Programma MotoGP, orari e tv GP Catalogna 2021: palinsesto Sky, DAZN, TV8 4-6 giugno

Nessuna pausa per il Motomondiale che si trasferisce dalla penisola italiana a quella iberica, poiché dopo aver gareggiato nello splendido contesto del Mugello, nei prossimi giorni i centauri si confronteranno sul ben conosciuto tracciato del Montmelò, dove andrà in scena il Gran Premio di Catalogna.

Lo scorso anno la Yamaha fu assolutamente dominante, mentre la Ducati si trovò in grande difficoltà. Cionondimeno, è il caso di ricordare come nel 2020 si sia gareggiato a fine settembre e non a inizio/metà giugno come d’abitudine. Dunque le condizioni climatiche erano completamente anomale. Inoltre non bisogna dimenticare come la Casa di Borgo Panigale abbia trionfato proprio a Barcellona sia nel 2017 che nel 2018. L’appuntamento sarà peraltro l’autentico GP di casa per tanti piloti iberici, i quali sono infatti proprio catalani. Gli esempi più fulgidi sono quelli di Marc Marquez, Maverick Viñales e Alex Rins. Infine val la pena di menzionare come il Montmelò sia stato teatro di alcuni dei passaggi più significativi della carriera di Valentino Rossi, che ha sempre gradito questo autodromo. Pertanto, come seguire il GP di Catalogna del Motomondiale in TV?

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2021 – MOTOMONDIALE

VENERDI’ 4 GIUGNO

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

11.50-12.20 MotoE, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

16.05-16.35 MotoE, prove libere 2

SABATO 5 GIUGNO

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

11.50-12.20 MotoE, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

16.10-16.50 MotoE, E-Pole

DOMENICA 6 GIUGNO

9.00-9.20 Moto3, warm-up

9.30-9.50 Moto2, warm-up

10.00-10.20 MotoGP, warm-up

11.20 Moto3, GARA

13.00 MotoGP, GARA

14.30 Moto2, GARA

16.00 MotoE, GARA

