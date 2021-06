Musetti-Hurkacz oggi, Wimbledon 2021: orario, tv, programma, streaming

Oggi, nel terzo incontro del campo-14 (inizio programma ore 12.00), prenderà il via l’avventura di Lorenzo Musetti a Wimbledon. L’azzurrino, con pochissimi match disputati in passato su questa superficie, dovrà affrontare un giocatore collaudato e solido come il polacco Hubert Hurkacz in questo primo turno. Sulla carta, quindi, non ci dovrebbe essere partita anche se conoscendo le qualità di Musetti non si può mai dire.

Il toscano si è preparato in maniera molto particolare per lo Slam sull’erba di Church Road. Essendoci stata la scadenza della Maturità, Lorenzo si è visto costretto a organizzarsi in proprio, allenandosi su una parte di un campo da calcio adattato a campo da tennis. Una soluzione dettata dall’impossibilità di prendere parte ai tornei pre-Championships.

Se si guarda ai precedenti, c’è solo un incontro tra i due sulla terra rossa di Roma quest’anno, con la vittoria di Musetti e un Hurkacz costretto al ritiro per un problema fisico.

Di seguito il programma e come seguire il match in tv:

PROGRAMMA MUSETTI-HURKACZ WIMBLEDON 2021

Martedì 29 giugno

Court 14 – Ore: 12:00am

Ka. Pliskova CZE vs T. Zidansek SLO

L. Samsonova RUS vs K. Kanepi EST

H. Hurkacz POL vs L. Musetti ITA

D. Galan COL vs F. Coria ARG

Diretta tv su Sky Sport con 9 canali dedicati*

Diretta streaming su Sky Go, Now TV

Diretta live testuale su OA Sport

* = Martedì 29 giugno

dalle 12 alle 22 – Seconda giornata – Sky Sport Tennis (205)

dalle 12 alle 18 – Seconda giornata – Sky Sport Uno (201)

al termine dei match – “Studio Wimbledon” – Sky Sport Tennis (205)

a seguire – “Wimbledon: The Insider” – Sky Sport Tennis (205)

COME SEGUIRE MUSETTI-HURKACZ IN TV

Lorenzo Musetti affronterà Hubert Hurkacz nel 3° incontro sul Court 14, il cui programma prenderà il via dalle ore 12.00. La sfida sarà preceduta dai confronti tra la ceca Karolina Pliskova e la slovena Zidansek e tra la russa Samsonova e l’estone Kanepi.

Sarà possibile seguire l’intera giornata, e quindi anche il match Musetti-Hurkacz, in diretta tv su 9 dei canali di Sky Sport, che garantirà la copertura su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Tennis (205) e 6 canali calcio riconvertiti per l’occasione (dal 252 al 257 inclusi). La diretta streaming dei match, e quindi anche di Musetti-Hurkacz, sarà assicurata da Sky Go e Now. OA Sport offrirà la diretta live testuale del match dell’italiano. SuperTennisTV, infine, offrirà la differita in chiaro di un match alle ore 21:00.

