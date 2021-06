VIDEO Olanda-Macedonia del Nord 3-0, highlights, gol e sintesi Europei: ad Amsterdam è Depay-Wijnaldum show

Si risolve in una passeggiata per i padroni di casa la sfida tra Olanda e Macedonia del Nord, terzo ed ultimo appuntamento del Girone C degli Europei di calcio 2021. Ad Amsterdam, infatti, a lato del commovente addio alla nazionale di Pandev, gli Oranje chiudono la pratica a suon di gol, non lasciando speranze ai rivali. Gol di Depay e doppietta di Wijnaldum per sancire il primo posto dell’Olanda nel girone a punteggio pieno con 9 punti. Per i macedoni, invece, l’Europeo si è concluso oggi. Andiamo, quindi, a rivedere le immagini salienti dell’incontro.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DI OLANDA-MACEDONIA DEL NORD

L’1-O DI DEPAY



IL 2-0 DI WIJNALDUM

IL 3-0 DI WIJNALDUM

Foto: Lapresse