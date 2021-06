LIVE Macedonia-Olanda 0-3, Europei 2021 in DIRETTA: doppietta di Wijnaldum nella ripresa. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.04 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

20.02 La seconda del girone è l’Austria, vincitrice dello scontro diretto contro l’Ucraina per 1-0.

20.00 Nella gara odierna 57% di possesso palla per l’Olanda e 17 conclusioni totali, 43% di possesso per la Macedonia con 12 tiri.

19.58 Di seguito le pagelle del match:

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski 6,5; Ristovski 6, Musliu 5, Velkovski 5,5, Alioski 5; Bardhi 5 (78’Stojanovski 6), Ademi 5 (78′ Nikolov 5,5); Elmas 6,Trajkovski 6 (68’Hasani 5,5), Trickovski 5,5 (56′ Churlinov 5), Pandev 6 (69′ Kostadinov 5) . All.Angelovski.

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg 6; De Ligt 6, De Vrij 6 (46’Timber 6), Blind 6; Dumfries 6,5 ( 46’Berghuis 6,5), Gravenberch 6, Wijnaldum 7, F. De Jong 6 (78′ Gakpo 6), Van Aanholt 6; Depay 7 (65′ Weghorst 6), Malen 6,5 (65’Promes 5,5). All. De Boer.

FINISCE QUA! L’OLANDA SURCLASSA 3-0 LA MACEDONIA E CHIUDE IL PROPRIO GIRONE A PUNTEGGIO PIENO, ELIMINATA LA MACEDONIA.

90+3′ Punizione macedone che non trova compagni in area di rigore. Finite, molto probabilmente, le speranze della Macedonia.

90+1′ Calcio d’angolo Macedonia, battuto corto. Tenta un successivo cross Elmas, allontana la sfera De Ligt.

90′ SARANNO 4 I MINUTI DA RECUPERARE!

89′ Esce con il pugno il portiere macedone, autore di una discreta prestazione nonostante le tre reti subite.

89′ PERICOLOSA L’OLANDA! Calcia da fuori area De Ligt, devia in calcio d’angolo Dimitrievski.

88′ L’Olanda attende negli ottavi di finale una delle migliori terze tra il Girone D, E ed F.

85′ Calcia Weghorst dal limite dell’area di rigore, murato da Elmas.

84′ Entrata in scivolata di Kostadinov ai danni di Berghuis, ammonito il giocatore macedone.

83′ Giro palla per la Macedonia, anche se i nuovi entrati non riescono ad incidere.

81′ Calcio d’angolo battuto da Alioski, allontana Blind.

79′ Doppio cambio in casa Macedonia: fuori la coppia di centrocampo Ademi e Bardhi, dentro Nikolov e Stojanovski. Nell’Olanda fuori De Jong dentro il giovane Gakpo.

77′ Attenzione alla Nazionale di De Boer a partire dagli ottavi, squadra che in controtendenza con le ultime uscite prima del torneo, propone un bel calcio.

76′ Olanda in controllo che continua a fare la partita, anche se ora i ritmi sono calati vertiginosamente.

74′ Calcia Berghuis dopo una prolungata azione corale degli Orange, conclusione murata dalla difesa macedone.

72′ GOAL ANNULLATO A CHURLINOV: l’esterno del Colonia era partito in netto offside solo davanti a Stekelenburg.

70′ Dice addio alla Nazionale Goran Pandev, idolo indiscusso in patria.

69′ Doppio cambio nella Macedonis, fuori Trajkovski e Pandev dentro Hasani e Kostadinov

67′ ALTRA OCCASIONE CLAMOROSA PER L’OLANDA! L’azione nasce da un ottimo pressing alto, la palla arriva al neo entrato Weghorst che calcia di prima intenzione, paratona di Dimitrievski e la palla carambola sulla traversa.

66′ Doppio cambio nell’Olanda: fuori un ottimo Depay, al suo posto Weghorst. Fuori anche Malen, dentro Promes.

65′ Nell’altra gara del girone ancora avanti l’Austria con il punteggio di 1-0.

64′ Partita molto vivace e dai ritmi elevati. La Macedonia prova ora a spingere in cerca del goal della bandiera.

62′ WIJNALDUM VICINO ALLA TRIPLETTA! SCATENATO IL NEO GIOCATORE DEL PSG CHE CALCIA ALTO DI ESTERNO DALL’INTERNO DELL’AREA DI RIGORE.

61′ Continua la girandola di occasioni. Ci ha provato di testa Elmas, molto in chiaroscuro sinora, colpo di testa di poco a lato.

60′ Autentico show olandese che dalla cintola in sù fa quello che vuole.

59′ 3-0, DILAGA L’OLANDA! CALCIA DEPAY, PARA DIMITRIEVSKI MA ARRIVA IL SECONDO TAP-IN DI WIJNALDUM CHE SIGLA LA DOPPIETTA.

