LIVE Moto2, GP Catalogna 2021 in DIRETTA: KTM detta il passo dopo le FP3 con Garner. Bezzecchi, Dalla Porta ed Arbolino passano in Q2. Alle 15.10 le qualifiche

11.45 KTM sfida Marc VDS per la conquista della pole-position. Questo pomeriggio non perdetevi la qualifica!

11.43 Marco Bezzecchi, Tony Arbolino e Lorenzo Dalla Porta passano in Q2. Out Fabio Di Giannantonio che questo pomeriggio non dovrebbe aver problemi ad accedere in Q2.

11.40 La classifica aggiornata:

1 87 R. GARDNER 1:43.446 2 25 R. FERNANDEZ +0.021 3 37 A. FERNANDEZ +0.142 4 44 A. CANET +0.298 5 64 B. BENDSNEYDER +0.334 6 72 M. BEZZECCHI +0.432 7 42 M. RAMIREZ +0.488 8 97 X. VIERGE +0.524 9 22 S. LOWES +0.542 10 23 M. SCHROTTER +0.551

11.37 Oltre alle due KTM si qualificano per la Q2 anche Dalla Porta, A. Fernandez, Canet, Lowes, Bendsneyder, Bezzecchi, Ramierz, Vierge, Schrotter, Roberts, Arbolino, Ogura. Resta fuori Di Giannantonio che non ha praticamente girato.

11.36 Raul Fernandez si migliora, ma non basta. Secondo tempo per l’iberico che si piazza a 21 millesimi dal teammate. Gardner resta il leader della FP3 in 1.34.446.

11.35 Bandiera a scacchi! Ultimi giri per tutti! Dalla Porta cerca il passaggio in Q2 insieme ad Arenas.

11.32 Remy Gardner! Miglior tempo per l’australiano che dal 2022 approderà in MotoGP. Secondo posto per R. Fernandez che ha perso nell’ultimo settore.

11.31 Si migliora Arenas che mette a rischio eliminazione il teammate Canet. Attenzione a R. Fernandez che insegue il giro veloce!

11.30 Ancora problemi sulla moto del nostro Di Giannantonio che potrebbe non riuscire a rientrare in pista.

11.29 Ultimi passaggi per tutti. Arenas è al momento l’ultimo dei qualificati.

11.27 Caduta per Ai Ogura e Kubo, non ci sono conseguenze per loro.

11.27 La classifica aggiornata:

11.25 I meccanici stanno lavorando sulla moto di Di Giannantonio per permettere all’italiano di tornare in pista.

11.22 Tornano in pista i protagonisti del Mondiale Moto2. Augusto Fernandez resta leader davanti a Raul Fernandez. Marco Bezzecchi resta ottavo nella combinata.

11.20 Molti pioti si fermano ai box per cambiare le gomme e fare l’ultimo tentativo prima delle qualifiche ufficiali.

11.18 Marco Bezzecchi è ottavo al momento con l’ottavo crono assoluto nella combinata. Fernandez mantiene il comando della FP3 in 1.43.588.

11.17 Non ci sono problemi per Di Giannantonio che si prepara per tornare in moto.

11.15 La classifica aggiornata:

11.12 Augusto sfida Raul Fernandez. Battaglia tra Marc VDS e KTM Ajo per il primato nella FP3.

11.11 Fabio Di Giannantonio è stato portato al centro medico per degli accertamenti dopo la caduta avvenuta nei primi minuti della FP3.

11.10 Equilibrio in pista tra Marc VDS e KTM. Il margine tra le due squadre è di soli 99 millesimi.

11.08 La classifica aggiornata:

11.05 Impressionante passo per Augusto Fernandez! Lo spagnolo detta il passo in 1.43.588 davanti a Raul Fernandez.

11.03 Tante scivolate oggi. Curva 10 tradisce Sam Lowes che al momento è quarto in classifica. Non ci sono conseguenze per lui.

11.02 La classifica aggiornata:

11.00 Raul Fernandez ha il best lap della classifica combinata in 1.43.687. Caduta per Di Giannantonio in curva 4, non ci sono conseguenze per il centauro di Gresini.

10.58 Tutti i piloti scendono in pista. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Segnaliamo, intanto, una scivolata di Lorenzo Baldassarri in curva 7, non ci sono conseguenze per lui.

10.55 Green flag, scatta la FP3 per i protagonisti della Moto2.

10.53 Attenzione questo fine settimana anche a Fabio Di Giannantonio (Gresini), veloce già ieri al Montmelò.

10.50 La pista permette di migliorarsi durante questa sessione. Attendiamo lo spegnimento del semaforo in fondo alla corsia dei box.

10.47 Occhi puntati sul nostro Marco Bezzecchi, il migliore degli italiani dopo le libere di ieri. Il romagnolo cerca conferme oggi nella FP3.

10.44 La classifica combinata. I migliori 14 passano direttamente in Q2 al termine di questa sessione.

10.41 La classifica della FP2 di ieri:

10.38 Il sole splende a Barcellona, sede della seconda delle quattro competizioni spagnole presenti nel calendario del Mondiale 2021

10.35 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del Gran Premio di Catalogna, settimo atto della Moto2 2021.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Catalogna, settimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2021. Sullo storico tracciato del Montmelò i protagonisti della classe mediana iniziano a fare sul serio, dato che dopo la terza sessione di prove libere del mattino, si scenderà in pista per le attesissime qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani.

Il programma della giornata si aprirà alle ore 10.55 con la FP1, mentre la Q1 scatterà alle ore 15.10, con la Q2 che prenderà il via alle ore 15.35. Sarà un sabato di grande importanza per una categoria nella quale l’equilibrio in vetta regna sovrano. La Moto2 vede al comando della classifica generale Remy Gardner con 114 punti, appena sei lunghezze di vantaggio sul compagno di team in Red Bull KTM Ajo, Raul Fernandez. Terzo Marco Bezzecchi a quota 88, quarto un disastroso Sam Lowes con 66 mentre è quinto Fabio Di Giannantonio con 60.

La giornata di ieri ha messo in mostra ancora una volta Raul Fernandez in 1:43.687 con 215 millesimi su Remy Gardner, 279 su Sam Lowes e 413 su Augusto Fernandez. Marco Bezzecchi è sesto a 565 millesimi, mentre Fabio Di Giannantonio non è andato oltre il nono posto a 669.

Il sabato del Gran Premio di Catalogna della classe mediana, si aprirà alle ore 10.55 con la FP1, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intera giornata del Montmelò, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Moto2.

