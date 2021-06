Moto2, risultato FP3 GP Olanda 2021: Raul Fernandez davanti a tutti, Marco Bezzecchi reagisce ed è secondo

Lo spagnolo Raul Fernandez si prende la prima posizione cumulata nelle prove libere del GP d’Olanda 2021 di Moto2, nono appuntamento del Motomondiale. Il talento iberico della Red Bull KTM Ajo si è imposto sul fresco tracciato mattutino di Assen con il tempo di 1:36.511, avvicinando pericolosamente il record della pista (distante meno di due decimi) che a questo punto diventa un chiaro obiettivo per le qualifiche del pomeriggio.

Grande reazione anche per il nostro Marco Bezzecchi, che in sella alla sua Sky Racing Team VR46 si piazza in seconda posizione a 199 millesimi dal leader e si dimostra pronto per la rincorsa mondiale all’australiano Remy Gardner, sesto in queste FP3. Bene anche la Speed Up dello spagnolo Jorge Navarro, terzo staccato però oltre 3 decimi da Fernandez e dunque abbastanza distante anche dallo stesso Bezzecchi, con la coppia di testa che ha fatto davvero il buco.

Quarto posto per la Honda Team Asia di Somkiat Chantra (+0.381) che precede di soli due millesimi la Marc VDS Racing di Sam Lowes. Ottime notizie giungono anche dagli altri azzurri, con Celestino Vietti, Tony Arbolino, Fabio Di Giannantonio e Lorenzo Dalla Porta tutti qualificati per il Q2 dopo essersi racchiusi in sequenza dalla nona alla dodicesima posizione finale, staccati di mezzo secondo dalla testa.

Dentro per un soffio anche le due Kalex Pertamina Mandalika SAG Team del tedesco Marcel Schrotter e dello svizzero Thomas Luthi (13esimo e 14esimo) mentre resta escluso lo spagnolo Aron Canet dopo un deludente 21esimo tempo a quasi 7 decimi dal connazionale Fernandez. In Q1 Canet si ritroverà al fianco anche i nostri Nicolò Bulega (18°), Simone Corsi (19°), Stefano Manzi (22°) e l’americano Joe Roberts, in grande difficoltà e solamente 24esimo.

CLASSIFICA FP3 GP OLANDA 2021 MOTO2

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 257.1 1’36.511

2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 257.1 1’36.710 0.199 / 0.199

3 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 257.1 1’36.838 0.327 / 0.128

4 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.2 1’36.892 0.381 / 0.054

5 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 256.0 1’36.894 0.383 / 0.002

6 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 256.0 1’36.909 0.398 / 0.015

7 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.7 1’36.927 0.416 / 0.018

8 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 258.2 1’36.944 0.433 / 0.017

9 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 258.7 1’36.946 0.435 / 0.002

10 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 258.7 1’37.001 0.490 / 0.055

11 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 259.3 1’37.033 0.522 / 0.032

12 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 258.7 1’37.048 0.537 / 0.015

13 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 257.6 1’37.058 0.547 / 0.010

14 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 256.0 1’37.061 0.550 / 0.003

15 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 255.5 1’37.077 0.566 / 0.016

16 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 256.6 1’37.097 0.586 / 0.020

17 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 255.0 1’37.120 0.609 / 0.023

18 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 256.0 1’37.122 0.611 / 0.002

19 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 253.4 1’37.156 0.645 / 0.034

20 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 259.3 1’37.175 0.664 / 0.019

21 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 255.5 1’37.187 0.676 / 0.012

22 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 258.2 1’37.200 0.689 / 0.013

23 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 257.1 1’37.228 0.717 / 0.028

24 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 257.1 1’37.245 0.734 / 0.017

25 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 259.8 1’37.586 1.075 / 0.341

26 2 Alonso LOPEZ SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 256.0 1’37.762 1.251 / 0.176

27 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 259.3 1’38.047 1.536 / 0.285

28 18 Manuel GONZALEZ SPA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 255.0 1’38.217 1.706 / 0.170

29 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 257.1 1’38.426 1.915 / 0.209

30 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 253.9 1’38.439 1.928 / 0.013

Foto: MotoGP press