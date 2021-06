Moto2, GP Catalogna 2021: Gardner e Fernandez provano la fuga, Bezzecchi deve salire di colpi

Dopo un avvio di stagione abbastanza equilibrato, con cinque piloti superiori al resto della concorrenza in lotta per il titolo, il Mugello potrebbe aver messo quasi fuori dai giochi due possibili grandi protagonisti della corsa per il successo finale nel Mondiale Moto2 2021.

Sam Lowes e Fabio Di Giannantonio, che già prima del weekend toscano si trovavano in quarta e quinta piazza nella generale, sono incappati in un pesantissimo “zero” e adesso pagano distacchi molto importanti nei confronti della coppia del Team Red Bull KTM Ajo.

Remy Gardner ha difeso la leadership del campionato portando a casa il primo successo stagionale al Mugello e regolando in volata all’ultimo giro il compagno di squadra Raul Fernandez, autore comunque di un fine settimana strepitoso e complessivamente positivo anche in ottica iridata (grazie ai passi falsi di due rivali).

L’australiano, ormai pronto a sbarcare in MotoGP nel 2022 con KTM Tech 3, guida la classifica del Mondiale con 6 punti di vantaggio sul rookie spagnolo Raul Fernandez e 26 sull’azzurro Marco Bezzecchi, mentre Sam Lowes e Fabio Di Giannantonio accusano rispettivamente 48 e 54 punti di gap dalla vetta.

Domenica difficile al Mugello per il “Bez”, in grande difficoltà sul passo e nella gestione delle gomme, ma le cadute altrui ed il duello dell’ultimo giro vinto (a tavolino, per track limits) su Joe Roberts gli hanno consentito di strappare un insperato podio, limitando di fatto i danni in termini di punteggio.

Il livello di quest’anno (dei primi 5) però è davvero altissimo ed il riminese dello Sky Racing Team VR46 non può più accontentarsi di piazzamenti sul podio alle spalle di Gardner e Fernandez, che continuano progressivamente a guadagnare terreno su di lui alla luce di una costanza di rendimento mostruosa.

Fari puntati dunque questo weekend sul Montmelò per il Gran Premio di Catalogna, con i soliti cinque protagonisti attesi insieme ad un paio di possibili outsider in ottica podio. Stiamo parlando di Jorge Navarro e Joe Roberts, rispettivamente 4° e 5° classificato nella scorsa edizione del GP a Barcellona e capaci di esprimersi su buoni livelli a sprazzi anche durante la tre-giorni del Mugello.

Credit: MotoGP.com Press