LIVE Moto3, GP Olanda 2021 in DIRETTA: Foggia chiude in vetta la FP1, quattro italiani nei primi 6! Alle 13.10 la FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

SEGUI LE PROVE LIBERE DEL GP D’OLANDA DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10

9.50 Si chiude qui la mattinata della Moto3. Si tornerà in pista alle ore 13.10 per la FP2. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi e buon proseguimento di giornata

9.48 Binder ottimo secondo, Rodrigo cade ma è quinto, Acosta, sornione, è settimo. Suzuki domina per larghi tratti quindi si accontenta dell’ottavo posto. Fuori dai 14 Masià, caduto rovinosamente, Toba , Bartolini, Rossi e Surra.

9.46 Buon terzo posto per Migno, davanti a Fenati, quindi sesto Antonelli. Nepa è decimo ma ha dimostrato di poter essere molto veloce.

9.44 Ottimo avvio dell’Italia nella FP1 del GP d’Olanda con 4 rappresentanti nei primi sei. Davanti a tutti un ottimo Dennis Foggia, eccellente sul giro secco e sul long run in 1:41.748

9.42 RIEPILOGO TEMPI FP1 MOTO3

1 7 D. FOGGIA 1:41.748 2 40 D. BINDER +0.070 3 16 A. MIGNO +0.338 4 55 R. FENATI +0.465 5 2 G. RODRIGO +0.474 6 23 N. ANTONELLI +0.600 7 37 P. ACOSTA +0.609 8 24 T. SUZUKI +0.655 9 17 J. MCPHEE +0.692 10 82 S. NEPA +0.738

9.41 Binder vola al comando in 1:41.818!!!!!!! Che tempo!! Migno secondo a 268 millesimi ma Foggia batte tutti!!!!!!!!! 1:41.748!!!!!!!!!!!!!!

9.40 BANDIERA A SCACCHI!!!!!! SI CHIUDE LA FP1!! Andiamo a vedere gli ultimissimi tempi!!

9.39 Antonelli secondo a 98 millesimi da Suzuki, Foggia record da 327 millesimi al T2!!!!!!!!! Chiude in 1:42.272 ed è primo!!!! 131 millesimi su Suzuki

9.38 Nepa perde tutto nel T3 e abortisce il giro, migliorano tutti! Saranno ultimi istanti vibranti! Antonelli record per 93 millesimi al T3.

9.37 Antonelli sale in quarta posizione ma il tempo gli viene cancellato, Nepa vola con 234 millesimi di record al T2!

9.36 Di nuovo tutti in pista! Si parte per il time attack finale! Nepa, Antonelli e Rossi da record nel T1 e T2!

9.35 I primi piloti tornano in azione in vista del rush finale. Foggia, Binder, McPhee, Alcoba, Toba e Acosta attendono ancora qualche istante…

9.34 Quasi tutti i piloti sono fermi ai box, pronti a montare la gomma nuova per il time attack finale!

9.33 Dennis Foggia si rilancia, piazza il record in ogni settore, ma stranamente decide di rientrare ai box. Al T3 aveva addirittura 95 millesimi di vantaggio su Suzuki.

9.32 AGGIORNAMENTO TEMPI MOTO3

1 24 T. SUZUKI 1:42.403 2 7 D. FOGGIA +0.101 3 82 S. NEPA +0.685 4 40 D. BINDER +0.723 5 17 J. MCPHEE +0.727 6 52 J. ALCOBA +0.790 7 55 R. FENATI +0.826 8 27 K. TOBA +0.841 9 5 J. MASIA +0.851 10 23 N. ANTONELLI +1.030

9.31 Attenzione a Foggia! Record nel T1 e T2 per 145 millesimi, arriva al T3 e cede tre decimi. Questo è il settore nel quale Suzuki sembra fare il vuoto… Foggia reagisce nel T4 e chiude in 1:42.504 a 101 millesimi.

9.30 Masià viene portato fuori dal tracciato in barella, quindi si alza in piedi e dimostra di essere in condizioni tutto sommato tranquille.

9.29 Scivolata anche per Stefano Nepa…

About as slow a crash as you can have around here! 😲@stefanonepa82 tucks the front at De Strubben! 💢#Moto3 | #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/qVBlkA344v — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 25, 2021



9.28 Masià è ancora a terra. L’impatto è stato pesante. Il portacolori del team Red Bull KTM Ajo sta ricevendo i soccorsi dei medici mentre la FP1 prosegue.

9.27 Masià fa segnare il record nel T1 e T2, poi cade con un clamoroso high-side in curva 9 e finisce nella ghiaia di Assen! Lo spagnolo appare un po’ scosso.

