si parte! In acqua la squadra spagnola che ieri nel tecnico è stata quella che più si è avvicinata alle azzurre

14.57: Le azzurre sono favorite per la vittoria finale e per la qualificazione olimpica: devono scendere in acqua consapevoli ma anche tranquille perchè le statunitensi, quarte, sono lontane e la rimonta non è semplice in questa disciplina

14.52: Questa la composizione della squadra azzurra: Beatrice Callegari (Marina Militare/Montebelluna Nuoto), Domiziana Cavanna (Fiamme Oro/RN Savona), Linda Cerruti (RN Savona/Marina Militare), Francesca Deidda (Fiamme Oro/Promogest), Costanza Di Camillo (Marina Militare/RN Savona), Costanza Ferro (RN Savona/Marina Militare), Gemma Galli (Marina Militare/Busto Nuoto), Federica Sala (RN Savona), Alessia Pezone (Aurelia N/Fiamme Oro), Enrica Piccoli (Montebelluna/Fiamme Oro).

14.48: Le squadre qualificate sono il Giappone, la Russia, l’Australia, l’Egitto, la Cina, l’Ucraina e il Canada.

14.45: Sei le squadre in gara per tre posti a Tokyo. Questa la classifica dopo il programma tecnico di ieri: Italia in testa con il punteggio di 90.7917, davanti alla Spagna con 90.5506, poi il Canada con 88.9380, gli USA con 86.8550, la Corea del Sud 79.1109, l’Ungheria con 75.8796.

14.43: Oggi in programma il Libero della Squadra alle 15.45 che darà la classifica finale della gara a squadre dopo il programma tecnico di ieri con l’Italia che ha chiuso al primo posto

14.40. Buongiorno gli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live del torneo di qualificazione olimpica di nuoto artistico che è anche prima tappa delle World Series in programma a Barcellona

