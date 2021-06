LIVE Moto2, GP Catalogna 2021 in DIRETTA: Augusto Fernandez guida la classifica davanti a Sam Lowes, bene Marco Bezzecchi. Alle 15.10 la FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10

11.48 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito durante questa sessione. Appuntamento alle 15.10 per la FP2. Un saluto a tutti!

11.45 Bene Raul Fernandez e Remy Gardner. Le KTM sono molto competitive, ma attenzione alle due moto di Marc VDS. Segnaliamo infatti gli ottimi riscontri di Lowes e di A. Fernandez, rispettivamente secondo e primo.

11.44 Marco Bezzecchi ha mostrato degli ottimi segnali durante le libere odierne. Il portacolori di Sky ha tenuto un’ottimo passo gara in tutta la FP1. Il romagnolo è atteso nel pomeriggio per confermarsi al vertice.

11.42 Cala il sipario sulla prima sessione del Gran Premio di Catalogna. Lo spettacolo non è mancato con dei dati molto interessanti nella Top5.

11.40 La classifica aggiornata dopo la FP1:

1 37 A. FERNANDEZ 1:43.703 2 22 S. LOWES +0.150 3 87 R. GARDNER +0.153 4 25 R. FERNANDEZ +0.201 5 72 M. BEZZECCHI +0.355 6 40 H. GARZO +0.539 7 64 B. BENDSNEYDER +0.571 8 97 X. VIERGE +0.653 9 96 J. DIXON +0.658 10 9 J. NAVARRO +0.734

11.37 Secondo posto per Lowes che si colloca a 150 millesimi dal compagno di box Augusto Fernandez. Marc VDS guida il gruppo davanti alle due KTM.

11.35 Bandiera a scacchi! Sam Lowes firma il record nel primo settore. Attendiamolo sul traguardo.

11.35 Bezzecchi si migliora nei primi due settori e si conferma al quarto posto. Raul Fernandez insegue la leadership della FP1 nell’ultimo giro.

11.33 Caduta per Kubo, wild-card che scivola in curva 5.

11.32 Scivola nono Fabio Di Giannantonio (Gresini). Il migliore degli italiani resta Marco Bezzecchi (Sky) che è quarto al momento.

11.30 Si migliora nel primo tratto A. Fernandez. Il centauro di Marc VDS ha la possibilità di confermarsi in vetta alla graduatoria.

11.28 Ultimi giri per tutti. Bezzecchi strappa il quarto tempo ed insidia le KTM di R. Fernandez e Gardner.

11.26 Resta invariata la classifica in questo momento con i padroni di casa che controllano la graduatoria. Quinto posto per Bezzecchi alle spalle di Lowes.

11.24 Augusto Fernadez! Record di giornata per il compagno di box di Lowes. Secondo posto per Raul Fernandez davanti a Gardner. Le KTM si confermano competitive in ogni situazione.

11.21 La classifica aggiornata:

1 25 R. FERNANDEZ 1:43.904 2 37 A. FERNANDEZ +0.192 3 22 S. LOWES +0.272 4 72 M. BEZZECCHI +0.279 5 64 B. BENDSNEYDER +0.370 6 21 F. DI GIANNANTONIO +0.535 7 87 R. GARDNER +0.756 8 40 H. GARZO +0.759 9 11 N. BULEGA +0.873 10 42 M. RAMIREZ +0.999

11.19 Torna in pista Remy Gardner, protagonista al Mugello di una bellissima sfida per la vittoria contro il teammate R. Fernandez.

11.17 Terzo tempo per Bezzecchi! Ottimo passo per il romagnolo che continua a percorrere dei passaggi interessanti. Record nel primo e nel terzo tratto per il portacolori di Sky.

11.16 Bulega torna in sella dopo una caduta che lo ha escluso dal Gran Premio d’Italia.

11.15 Torna in pista Bezzecchi che al Mugello ha portato in pista con il teammate Celestino Vietti una livrea speciale con la nostra bandiera.

