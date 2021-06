LIVE Moto3, GP Germania 2021 in DIRETTA: Acosta vince Sachsenring! Terzo posto per Foggia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.56 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito in questa diretta. Appuntamento ad Assen settimana prossima per il GP d’Olanda. Un saluto a tutti!

11.53 Sanzione per Sergio Garcia e Tatsuki Suzuki. I due hanno abusato dei limiti della pista nell’ultimo passaggio.

11.50 La classifica aggiornata, quinto posto per Migno:

1 37 P. ACOSTA 39:38.791 2 27 K. TOBA +0.130 3 7 D. FOGGIA +0.259 4 52 J. ALCOBA +0.206 5 16 A. MIGNO +0.459 6 23 N. ANTONELLI +0.728 7 11 S. GARCIA +0.537 8 24 T. SUZUKI +0.647 9 43 X. ARTIGAS +0.864 10 28 I. GUEVARA +6.557

11.48 Quarta gioia su otto prove per Acosta che allunga nel Mondiale. Attendiamo la classifica conclusiva, potrebbero esserci delle nuove sanzioni.

11.45 Dennis Foggia conquista il terzo posto! Sanzione per Jeremy Alconba che guida irresponsabile nell’ultimo decisivo passaggio della corsa.

11.43 La classifica del GP di Germania:

11.41 Dennis Foggia non è stato in grado di contendersi il successo in seguito ad un errore di strategia nell’ultima parte del final lap. Il #7 di Leopard ha attaccato troppo presto il rivale Acosta che nelle ultime 3 curve è stato letteralmente perfetto.

11.40 Pedro Acosta conquista il GP di Germania! Errore per Foggia che nel finale ha perso l’opportunità di vincere. Toba chiude secondo davanti ad Alcoba che potrebbe essere sanzionato.

-1 DENNIS FOGGIA! Sorpasso dell’italiano che cerca il successo!

-1 Garcia sbaglia la penultima curva, Acosta diventa il nuovo leader e mantiene il comando nella T1. Foggia insegue l’iberico che potrebbe conquistare un nuovo acuto in questo 2021.

-2 Acosta richiude il margine con Foggia. Lotta a due per il successo in questo momento, ma attenzione al resto del gruppo!

-3 Altro allungo di Dennis Foggia! Il #7 di Leopard cerca un allungo decisivo!

-4 Foggia, Acosta e Garcia si contendono il successo. Attenzione a Migno e Suzuki che potrebbero inserirsi.

-5 Foggia riprende il comando! Fase cruciale, mentre Migno sale terzo alle spalle di Acosta.

-6 Pedro Acosta passa al comando in curva 13! Impressionante mossa del leader del Mondiale che beffa Foggia nell’ultimo tratto della pista.

-6 Acosta è secondo davanti a Guevara e Suzuki. Foggia ha ancora un po’ di margine.

-7 Prova l’allungo Foggia! Attenzione! 4 decimi di gap per il romano di Leopard. Acosta prova a ricucire il gap.

-8 Suzuki resta terzo davanti a Guevara che sta facendo la miglior prova in carriera al momento.

-9 Si conclude un nuovo passaggio sul traguardo, mentre Fenati prende un long lap penalty per un contatto in curva 1.

-10 Ancora Foggia che si difende nel secondo tratto del tracciato tedesco. Il romano potrebbe conquistare oggi la terza gioia in carriera.

-11 Foggia deve difendersi da Suzuki che minaccia il centauro di Leopard. Lotta a tre per la prima posizione.

-12 La classifica aggiornata:

-13 Foggia torna primo, continua la lotta con Acosta per il comando della corsa. Nuovo ritiro intanto per Masià che completa un nuovo week-end negativo.

-13 ATTENZIONE IN CURVA 1! Colpo di scena! Fenati, Nepa e Yamanaka finiscono a terra. Caduta anche per Masià, mentre Acosta diventa il nuovo leader.

-14 Attenzione ad Acosta che viene avvisato di rispettare i limiti della pista. L’iberico di KTM è al momento quarto, mentre si ritira Salac.

