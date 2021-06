Arrivano ottime notizie per l’Italia di Patrizia Giallombardo impegnata nel preolimpico di Barcellona (Spagna), passaggio obbligatorio per ottenere il biglietto aereo per Tokyo. E non manca molto per le nostre ragazze, che chiudono al primo posto la prova tecnica a squadre, in attesa della prova libera di domani.

Entrate in acqua per seste e penultime nel programma, Linda Cerruti, Domiziana Cavanna, Beatrice Callegari, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli ed Enrica Piccoli hanno imbastito un’ottima prova, chiudendo con il punteggio di 90.7917 che le spinge in vetta alla classifica.

A tenere alto il morale della pattuglia azzurra è il gran bel vantaggio sul quarto posto, primo degli esclusi per le Olimpiadi: la Francia ha chiuso la sua prova con il punteggio di 87.0501, che dà dunque all’Italia un margine di 3.7416 da gestire nella gara di domani. Per ora ad occupare i primi tre posti assieme all’Italia ci sono la Spagna, di poco dietro con il punteggio complessivo di 90.5506, e la Grecia, terza con 87.3990.

Solo quinta, ma assolutamente ancora in gioco la squadra degli Stati Uniti: 86.8550 il punteggio totale, a poco meno di 4 punti dall’Italia che dovrà comunque rimanere concentrata e mettere in piedi una prova di livello per volare verso Tokyo a luglio. Lontane invece la Corea del Sud, seste (79,1109) avanti all’Ungheria (75.8796).