11.13 Quinto crono per Marco Bezzecchi. L’italiano precede Di Giannantonio ed il leader del Mondiale Remy Gardner.

11.11 La classifica aggiornata:

1 25 R. FERNANDEZ 1:43.904 2 37 A. FERNANDEZ +0.192 3 22 S. LOWES +0.309 4 64 B. BENDSNEYDER +0.370 5 21 F. DI GIANNANTONIO +0.535 6 72 M. BEZZECCHI +0.544 7 87 R. GARDNER +0.756 8 40 H. GARZO +0.759 9 11 N. BULEGA +0.873 10 42 M. RAMIREZ +0.999

11.10 Di Giannantonio perde il crono per abuso dei track limits. Ogni infrazione è sanzionata con la cancellazione del tempo.

11.08 Raul Fernandez si conferma al comando! 1.43.904 davanti al britannico Sam Lowes (Marc VDS), caduto lo scorso fine settimana al Mugello.

11.06 La classifica aggiornata:

1 25 R. FERNANDEZ 1:43.904 2 64 B. BENDSNEYDER +0.370 3 21 F. DI GIANNANTONIO +0.535 4 22 S. LOWES +0.699 5 37 A. FERNANDEZ +0.727 6 87 R. GARDNER +0.756 7 40 H. GARZO +0.759 8 72 M. BEZZECCHI +0.882 9 11 N. BULEGA +0.981 10 42 M. RAMIREZ +0.999

11.04 Terzo tempo per Marco Bezzecchi (Sky) davanti al nostro Fabio Di Giannantonio, caduto nella prima delle due competizioni in Italia.

11.03 Fernandez guida il gruppo. Il padrone di casa detta il passo in 1.44.179. I piloti continuano a migliorarsi.

11.01 Dopo sei prove un pilota ha già la certezza di entrare nella MotoGP. L’australiano Remy Gardner, leader del Mondiale, gareggerà con KTM nella classe regina del Motomondiale dal 2022.

10.59 Ottimi segnali per Tony Arbolino. L’esordiente di Intact continua l’adattamento alla Moto2 dopo due buone performance tra Le Mans e Mugello.

10.57 Inizia il week-end, i piloti scendono in pista. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici.

10.55 Bandiera verde! Scatta la FP1 del GP di Catalogna.

10.53 Il risultato del Gran Premio d’Italia:

1 25 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 168.1 39’17.667

2 20 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 168.1 +0.014

3 16 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 167.6 +8.021

4 13 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 167.6 +8.004

5 11 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 167.3 +12.343

6 10 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 166.5 +23.170

7 9 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 166.5 +23.764

8 8 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 165.7 +34.825

9 7 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 165.7 +34.849

10 6 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 165.7 +34.965

11 5 44 Aron CANET SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 165.7 +35.250

12 4 54 Fermín ALDEGUER SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 165.7 +35.300

13 3 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 165.6 +35.450

14 2 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 165.6 +36.161

15 1 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 165.3 +40.700

16 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 164.9 +46.263

17 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 164.9 +46.403

18 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 164.7 +48.566

19 10 Tommaso MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 163.3 +1’16.213

Non classificato

42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 165.9 3 Giri

22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 168.2 6 Giri

21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 167.9 10 Giri

24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 164.7 10 Giri

75 Albert ARENAS SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 164.6 10 Giri

97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 166.4 16 Giri

9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro 165.7 17 Giri

7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 160.0 19 Giri

Primo giro non terminato

19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 0 Giro

37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 0 Giro

10.51 I piloti si preparano a scendere in pista. Tutto è pronto da Barcellona per iniziare il sesto round del 2021.

10.48 Marco Bezzecchi ha conquistato un nuovo podio al Mugello. Il romagnolo di Sky ha la possibilità di confermarsi nella Top3 ed inseguire le KTM di Gardner e Raul Fernandez.

10.45 I piloti si preparano per scendere in pista. Occhi puntati sui nostri connazionali che hanno ben figurato nei test svolti qualche settimana fa.