-15 Caduta per Oncu e Yamanaka in curva 1, non ci sono conseguenze per loro.

-16 La classifica aggiornata:

-17 Brutta scivolata per Rodrigo in curva 5, non ci sono conseguenze per lui. Attenzione a Toba che passa al comando in questo momento.

-17 Toba sale secondo e minaccia la leadership di Foggia. Non c’è un vero inseguitore in questo momento.

-18 Acosta si riavvicina a Foggia. Si ripropone in questo momento la battaglia vista in occasione del GP del Portogallo quando il nostro portacolori perse in volata contro il leader del Mondiale.

-19 Dennis Foggia prova ad allunga su Suzuki ed Acosta. Migno è quarto davanti a Toba e Garcia.

-20 Long lap penalty per Masià per aver toccato Kunii, caduto all’uscita dell’ultima curva.

-21 Acosta resiste agli attacchi di Suzuki che prova a prendere il secondo posto.

-21 Foggia riconquista il vertice della classifica. Acosta cede in T1 il passo al rivale di Leopard. Il gruppo è ancora compatto.

-22 Caduta per Kunii in curva 14. Non ci sono conseguenze per lui, ma potrebbero scattare delle penalità per Masià che potrebbe aver toccato il rivale. Attenzione ad Acosta che prende nel frattempo il comando su Foggia e Suzuki che riesce ad entrare in Top3.

-23 Acosta è già secondo! Il leader del Mondiale ha già azzerato il suo gap in qualifica. Il portacolori di KTM insegue Foggia che per ora resta primo.

-24 Foggia prende il comando nel secondo settore della pista! Il romano di Leopard prova ad allungare, mentre Acosta passa terzo e si piazza negli scarichi di Toba.

-24 La classifica aggiornata:

-25 Caduta per Fernandez in curva 1. Attenzione a Pedro Acosta che ha registrato il giro più veloce. Il leader del Mondiale è già sesto, era partito 13°.

-25 Toba cerca di allungare, mentre McPhee beffa Suzuki. Attenzione a Migno che cerca la Top5 dopo una buona partenza.

-26 Doppietta giapponese sulla linea del traguardo. Toba guida il gruppo davanti a Suzuki e McPhee. Scende quinto Foggia.

-27 Kaito Toba! Che partenza per il giapponese che quinto passa al comando! Suzuki risponde al connazionale e conquista la leadership nella seconda parte della pista!

11.00 Semaforo verde! Scatta il GP di Germania per la Moto3!

10.57 I piloti iniziano il giro di formazione. Segnaliamo il ride through che dovrà scontare il sudafricano Darryn Binder (Sprinta) per un comportamento anti sportivo della Q1 di ieri.

10.55 La griglia di partenza del GP di Germania:

1 12 F. SALAC 1:26.913 2 7 D. FOGGIA +0.183 3 24 T. SUZUKI +0.214 4 17 J. MCPHEE +0.315 5 27 K. TOBA +0.437 6 20 L. FELLON +0.479 7 23 N. ANTONELLI +0.485 8 55 R. FENATI +0.562 9 82 S. NEPA +0.609 10 16 A. MIGNO +0.716

10.52 Dennis Foggia è il primo degli italiani in seconda posizione. Attenzione nella Top10 anche a Niccolò Antonelli, Romano Fenati, Stefano Nepa ed Andrea Migno, rispettivamente dal settimo al decimo posto.

