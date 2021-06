CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz, primo turno del terzo slam della stagione: Wimbledon.

Per Musetti si tratta del debutto assoluto sui campi dell’All England Club a livello professionistico: il carrarese non ha potuto cimentarsi sull’erba giocando un torneo di preparazione a questo Major a causa dell’esame di maturità. Il giovane toscano ha comunque giocato a Wimbledon a livello juniores nel 2018: in quel caso raggiunse i quarti di finale. L’azzurro a dichiarato di essersi sentito bene nei primi allenamenti su questi campi: speriamo riesca sin da subito a mostrare una certa competitività sin dalla prima partita post Roland Garros.

Di fronte c’è il vincitore del Masters 1000 di Miami, Hubert Hurkacz. Il polacco dopo la vittoria in Florida è infilato in un tunnel negativo: vittoria solo al primo turno di Montecarlo contro Fabbiano, poi sconfitte al primo match in tabellone a Madrid, Roma, Roland Garros, Stoccarda ed Halle. Il giocatore di Wroclaw non ha particolarmente brillato anche sull’erba nei tornei preparatori, malgrado che il numero 18 del mondo due anni fa avesse raggiunto il terzo turno a Wimbledon, strappando anche un set al futuro campione Novak Djokovic.

C’è già stato un incontro ufficiale fra i due ed è recente: agli Internazionali d’Italia, Hurkacz si ritirò quando si trovava 6-4 3-0 sotto e lasciò strada a Musetti verso il secondo turno a Roma.

La partita è programmata come terza a partire dalle 12.00 dopo due incontri femminili sul Campo 14 dello slam londinese. La sfida sarà disponibile in tv sui canali di Sky Sport e in streaming su SkyGo e NowTv.

