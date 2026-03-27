Nuoto artistico, Enrica Piccoli sfiora il podio nel solo tecnico nella tappa di Parigi della Coppa del Mondo

Si è aperta oggi la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026. Nella prima delle tre giornate nella vasca di Parigi, sono andate in scena quattro finali che hanno assegnato le prime medaglie dell’appuntamento transalpino. Andiamo a scoprire i risultati finali della giornata odierna.

Nella finale del solo tecnico femminile, è stata la bielorussa Vasilina Khandoshka ad imporsi, conquistando il primo posto al termine di una prestazione da 254.7184 punti, di cui 106.6500 di impressione artistica e 148.0684 di elementi. L’atleta neutrale ha anticipato la tedesca Klara Bleyer (252.6484) e la russa Valeriia Plekhanova (242.3683). Sfiora il podio Enrica Piccoli che si deve accontentare del quarto posto con uno score di 242.1100.

Nel solo tecnico maschile, invece, è stato il cinese Muye Guo a vincere con il punteggio di 245.4900. Dietro il britannico Ranjuo Tomblin (238.9359) ed il kazako Viktor Druzin (226.6050). Chiude in sesta posizione Gabriele Minak con lo score di 215.5250 mentre è ottavo Filippo Pelati (205.0417). Successo russo anche nel duo tecnico femminile, dominato da Mayya Doroshko e Elizaveta Minaeva. Punteggio di 299.8376 per le atlete neutrali, davanti alle connazionali Kira Cherezova e Valentina Gerasimova (290.5550). Chiude il podio la coppia britannica formata da Kate Shortman e Isabelle Thorpe (287.8250).

Ottave le azzurre Enrica Piccoli e Sarah Maria Rizea (265.2940). Nell’ultima finale di giornata, quella del team free, sono stati nuovamente gli atleti neutrali ad imporsi, davanti a Cina ed i padroni di casa della Francia. Quinto invece il team italiano.