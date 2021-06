Da giovedì 10 a domenica 13 giugno a Barcellona si terrà il Preolimpico di nuoto artistico contestualmente alla prima tappa delle World Series. In palio tre posti per le squadre, specialità nella quale sono qualificate già Giappone, ROC (Comitato Olimpico Russo), Australia, Egitto, Cina, Ucraina e Canada, mentre per i doppi i posti in palio sono otto, dato che oltre alle Nazioni qualificate con le squadre sono già in possesso del pass Spagna, Sudafrica, Kazakistan e Messico. Qualificare la squadra porta dunque all’automatica qualificazione del doppio. Tappa delle World Series invece per la specialità non olimpica del duo misto.

LE CONVOCATE DELL’ITALIA PER IL PREOLIMPICO DI BARCELLONA

TEAM E DUO

Beatrice Callegari (Marina Militare/Montebelluna Nuoto), Domiziana Cavanna (Fiamme Oro/RN Savona), Linda Cerruti (RN Savona/Marina Militare), Francesca Deidda (Fiamme Oro/Promogest), Costanza Di Camillo (Marina Militare/RN Savona), Costanza Ferro (RN Savona/Marina Militare), Gemma Galli (Marina Militare/Busto Nuoto), Federica Sala (RN Savona), Alessia Pezone (Aurelia N/Fiamme Oro), Enrica Piccoli (Montebelluna/Fiamme Oro)

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LE WORLD SERIES DI BARCELLONA

DUO MISTO

Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero (Aurelia Nuoto/Fiamme Oro)

Foto: Danilo Vigo LPS