10.49 La graduatoria del Mondiale dopo le prime sette prove:

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 120

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 81

3 Jaume MASIA KTM SPA 72

4 Romano FENATI Husqvarna ITA 61

5 Darryn BINDER Honda RSA 58

6 Ayumu SASAKI KTM JPN 57

7 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 55

8 Gabriel RODRIGO Honda ARG 51

9 Andrea MIGNO Honda ITA 47

10 Dennis FOGGIA Honda ITA 45

11 Jeremy ALCOBA Honda SPA 39

12 Filip SALAC Honda CZE 35

13 Kaito TOBA KTM JPN 29

14 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 28

15 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

16 Izan GUEVARA GASGAS SPA 26

17 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 24

18 John MCPHEE Honda GBR 22

19 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 18

20 Riccardo ROSSI KTM ITA 16

21 Xavier ARTIGAS Honda SPA 16

22 Carlos TATAY KTM SPA 14

23 Stefano NEPA KTM ITA 14

24 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 10

25 Yuki KUNII Honda JPN 7

26 Elia BARTOLINI KTM ITA 3

27 Maximilian KOFLER KTM AUT 3

28 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 1

29 Daniel HOLGADO KTM SPA 1

30 Lorenzo FELLON Honda FRA

31 Takuma MATSUYAMA Honda JPN

10.46 La classifica del warm-up:

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 211.7 1’27.058

2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 210.9 1’27.228 0.170 / 0.170

3 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 208.4 1’27.252 0.194 / 0.024

4 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 208.4 1’27.275 0.217 / 0.023

5 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 209.3 1’27.279 0.221 / 0.004

6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 210.5 1’27.331 0.273 / 0.052

7 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 203.3 1’27.385 0.327 / 0.054

8 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 208.4 1’27.419 0.361 / 0.034

9 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 210.9 1’27.445 0.387 / 0.026

10 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 210.5 1’27.495 0.437 / 0.050

11 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 210.1 1’27.687 0.629 / 0.192

12 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 205.7 1’27.791 0.733 / 0.104

13 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 208.8 1’27.804 0.746 / 0.013

14 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 209.3 1’27.828 0.770 / 0.024

15 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 206.8 1’27.858 0.800 / 0.030

16 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 210.1 1’27.864 0.806 / 0.006

17 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 208.4 1’27.962 0.904 / 0.098

18 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 208.4 1’27.990 0.932 / 0.028

19 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 210.5 1’28.006 0.948 / 0.016

20 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 209.7 1’28.056 0.998 / 0.050

21 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 212.1 1’28.121 1.063 / 0.065

22 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 208.0 1’28.135 1.077 / 0.014

23 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 210.9 1’28.136 1.078 / 0.001

24 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 208.4 1’28.177 1.119 / 0.041

25 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 210.9 1’28.305 1.247 / 0.128

26 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 205.7 1’28.480 1.422 / 0.175

10.43 Tutto è pronto in Germania per la prima delle tre gare di questa domenica. Si inizia dalla Moto3 con Salac che scatterà dalla pole-position con il team Snipers. Occhi puntati sugli italiani.

10.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio della Germania per quanto riguarda la Moto3.

9.10 Grazie a tutti per averci seguito durante questo warm-up. Appuntamento alle 10.40 per la Diretta Live del GP di Germania. Un saluto a tutti!

9.06 Ottima sessione per il nostro Dennis Foggia, il migliore degli italiani. Secondo tempo per il romano che si prepara a dare battaglia nella prova che scatterà alle ore 11.00.

9.03 La classifica del warm-up:

1 37 P. ACOSTA 1:27.058 2 7 D. FOGGIA +0.170 3 53 D. ÖNCÜ +0.194 4 40 D. BINDER +0.217 5 5 J. MASIA +0.221 6 17 J. MCPHEE +0.273 7 55 R. FENATI +0.327 8 2 G. RODRIGO +0.361 9 16 A. MIGNO +0.387 10 43 X. ARTIGAS +0.437

9.01 Pedro Acosta al comando! Giro veloce per il leader del Mondiale in 1.27.058. Secondo posto per Foggia davanti ad Oncu e Binder.

9.00 Bandiera a scacchi! Ultimi giri per tutti i piloti.

8.58 Settimo crono per Migno, decimo per Fenati. Nel frattempo Binder prova per la terza volta il passaggio in pit lane in vista della gara.

