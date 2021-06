LIVE Italia-Usa, Nations League volley in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Usa, sfida valida per la decima giornata della VNL maschile in programma a Rimini. Dopo tre giorni di riposo, riparte con una sfida molto complicata l’avventura della squadra di Antonio Valentini che si è presa una bella soddisfazione prima della sosta superando l’Australia con un secco 3-0.

E’ una squadra zeppa di conoscenze del campionato italiano quella statunitense che sta preparando a Rimini la trasferta di Tokyo e dunque può contare su tutte le sue star ma al momento ha totalizzato solo quattro successi sulle nove partite disputate ed è nel mirino degli azzurri che, in classifica, hanno un solo punto in meno rispetto agli avversari odierni e, in caso di vittoria, potrebbe operare un inatteso sorpasso.

Diversi gli elementi che giocano o hanno giocato nel campionato italiano o in avversarie tradizionali a livello di Coppe Europee dei club di Superlega e che fanno parte della rosa degli Usa: dall’alzatore Shoji, all’opposto Andersson, nuovo acquisto in casa Perugia, dal centrale di Monza Holt alle bande Sander e Defalco (lo scorso anno a Vibo), fino al centrale Smith, campione d’Europa con lo Zaksa. Per l’Italia una buona occasione per confermare la crescita di livello delle ultime uscite.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Usa, sfida valida per la decima giornata della VNL maschile in programma a Rimini, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16.30.