57′ MIRACOLO DI STEKELENBURG SULLA PUNIZIONE DI RISTOVSKI! SI DISTENDE L’EX PORTIERE DELLA ROMA E DEVIA LA SFERA CON I PUGNI.

56′ Fuori Trickovski, al suo posto Churlinov.

56′ Pestone di Van Aanholt su Trajkovski in netto ritardo. Calcio di punizione dal limite per la Macedonia, che prova a rifarsi vedere in avanti.

55′ Calcia dal limite Gravenberch, pallone alle stelle.

53′ Fa tanta fatica la retroguardia macedone, le cui lacune tecniche sono evidenti nell’uno contro uno.

52′ RADDOPPIO OLANDA, ERA NELL’ARIA!!! SCAPPA SULLA SINISTRA DEPAY, CROSS BASSO E TAP-IN VINCENTE DI WIJNALDUM CHE SI ERA VISTO POCO SINORA. 2-0 AD AMSTERDAM!

51′ OLANDA PERICOLOSISSIMA! COLPO DI TESTA DI DE LIGT, SALVA TRICKOVSKI SULLA LINEA!

50′ Ammonito Musliu, che spintona Depay in fase di ripartenza.

49′ Cross di Trajkovski, allontana Blind.

48′ Prova a manovrare la Macedonia, che darà tutto in questa ripresa.

46′ SI RIPARTE! PRIMO POSSESSO PER L’OLANDA.

46′ Doppio cambio nell’Olanda, sembra palese l’intento di De Boer di far riposare alcuni giocatori. Fuori De Vrij e Dumfries, dentro Timber e Berghuis.

19.03 Sta per ripartire il secondo tempo ad Amsterdam.

19.00 Primo tempo nel quale abbiamo visto un predominio olandese, grazie sopratutto alla maggior qualità dei singoli.

18.50 53% di possesso palla per l’Olanda che però ha costruito molte più occasioni dei rivali. 47%, invece, il possesso palla per la Macedonia.

18.49 Vantaggio meritato per quanto palesato nel primo tempo. Macedonia pericolosa soltanto con il palo di Trajkovski.

SI VA ALL’INTERVALLO ALLA JOHAN CRUIJFF ARENA, 1-0 IN FAVORE DELL’OLANDA!

45+1′ Continuano le difficoltà per Alioski che non riesce a contenere gli strappi offensivi dalla sua parte. Troppa facilità per l’Olanda nell’arrivare al cross.

45′ CI SARANNO DUE MINUTI DI RECUPERO!

44′ Ancora provvidenziale l’estremo difensore macedone, abile ad anticipare Malen in uscita.

43′ Incontenibile Depay! Doppio dribbling ad entrare in area di rigore, allontana di piede Dimitrievski!

41′ Secondo calcio d’angolo per i balcanici, si libera bene Musliu che colpisce di testa, pallone a lato.

40′ Calcio d’angolo Macedonia, allontana bene De Ligt.

38′ Tenta il colpo di testa Malen, ma colpisce malissimo.

37′ Incontenibile Dumfries che scappa via ad Alioski e guadagna un calcio d’angolo.

36′ Cross di Gravenberch che si spegne sul fondo, continua l’assedio Orange.

34′ Olanda in controllo, prova la Macedonia di tanto in tanto a ripartire.

32′ Le accelerazioni dell’Olanda sono impressionanti. Sinora fa davvero tanta fatica la difesa della Macedonia a neutralizzarle.

31′ OCCASIONISSIMA OLANDA! DUMFRIES A TU PER TU CON DIMITRIEVSKI VIENE ANTICIPATO DAL PORTIERE RIVALE.

29′ Grande qualità in attacco per i padroni di casa: attenzione all’Olanda nella fase finale del torneo, poichè capace di proporre un ottimo calcio ricco di individualità interessanti.

28′ Nell’altra sfida del girone l’Austria è avanti 1-0 contro l’Ucraina.

26′ In precedenza c’era stata qualche protesta della Macedonia per un presunto fallo che ha viziato la ripartenza. Dopo l’ausilio del Var il direttore di gara ha convalidato il goal.

25′ OLANDA IN VANTAGGIO! RIPARTENZA MICIDIALE PER L’OLANDA, MALEN DUETTA ALLA PERFEZIONE CON DEPAY CHE CALCIA DALL’INTERNO DELL’AREA DI RIGORE A BOTTA SICURA, NON PUO’ NULLA DIMITRIEVSKI.

23′ Trajkovski ha avuto un passato anche in Italia, al Palermo, per ben quattro stagioni.

22′ PALO DI TRAJKOVSKI!! MISSILE DA FUORI AREA DELL’ALA DEL MAIORCA CHE SI STAMPA SUL LEGNO! SFORTUNATA LA MACEDONIA.

