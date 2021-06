LIVE Moto2, GP Olanda 2021 in DIRETTA: risultati warm-up e gara in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio d’Olanda, nona tappa del Motomondiale 2021. I protagonisti della Moto2 sono pronti a sfidarsi in quel di Assen, circuito che nel 2020 non era presente nel calendario in seguito all’emergenza sanitaria.

KTM è la favorita d’obbligo per la prova che ci apprestiamo a vivere. Sono infatti quattro i successi consecutivi da Le Mans (Francia) al GP di Germania di settimana scorsa in cui abbiamo assistito al terzo acuto consecutivo dell’australiano Remy Gardner che è saldamente il leader della classifica piloti. Il centauro di casa Ajo scatterà secondo alle spalle del compagno di box Raul Fernandez, il migliore in Q2 in 1.36.356.

Occhi puntati su Marco Bezzecchi (Sky) e Fabio Di Giannantonio (Gresini), protagonisti al Sachsenring di una bellissima lotta per l’ultimo gradino del podio. Attenzione in Olanda alle due Kalex di Marc VDS con lo spagnolo Augusto Fernandez ed al britannico Sam Lowes, competitivi per tutto il fine settimana.

Appuntamento alle 9.10 per la Diretta Live del Gran Premio d’Olanda, nona prova del Mondiale Moto2. Buon divertimento!