8.57 Dennis Foggia! Giro veloce per il vincitore del GP d’Italia 2021 in 1.27.228.

8.55 Attenzione ad Acosta e Foggia che si stanno migliorando

8.53 Binder resta sempre il migliore in 1.27.275. Masià e Foggia inseguono il pilota di Sprinta.

8.51 Sesto posto per Pedro Acosta che si prepara per gestire la leadership del Mondiale!

8.50 La classifica aggiornata:

8.48 Binder abbassa il best lap del warm-up! Il sudafricano di Sprinta comanda il gruppo davanti a Masià, Foggia ed Oncu.

8.47 Jaume Masià detta il passo in 1,27.279. Bene Foggia che è secondo alle spalle dello spagnolo di KTM.

8.45 Garcia è uno dei primi a registrare un tempo insieme ad Artigas e Guevara. Aspettiamo gli altri protagonisti.

8.43 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Tutti i piloti scendono in pista.

8.40 Bandiera verde! Scatta il warm-up!

8.38 I piloti si preparano per scendere in pista, mentre la direzione gara comunica che Binder dovrà effettuare un ride through in gara.

8.36 La giornata di oggi potrebbe essere più fresca visto un acquazzone che è arrivato nel tardo pomeriggio di ieri.

8.33 Il circuito del Sachsenring torna nel calendario dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria. La pista tedesca è una delle più particolari del mondo con una lunghissima sezione di pieghe verso sinistra. Non è un tracciato molto utilizzato durante l’anno. Ricordiamo infatti la presenza del Motomondiale e l’apparizione dell’ADAC GT Masters per quanto riguarda le 4 ruote.

8.27 La direzione gara ha mantenuto le promesse sul tema sanzioni. Non ci sono stati sconti per Darryn Binder che, dopo aver registrato il best lap in Q1, è rientrato in pista ed è scivolato dopo un contatto con l’avversario. Il sudafricano di Sprinta ha rimediato la bandiera nera nella Q2.

8.24 La classifica della Q2 di ieri:

1 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 204.9 1’26.913

2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 209.7 1’27.096 0.183 / 0.183

3 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 205.7 1’27.127 0.214 / 0.031

4 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 205.3 1’27.228 0.315 / 0.101

5 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 205.7 1’27.350 0.437 / 0.122

6 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 205.7 1’27.392 0.479 / 0.042

7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 206.1 1’27.398 0.485 / 0.006

8 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 203.7 1’27.475 0.562 / 0.077

9 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 208.4 1’27.522 0.609 / 0.047

10 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 208.0 1’27.629 0.716 / 0.107

11 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 203.7 1’27.693 0.780 / 0.064

12 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 206.1 1’27.899 0.986 / 0.206

13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 208.0 1’27.906 0.993 / 0.007

14 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 206.5 1’27.919 1.006 / 0.013

15 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 206.8 1’27.995 1.082 / 0.076

16 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 205.3 1’28.365 1.452 / 0.370

17 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 207.2 1’28.393 1.480 / 0.028

40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda

8.20 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Germania per quanto riguarda la Moto3. Tra 20 minuti il warm-up.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Germania, ottavo atto del Motomondiale 2021. Lo spettacolo è assicurato al Sachsenring dopo le serratissime qualifiche di ieri.

Filip Salac scatterà per la prima volta in carriera dalla pole-positon. Il ceco di casa Snipers è stato il migliore nella Q2 di ieri con il tempo di 1.26.913. Seconda piazza per il nostro Dennis Foggia (Leopard) che precede il giapponese Tatsuki Suzuki (SIC58)

Ottima prestazione per i nostri connazionali. Ricordiamo infatti il settimo posto di Niccolò Antonelli (Esponsorama) davanti a Romano Fenati (Max Racing), Stefano Nepa (BOE) ed Andrea Migno (Snipers). Solo 13° lo spagnolo Pedro Acosta (KTM), leader del Mondiale alla vigilia della prova che ci apprestiamo a vivere.

Appuntamento alle 8.40 per la Diretta Live del warm-up del Gran Premio di Germania per quanto riguarda la Moto3. Buon divertimento!

