Moto2, risultato Qualifiche GP Olanda 2021: KTM Ajo ancora sugli scudi, Fernandez precede Gardner. Crolla Bezzecchi, 17°

Lo spagnolo Raul Fernandez vola in sella alla sua Red Bull KTM Ajo e centra la quarta pole position stagionale in occasione delle qualifiche del GP d’Olanda 2021 di Moto2. Sullo storico circuito di Assen sono Remy Gardner e Sam Lowes a seguire il poleman, mentre il nostro Marco Bezzecchi dopo una sessione molto complicata porta a casa solamente la diciassettesima posizione.

Nella Q1 subito una piccola sorpresa con l’eliminazione di Joe Roberts, che viene beffato proprio all’ultimo dallo spagnolo della Flexbox Hector Garzo e dovrà accontentarsi della 15esima casella nella gara. Passano il turno anche i due compagni di team della SpeedUp Aron Canet e Alber Arenas dietro al padrone di casa Bo Bendsneyder in sella alla sua Kalex Pertamina Mandalika SAG Team.

Scatta così la qualifica vera e propria, con una feroce battaglia tra Gardner e i due Fernandez. Alla fine però le due KTM sono riuscite a fare la differenza e a distanziare tutti, con l’iberico che fa segnare uno strepitoso 1:36.356 che stacca di 186 millesimi il compagno e manca il record del tracciato di categoria per soli 10. Augusto Fernandez è stato l’unico a provare a inserirsi nella lotta di casa, ma il suo terzo tempo finale è stato cancellato per bandiere gialle e alla fine lo spagnolo è stato retrocesso in ottava piazza, regalando la prima fila al compagno Lowes (+0.330).

Seconda fila con Canet e Garzo, entrambi provenienti dalla Q1 a quattro decimi dalla testa, che riescono a mettersi alle spalle l’altra Speed Up di Jorge Navarro (+0.460). Sessione di qualifica estremamente complicata per gli azzurri, tutti relegati dalla nona piazza in poi. Il migliore è stato l’alfiere dell’Italtrans Lorenzo Dalla Porta, nono a 595 millesimi da Fernandez, con Tony Arbolino e Celestino Vietti immediatamente alle sue spalle. Quindicesima posizione infine per Fabio Di Giannantonio, distante quasi nove decimi, mentre come anticipato Bezzecchi ha incontrato parecchie difficoltà, effettuando pochi giri e non molto incisivi. L’ultimo tentativo è stato quello buono, che gli è valso una rispettabile ottava posizione, tuttavia anche per lui come per Augusto Fernandez è arrivata la cancellazione del tempo a causa delle bandiere gialle.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP OLANDA 2021 – MOTO2

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 258.7 1’36.356

2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 253.9 1’36.542 0.186 / 0.186

3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 257.6 1’36.686 0.330 / 0.144

4 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 256.6 1’36.765 0.409 / 0.079

5 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 258.7 1’36.802 0.446 / 0.037

6 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 260.9 1’36.804 0.448 / 0.002

7 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 257.6 1’36.816 0.460 / 0.012

8 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 257.1 1’36.884 0.528 / 0.068

9 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 260.9 1’36.951 0.595 / 0.067

10 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 259.3 1’37.007 0.651 / 0.056

11 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 259.3 1’37.023 0.667 / 0.016

12 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 255.5 1’37.079 0.723 / 0.056

13 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 255.5 1’37.118 0.762 / 0.039

14 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 259.8 1’37.147 0.791 / 0.029

15 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 256.0 1’37.230 0.874 / 0.083

16 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 258.2 1’37.235 0.879 / 0.005

17 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 258.2 1’37.249 0.893 / 0.014

18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.2 1’37.373 1.017 / 0

Foto: MotoGP Press