20′ Cross di Alioski allontana la retroguardia olandese che ora subisce le iniziative degli avversari.

18′ Calcio d’angolo Olanda, colpo di testa a lato da parte di Dumfries.

17′ Brutto pestone subito da Ademi che esce momentaneamente dal terreno di gioco.

16′ Molto attivo Depay che cerca di servire in profondità Malen, anticipato da Musliu. Manovra in verticale la squadra di De Boer.

14′ L’Olanda gestisce il possesso, la Macedonia attende. Le speranze dei ragazzi di Angelovski passano attraverso le ripartenze o qualche disattenzione olandese.

13′ ANCORA DEPAY! Pericoloso il giocatore olandese che tenta di incrociare il piattone, palla nettamento a lato.

11′ Sul capovolgimento di fronte cross basso di Depay, provvidenziale la diagonale di Alioski che allontana in scivolata.

10′ GOAL ANNULLATO ALLA MACEDONIA! Grande azione per vie centrali, filtrante verso Trickovski che batte Stekelenburg in uscita.

9′ Altra occasione Olanda! Gran filtrante per Malen, fuorigioco millimetrico per l’attaccante del Psv.

8′ Gara tranquilla dopo il tentativo di Gravenberch.

6′ Giro palla per la Macedonia, pressing alto dell’Olanda che costringe i balcanici ad una manovra farraginosa.

4′ Cross basso di Trajkovski, intercetta con precisione De Ligt.

3′ Calcia Gravenberch dal limite, pallone di poco alto sopra la traversa. Primo squillo Orange.

2′ Dialoga Gravenberch nello stretto con Malen, preciso intervento di Ademi che ferma tutto.

1′ SI PARTE! LA MACEDONIA MANOVRA IL PRIMO PALLONE.

18.00 Curiosità anche per Eljif Elmas, che rappresenta uno dei giocatori di maggior qualità nella sua Nazionale.

17.59 Ora in corso l’inno olandese “Het Wilhelmus”.

17.57 Si parte con gli inni nazionale. Il primo quello macedone “Denes na Makedonija”.

17.55 Comunque vada la sfida odierna, esce a testa alta dal torneo la squadra balcanica, capace di impensierire nazionali più quotate come Austria e Ucraina.

17.53 Nell’Olanda curiosità per una squadra che ha in parte cambiato volto rispetto alle ultime uscite. Da segnalare l’esordio a centrocampo per la giovane promessa dell’Ajax Gravenberch.

17.50 L’Olanda è a quota 6 punti nel girone, già sicura del primato. Sempre alle ore 18.00 giocheranno Ucraina-Austria, sfida decisiva per la seconda posizione del Gruppo C.

17.49 L’ultimo precedente tra le due nazionali risale alle qualificazioni per il Mondiale del 2010, vinse con un perentorio 4-0 l’Olanda.

17.47 Nella Macedonia questa sarà l’ultima gara per Goran Pandev, che ha definito questo Europeo il picco della sua carriera. Il giocatore del Genoa è già andato in rete contro l’Austria.

17.46 Nell’Olanda da seguire Denzel Dumfries, vincitore nelle prime due gare del premio “Star of the match” e seguito sul mercato da Inter e Bayern Monaco.

17.14 Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Bardhi, Ademi; Elmas,Trajkovski, Trickovski, Pandev . All.Angelovski.

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; De Ligt, De Vrij, Blind; Dumfries, Gravenberch, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt; Depay, Malen. All. De Boer.

17.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Macedonia-Olanda, valevole per la seconda giornata del Gruppo C.

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Macedonia-Olanda, sfida valevole per l’ultima giornata del Gruppo C.

L’Olanda è reduce da due vittorie consecutive: 3-2 contro l’Ucraina e 2-0 contro l’Austria. Nonostante le critiche a De Boer alla vigilia di Euro 2021, complice una rilevante discontinuità di rendimento, gli Orange hanno palesato un invidiabile status di forma, proponendo un calcio propositivo e ricco di personalità.

La Macedonia del Nord, già eliminata, vuole salutare il torneo a testa alta. Come ribadito in conferenza stampa dal coach Angelovski, l’obiettivo è di replicare l’atteggiamento visto nel secondo tempo contro l’Ucraina, nel quale la sua squadra è andata vicino alla rimonta. Sinora la Macedonia ha totalizzato 0 punti, perdendo ambo le gare.

Il calcio d’inizio di Macedonia-Olanda è in programma alle ore 18.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA-OLANDA

MACEDONIA DEL NORD (4-3-3): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Ademi, Nikolov, Bardi; Elmas, Pandev, Trajkovski. All.Angelovski.

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; Timber, De Vrij, Blind; Dumfries, De Roon, Wijnaldum, F. De Jong, Van Aanholt; Depay, Weghorst. All. De Boer.

