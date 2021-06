Moto2, risultati FP1 GP Germania 2021: Gardner precede Di Giannantonio, 6° Dalla Porta, 9° Bezzecchi

Remy Gardner prosegue nel suo percorso incontrastato e chiude in vetta anche la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania, ottavo appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Sul tracciato del Sachsenring, dominato da un clima prettamente estivo e inusuale per la zona (32° per quanto riguarda l’atmosfera e 45° sull’asfalto) l’australiano del team Red Bull KTM Ajo ha dettato legge nella FP1 con il tempo di 1:24.873 con 102 millesimi di margine sul nostro Fabio Di Giannantonio (Kalex Gresini) in 1:24.975, fresco di notizia di approdo in MotoGP nel 2022.

Terza posizione per lo spagnolo Xavi Vierge (Kalex Petronas) in 1:25.097 a 224 millesimi dall’australiano, davanti al connazionale Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) in 1:25.124 a 251. Quinto un altro spagnolo, Augusto Fernandez (Kalex Elf Marc VDS) in 1:25.161 a 288, davanti ad un ottimo Lorenzo Dalla Porta (Kalex Italtrans) che, dopo diverse gare nelle retrovie, si issa ai piani alti in sesta posizione in 1:25.187 a 314 millesimi.

Settimo il britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) in 1:25.362 a 489 millesimi, davanti allo spagnolo Jorge Navarro (Boscoscuro Speed Up) ottavo in 1:25.390 a 517 millesimi. Nono il nostro Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) in 1:25.483 a 610, quindi decimo, ed autore anche di una scivolata nelle fasi finali, Tony Arbolino (Kalex Liqui Moly) con il tempo di 1:25.495 a 622 millesimi. Undicesimo Simone Corsi (MV Agusta) a 678, quindi è diciannovesimo Nicolò Bulega (Kalex Gresini) a 854. Ventesimo Stefano Manzi (Kalex Flexbox) con un distacco di 1.033, quindi ventiquattresimo Lorenzo Baldassarri (MV Agusta) a 1.237, infine ventiseiesimo Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) a 1.289.

A questo punto la classe mediana si prende una pausa e si concentra in vista della seconda sessione di prove libere che prenderà il via alle ore 15.10 per darci un quadro più completo dei valori in pista sul tracciato del Sachsenring.

Credit: MotoGP.com Press