Moto3, doppietta Migno-Nepa nella FP3 del GP di Germania, Rodrigo e Masià costretti alla Q1

Uno splendido Andrea Migno piazza il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Germania, ottavo appuntamento del Mondiale di Moto3 2021 che, come sempre, non ha lesinato in fatto di sorprese. Sul tracciato del Sachsenring il clima è già da piena estate e, sostanzialmente, inusuale per queste latitudini. Nonostante l’orario mattutino, infatti, la colonnina di Mercurio valica già i 28°, con l’asfalto che si attesta attorno ai 36°.

Da questo scenario torrido emerge il romagnolo del team Honda Snipers con il tempo di 1:26.317. Andrea Migno, come sempre, dimostra di non avere rivali sul giro secco, ora starà a lui confermarsi in qualifica e in gara per rimettersi in carreggiata in questa stagione. Seconda posizione per Stefano Nepa (KTM BOE) che conferma la sua crescita costante in 1:26.409 a 92 millesimi, mentre è terzo il giapponese Kaito Toba (KTM CIP) in 1:26.459 a 142.

Quarta posizione per il suo connazionale Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) in 1:26.588 a 271, quinto il ceco Filip Salac (Honda Snipers) a 314, mentre è sesto il sorprendente francese Lorenzo Fellon (Honda SIC58) a 359. In settima posizione troviamo il nostro Dennis Foggia (Honda Leopard) a 382 millesimi dalla vetta, quindi ottavo il britannico John McPhee (Honda Petronas) a 395, davanti allo spagnolo Sergio Garcia (Gas Gas Aspar) nono a 413.

Decima posizione per Romano Fenati (Husqvarna Max Racing) a 440 millesimi, davanti allo spagnolo Izan Guevara (Gas Gas Aspar) undicesimo a mezzo secondo esatto, quindi dodicesimi e tredicesimi i suoi connazionali Xavier Artigas (Honda Leopard) a 572 millesimi e il leader della classifica generale, Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) a 586. Ultimo dei qualificati diretti alla Q2 il nostro Niccolò Antonelli (KTM Avintia Esponsorama) quattordicesimo a 607 millesimi, che si giova della cancellazione del giro più veloce dello spagnolo Jaume Masià (Red Bull KTM Ajo) che, dopo la conclusione della sessione, scivola in quindicesima piazza a 692

Solamente diciassettesimo il sudafricano Darryn Binder (Honda Petronas) a 731, quindi ventunesimo Riccardo Rossi (KTM BOE) a 962, ventitreesimo l’argentino Gabriel Rodrigo (Honda Gresini) protagonista di una caduta nelle prime battute della FP3 a 1.913. quindi ventiquattresimo Elia Bartolini (KTM Avintia Esponsorama) a 2.001.

A questo punto la classe più leggera, chiude armi e bagagli e si concentra sulle qualifiche che scatteranno alle ore 12.35 con la Q1, mentre la Q2 che andrà a decidere la griglia di partenza prenderà il via alle ore 13.00.

CLASSIFICA TEMPI FP3 GP GERMANIA 2021 – MOTO3

1 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 210.5 1’26.317

2 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 210.5 1’26.409 0.092 / 0.092

3 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 210.1 1’26.459 0.142 / 0.050

4 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 208.8 1’26.588 0.271 / 0.129

5 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 208.0 1’26.631 0.314 / 0.043

6 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 208.4 1’26.676 0.359 / 0.045

7 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 211.7 1’26.699 0.382 / 0.023

8 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 208.8 1’26.712 0.395 / 0.013

9 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 206.8 1’26.730 0.413 / 0.018

10 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 210.1 1’26.757 0.440 / 0.027

11 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 212.1 1’26.817 0.500 / 0.060

12 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 210.9 1’26.889 0.572 / 0.072

13 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 207.6 1’26.903 0.586 / 0.014

14 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 211.7 1’26.924 0.607 / 0.021

15 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 211.3 1’27.009 0.692 / 0.085

16 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 206.8 1’27.024 0.707 / 0.015

17 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 210.5 1’27.048 0.731 / 0.024

18 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 207.2 1’27.114 0.797 / 0.066

19 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 208.8 1’27.191 0.874 / 0.077

20 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 210.1 1’27.205 0.888 / 0.014

21 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 208.8 1’27.279 0.962 / 0.074

22 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 208.0 1’27.401 1.084 / 0.122

23 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 210.1 1’28.230 1.913 / 0.829

24 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 210.9 1’28.318 2.001 / 0.088

25 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 209.3 1’28.331 2.014 / 0.013

26 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 207.6 1’28.650 2.333 / 0.319

Credit: MotoGP.com Press