9.26 Fenati non si conferma nel T2 e T3, mentre Foggia fa segnare i record nei primi due settori, si conferma nel terzo, quindi chiude in 1:42.535 e ora si trova a soli 132 millesimi da Suzuki!

9.25 Dennis Foggia risponde e migliora ancora, scende a 1:42.763 e si porta a 360 millesimi da Suzuki. Fenati parte per un nuovo tentativo ed è subito record nel T1.

9.24 Vola Suzuki!!!!!!!! Record in ogni settore per il giapponese che chiude in 1:42.403 e allunga a 432 millesimi il suo vantaggio su Foggia!

9.23 Cade anche Lorenzo Fellon in curva 9, senza conseguenze per il francese.

9.22 Antonelli torna in pista, al momento è 17° a 1.672 e deve risalire la classifica. Foggia di nuovo da record nel T1, conclude un altro giro e si porta in seconda posizione a 293 millesimi da Suzuki

9.21 Dennis Foggia fa segnare il record nel T1, quindi i suoi migliori T2 e T3 e chiude in 1:43.172, quinto a 630 millesimi dalla vetta.

9.20 Siamo giunti a metà sessione e Nepa vola in seconda posizione in 1:43.088 il distacco è di ben 546 millesimi da Suzuki

9.19 Nepa si porta in decima posizione in 1:43.461 a 919 millesimi da Suzuki che prosegue nel suo lavoro e dà il via al decimo giro personale. Migno torna in azione dopo la caduta e apre il suo sesto giro.

9.18 Come sempre la chicane finale di Assen è uno dei punti chiave del tracciato della Drenthe…

The Geert Timmer chicane is always worth keeping an eye on! 👀 Expect plenty of drama here on race day! 🙌#Moto3 | #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/HAaaEjgFmH — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 25, 2021

9.17 Alcoba sale in nona posizione a 915 millesimi davanti a Garcia e Rossi a 1.369. Binder e Rodrigo di nuovo ai box.

9.16 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 MOTO3 2021

1 24 T. SUZUKI 1:42.542 2 40 D. BINDER +0.584 3 17 J. MCPHEE +0.588 4 55 R. FENATI +0.687 5 27 K. TOBA +0.702 6 5 J. MASIA +0.712 7 7 D. FOGGIA +0.903 8 43 X. ARTIGAS +0.911 9 11 S. GARCIA +1.366 10 54 R. ROSSI +1.369

9.14 Fenati, Masià e Acosta tornano ai box dopo il primo run, Suzuki precede Binder di 584 millesimi

9.13 Caduta per Andrea Migno che finisce nella ghiaia di curva 7. Tutto ok per il romagnolo, che però non riesce a riaccendere la sua Honda.

9.12 Fenati migliora e si porta in terza posizione a 687 millesimi da Suzui, Foggia settimo a 1.419, nono Migno a 1.573

9.11 I piloti continuano a migliorare giro dopo giro e Suzuki si rimette a condurre in 1:42.542 con 467 millesimi su Masià e 739 su McPhee. Fenati quinto a 957.

9.10 Binder si porta in terza posizione a 405 millesimi con McPhee quarto a 428. Masià fa segnare tre settori record e torna in vetta in 1:43.009 con 490 millesimi su Fenati!

9.09 Di nuovo Romano Fenati in prima posizione con un ottimo 1:43.499 con 161 millesimi su Masià e 456 su Suzuki. Intanto caduta per Rodrigo in curva 1, tutto ok per l’argentino ma moto ko.

9.08 Andrea Migno si porta in quinta posizione a 493 millesimi, mentre al comando sale Tatsuki Suzuki in 1:43.955 con 37 millesimi su Rodrigo

9.07 Masià si mette a condurre in 1:44.124, con 370 millesimi su Fenati che risponde con tre settori record e si ferma a 24 millesimi dalla vetta. Terzo Rodrigo a 408

9.06 Chiude il primo giro Rossi, settimo a 1.684 poi Antonelli e Nepa. Sempre Fenati al comando

9.05 Sale in vetta Jaume Masià in 1:45.028 ma Fenati lo scalza subito in 1:44.494, Acosta quarto a 1.548

9.04 Sergio Garcia fissa il primo tempo in 1:45.752 con 1.684 su Guevara

9.03 I piloti si stanno lanciando per il primo giro vero e proprio! Si parte con la FP1!

9.02 Anche in questa occasione non sarà al via Ayumu Sasaki, ancora alle prese con gli infortuni post Mugello e Montmelò

9.01 I piloti entrano alla spicciolata, Foggia si sta ancora legando il casco. Non dovrebbe piovere questa mattina, per cui non c’è fretta per affrontare i 40 minuti della sessione.

