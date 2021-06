LIVE Moto2, GP Germania 2021 in DIRETTA: tra pochi minuti la FP3

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.52 I piloti si preparano per scendere in pista per l’ultima sessione prima della FP3.

10.49 KTM è la squadra da battere alla vigilia di questa sessione. Occhi puntati sullo spagnolo Raul Fernandez e sull’australiano Remy Gardner, rispettivamente secondo e primo della combinata.

10.46 Occhi puntati sul nostro Fabio Di Giannantonio. Il portacolori di Gresini ha chiuso al terzo posto la sessione di ieri alle spalle delle due KTM.

10.43 I tempi della FP2 di ieri pomeriggio

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 247.7 1’24.197

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 250.5 1’24.536 0.339 / 0.339

3 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 250.5 1’24.639 0.442 / 0.103

4 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 248.8 1’24.640 0.443 / 0.001

5 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 251.1 1’24.807 0.610 / 0.167

6 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 248.8 1’24.840 0.643 / 0.033

7 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 244.3 1’25.032 0.835 / 0.192

8 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 251.1 1’25.045 0.848 / 0.013

9 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 250.5 1’25.085 0.888 / 0.040

10 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 247.7 1’25.093 0.896 / 0.008

11 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 250.5 1’25.141 0.944 / 0.048

12 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 249.4 1’25.152 0.955 / 0.011

13 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 250.5 1’25.162 0.965 / 0.010

14 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 250.5 1’25.183 0.986 / 0.021

15 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 247.7 1’25.436 1.239 / 0.253

16 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 250.0 1’25.462 1.265 / 0.026

17 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 247.1 1’25.553 1.356 / 0.091

18 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.8 1’25.594 1.397 / 0.041

19 2 Alonso LOPEZ SPA Flexbox HP40 Kalex 250.0 1’25.600 1.403 / 0.006

20 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 251.1 1’25.699 1.502 / 0.099

21 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 244.8 1’25.717 1.520 / 0.018

22 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 248.8 1’25.725 1.528 / 0.008

23 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 250.0 1’25.816 1.619 / 0.091

24 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.8 1’25.848 1.651 / 0.032

25 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 248.8 1’25.864 1.667 / 0.016

26 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 246.0 1’25.886 1.689 / 0.022

27 54 Fermín ALDEGUER SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 248.8 1’25.906 1.709 / 0.020

28 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 247.1 1’25.937 1.740 / 0.031

29 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 246.5 1’26.161 1.964 / 0.224

30 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.2 1’26.920 2.723 / 0.759

10.40 I tempi della FP1 di ieri mattina:

1 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 248.2 1’24.873

2 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 250.0 1’24.975 0.102 / 0.102

3 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 252.3 1’25.097 0.224 / 0.122

4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 250.5 1’25.124 0.251 / 0.027

5 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 251.7 1’25.161 0.288 / 0.037

6 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 251.1 1’25.187 0.314 / 0.026

7 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 248.2 1’25.362 0.489 / 0.175

8 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 249.4 1’25.390 0.517 / 0.028

9 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 251.1 1’25.483 0.610 / 0.093

10 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 250.5 1’25.495 0.622 / 0.012

11 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 244.8 1’25.518 0.645 / 0.023

12 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 247.7 1’25.551 0.678 / 0.033

13 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 250.5 1’25.565 0.692 / 0.014

14 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 247.1 1’25.594 0.721 / 0.029

15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 249.4 1’25.609 0.736 / 0.015

16 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 251.7 1’25.630 0.757 / 0.021

17 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 248.2 1’25.648 0.775 / 0.018

18 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 247.1 1’25.718 0.845 / 0.070

19 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.2 1’25.727 0.854 / 0.009

20 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 248.2 1’25.906 1.033 / 0.179

21 54 Fermín ALDEGUER SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 248.8 1’25.917 1.044 / 0.011

22 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 247.7 1’25.987 1.114 / 0.070

23 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.0 1’26.022 1.149 / 0.035

24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 244.3 1’26.110 1.237 / 0.088

25 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 247.7 1’26.141 1.268 / 0.031

26 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 249.4 1’26.162 1.289 / 0.021

27 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 248.8 1’26.436 1.563 / 0.274

28 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 249.4 1’26.475 1.602 / 0.039

29 2 Alonso LOPEZ SPA Flexbox HP40 Kalex 249.4 1’26.522 1.649 / 0.047

30 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 244.8 1’26.893 2.020 / 0.371

10.37 Siamo pronti per la prima sessione di questo sabato. Lo spettacolo è assicurato in un turno che deciderà i 14 piloti che passeranno direttamente al Q2 nelle qualifiche di oggi pomeriggio.

10.35 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Germania, ottavo atto del Mondiale Moto2 2021.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle prove libere e delle qualifiche del Gran Premio di Germania. Lo spettacolo è assicurato in una pista particolare come quella del Sachsenring, sede dell’ottava tappa del Mondiale Moto2.

KTM è la squadra da battere alla vigilia delle qualifica di questo pomeriggio. Lo spagnolo Raul Fernandez e l’australiano Remy Gardner inseguono la quarta pole-position consecutiva in una pista molto selettiva come quella tedesca. Occhi puntati su Fabio Di Giannatonio (Gresini) e Marco Bezzecchi (Sky), competitivi ieri nelle due libere previste.

Lo spagnolo Alex Marquez conquistò la pole-position nel 2019, ultimo anno in cui si corse in questo impianto. L’attuale pilota Honda della MotoGP firmò il best lap della Q2 con il crono di 1.23.585.

Appuntamento alle 10.55 per la FP3 del Gran Premio di Germania per i protagonisti della Moto2. Buon divertimento!