10.43 La classifica aggiornata del Mondiale dopo il Mugello.

1 Remy GARDNER Kalex AUS 114

2 Raul FERNANDEZ Kalex SPA 108

3 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 88

4 Sam LOWES Kalex GBR 66

5 Fabio DI GIANNANTONIO Kalex ITA 60

6 Joe ROBERTS Kalex USA 44

7 Marcel SCHROTTER Kalex GER 41

8 Ai OGURA Kalex JPN 39

9 Aron CANET Boscoscuro SPA 35

10 Tony ARBOLINO Kalex ITA 27

11 Xavi VIERGE Kalex SPA 26

12 Bo BENDSNEYDER Kalex NED 25

13 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 23

14 Cameron BEAUBIER Kalex USA 20

15 Jorge NAVARRO Boscoscuro SPA 19

16 Stefano MANZI Kalex ITA 17

17 Celestino VIETTI Kalex ITA 13

18 Jake DIXON Kalex GBR 11

19 Hector GARZO Kalex SPA 11

20 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 9

21 Hafizh SYAHRIN NTS MAL 8

22 Simone CORSI MV Agusta ITA 7

23 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 6

24 Albert ARENAS Boscoscuro SPA 6

25 Nicolò BULEGA Kalex ITA 5

26 Somkiat CHANTRA Kalex THA 4

27 Fermín ALDEGUER Boscoscuro SPA 4

28 Lorenzo BALDASSARRI MV Agusta ITA 3

29 Thomas LUTHI Kalex SWI 1

30 Barry BALTUS NTS BEL

31 Yari MONTELLA Boscoscuro ITA

32 Tommaso MARCON MV Agusta ITA

33 Miquel PONS MV Agusta SPA

34 Fraser ROGERS NTS GBR

35 Taiga HADA NTS JPN

10.40 Gli iscritti al GP di Catalogna:

R(5) 2 Alonso LOPEZ SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro

r rp 5 Yari MONTELLA ITA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro

r 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex

7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

9 Jorge NAVARRO SPA MB Conveyors Speed Up Boscoscuro

11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex

r 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex

r 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex

16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex

19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex

21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex

22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex

23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex

24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta

r 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex

35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex

40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex

42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex

44 Aron CANET SPA Inde Energy Aspar Team Boscoscuro

55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS

62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex

64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex

r 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS

72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex

W 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL Pertamina Mandalika SAG Euvic Kalex

r 75 Albert ARENAS SPA Inde Energy Aspar Team Boscoscuro

r 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex

W 81 Keminth KUBO THA VR46 Master Cammp Team Kalex

87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex

96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex

97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex

10.37 Tutto è pronto da Barcellona per la prima sessione per i protagonisti della Moto2. Giornata mite oggi in Spagna in cui non sono attese delle precipitazioni.

10.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP1 della FP1 del GP di Catalogna per i protagonisti della Moto2.

La presentazione del weekend del Montmelò – Programma e orari weekend – La classifica del Mondiale Moto2

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Catalogna, settimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2021. Sul tracciato del Montmelò, posizionato a circa venti chilometri da Barcellona, i protagonisti della classe mediana entreranno in azione per saggiare i valori in campo, con le prime due sessioni di prove libere.

Il programma della giornata si aprirà alle ore 10.55 con la FP1, mentre la FP2 scatterà alle ore 15.10. Saranno ottanta minuti di capitale importanza per il prosieguo del fine settimana, con i piloti che cercheranno sin da ora di indirizzare il loro cammino verso la top14, evitando quindi la Q1 delle qualifiche di domani.

La Moto2 si presenta al Montmelò con l’australiano Remy Gardner in vetta alla graduatoria generale dopo il successo del Mugello con 114 punti, appena sei lunghezze di vantaggio sul compagno di team in Red Bull KTM Ajo, Raul Fernandez. Terzo Marco Bezzecchi a quota 88, quarto un disastroso Sam Lowes con 66 mentre è quinto Fabio Di Giannantonio con 60.

Il venerdì del Gran Premio di Catalogna della classe mediana, si aprirà alle ore 10.55 con la FP1, mentre la FP2 scatterà alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata del Montmelò, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto2.

Credit: MotoGP.com Press