9.00 SEMAFORO VERDE!!!!!!!! SCATTA LA FP1 DEL GP D’OLANDA DELLA MOTO3!!!!!!!!

We’re back at Assen!!! 🤩 How good does it feel to say that! 🙌#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/P8vExlJAjb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 25, 2021



8.58 Iniziamo a rombare i motori nel paddock di Assen. Ancora pochi istanti e si parte!

8.55 Sul fronte italiano cercheremo di capire chi avrà approcciato nel migliore dei modi al tracciato di Assen. Ai nostri portacolori manca solo un pizzico di costanza. Migno, Antonelli, Fenati, Foggia, Nepa e Rossi hanno fatto bene solamente in alcuni momenti. Se avessero avuto maggiore continuità avrebbero una situazione di classifica decisamente migliore…

8.52 Siamo all’ultima gara prima della sosta estiva che, rispetto agli ultimi anni, si protrarrà per ben cinque settimane. Pedro Acosta vuole un altro risultati di spessore per blindare ulteriormente la sua fuga in classifica. Il “Rookie Maravilla” viaggia con 55 punti di vantaggio sul connazionale Sergio Garcia e sembra pronto a vincere il suo primo titolo a soli 17 anni!

8.49 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MOTO3 2021

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 145

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 90

3 Jaume MASIA KTM SPA 72

4 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 65

5 Romano FENATI Husqvarna ITA 64

6 Dennis FOGGIA Honda ITA 61

7 Darryn BINDER Honda RSA 60

8 Andrea MIGNO Honda ITA 58

9 Ayumu SASAKI KTM JPN 57

10 Jeremy ALCOBA Honda SPA 52

11 Gabriel RODRIGO Honda ARG 51

12 Kaito TOBA KTM JPN 49

13 Filip SALAC Honda CZE 35

14 Izan GUEVARA GASGAS SPA 32

15 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 28

16 John MCPHEE Honda GBR 27

17 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

18 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 26

19 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 24

20 Xavier ARTIGAS Honda SPA 23

21 Riccardo ROSSI KTM ITA 16

22 Carlos TATAY KTM SPA 14

23 Stefano NEPA KTM ITA 14

24 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 10

25 Elia BARTOLINI KTM ITA 7

26 Yuki KUNII Honda JPN 7

27 Maximilian KOFLER KTM AUT 3

28 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 2

29 Daniel HOLGADO KTM SPA 1

8.46 Come sempre quando si corre sul tracciato della Drenthe, il meteo diventa protagonista. La pioggia è prevista nel corso del weekend ma, per il momento, la situazione parla di cielo quasi coperto con 15° e 19° sull’asfalto.

8.43 Si inizia con la prima sessione di prove libere della classe più leggera, capiremo sin da ora se Pedro Acosta potrà dominare la scena oppure vivremo un fine settimana più equilibrato rispetto a quanto visto in questo avvio di stagione.

8.40 Buongiorno e benvenuti ad Assen! Tra 20 minuti scatterà il fine settimana del GP d’Olanda

Programma e tv della giornata – La classifica del Mondiale Moto3

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio d’Olanda, nono appuntamento del Mondiale di Moto3 2021. Siamo sulla “Università delle moto”, il meraviglioso tracciato di Assen, uno di quei luoghi nei quali le due ruote raggiungono l’apice della leggenda.

Il fine settimana sul circuito della Drenthe prenderà il via, come consuetudine, con le prime due sessioni di prove libere, che ci permetteranno di saggiare i valori in pista di team e piloti. Si incomincerà alle ore 9.00 con la FP1, mentre il secondo turno scatterà alle ore 13.15 e andrà a comporre un quadro più chiaro della top14 che, quindi, domani eviterà la Q1 nel corso delle qualifiche.

La classe più leggera sbarca ad Assen con un uomo solo al comando: il “Rookie Maravilla” Pedro Acosta. Il giovanissimo (2004) fenomeno del team Red Bull KTM Ajo, infatti, dopo il successo del Sachsenring, vola in classifica generale con 145 punti ed un margine di vantaggio impressionante di ben 55 lunghezze nei confronti di Sergio Garcia. Terzo posto per Jaume Masià con 72 punti, quindi ecco il trittico degli italiani con Niccolò Antonelli a quota 65, Romano Fenati a 64 e Dennis Foggia a 51.

Il venerdì della Moto3 del Gran Premio di Olanda prenderà il via alle ore 9.00 con la FP1, mentre la FP2 scatterà alle ore 13.15. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata, per non perdere nemmeno un istante dell’impareggiabile spettacolo del circuito di Assen.

Credit: MotoGP.com Press