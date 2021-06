LIVE Italia-Canada 3-0, Nations League volley in DIRETTA. Nwakalor trascina le azzurre alla terza vittoria! Travolte le nordamericane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.33: Grazie per averci seguito, per questa sera è tutto. Appuntamento a domani alle 19 per Italia-Belgio. Buona serata!

20.31: Per il Canada 13 punti di una fallosa e discontinua Van Ryk, 12 punti per Mitrovic. In casa Italia ben 18 punti per Nwakalor, 13 punti per D’Odorico, 11 punti per Melli

20.30: Canada in difficoltà in tutti i fondamentali. Male in ricezione e con tante difficoltà in attacco soprattutto nella seconda parte dei tre set disputati

20.29: L’Italia coglie il terzo successo con una bella prova di squadra e grazie ad una Nwakalor implacabile in attacco. Bene in difesa, molto bene in attacco, ancora qualche problema in ricezione per le azzurre

25-20 E arriva la terza vittoria dell’Italia nella VNL grazie all’attacco di D’Odorico! Bella prova delle azzurre che battono 3-0 le nordamericane!

24-20 Joseph vincente da zona 2

24-19 Primo tempo Mazzaro!

23-19 Tocco vincente di Van Ryk da zona 2

23-18 Cade nel campo del Canada la ricezione sbagliata di Melli con finta di Bosio

22-18 Il diagonale di Joseph da zona 2

22-17 Mano out di Melli da zona 4

21-17 La pipe di Joseph

21-16 Out la diagonale stretta di Van Ryk

20-16 Melliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Colpisce Van Ryk da zona 4

19-16 Errore di Van Ryk

18-16 Invasione Canada

17-16 Il pallonetto di Melli da zona 4

16-16 Mano out Nwakalor da seconda linea

15-16 Fallo di trattenuta Italia

15-15 Errore di Melli

15-14 Ancora mano out di D’Odorico da zona 4

14-14 Errore al servizio Italia

14-13 Mano out D’Odorico da zona 4

13-13 Ancora vincente Mitrovic da zona 4

13-12 Vincente la diagonale di Mitrovic

13-11 Errore al servizio Canada

12-11 Muro di Ogoms

12-10 Vincente la parallela di Joseph da zona 4

12-9 La diagonale di Nwakalor da zona 4

11-9 Vincente Joseph da zona 2

11-8 Muro di Van Ryk

11-7 Il primo tempo dietro di Mazzaro

10-7 La diagonale di Nwakalor da seconda linea

9-7 La fast di Cross

9-6 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Bonifaciooooooooooooooo

8-6 Mano out di Bonifacio il primo tempo

7-6 Mitrovic vincente da zona 4

7-5 Nwakaloooooooooor da seconda linea a chiudere un’azione interminabile

6-5 Melli senza muro vincente da zona 4

5-5 Primo tempo di Bonifacio a chiudere una lunga azione

4-5 L’errore del Canada

3-5 La pipe vincente di Van Ryk

3-4 Primo tempo vincente Bonifacio

2-4 La parallela di Mitrovic da zona 4

2-3 Mano out D’Odorico da zona 4

1-3 Mano out Mitrovic da zona 4

1-2 Mano out Joseph

1-1 Fersinoooooooooooo!!! La difesa del libero azzurro cade nel campo avversario

0-1 Primo tempo Ogoms

25-20 Il pallonetto in primo tempo di Bonifacio. L’Italia si aggiudica anche il secondo set 25-20

24-20 La parallela di Mitrovic da zona 4

24-19 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee D’Odoricoooooooooooooooo

23-19 Invasione Canada. Che regalo per le azzurre

22-19 Errore al servizio Italia

22-18 Vincente Nwakalor da zona 2 sulle mani del muro

21-18 Mano out di Mitrovic da zona 4

21-17 Vincente Van Ryk da zona 2

21-16 Invasione Canada

20-16 Vincente l’attacco di Van Ryk da zona 4

20-15 La parallela di Nwakalor da zona 4

19-15 Il primo tempo dietro di Cross ma che difese delle azzurre!

19-14 La pipe di D’Odorico

18-14 La diagonale stretta di Nwakalor da zona 2

17-14 Il palleggio di seconda intenzione di Bosio

16-14 Vincente la pipe di Mitrovic

16-13 La fast di Maglio

16-12 Out Howe da zona 4

15-12 Out la pipe di Van Ryk

14-12 Muroooooooooooo Bosiooooooooooooo

13-12 Mano out di Mitrovic da zona 4 a chiudere un’azione lunghissima

13-11 Murooooooooooooooooo Melliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

12-11 Out l’attacco di Maglio

11-11 Nwakalooooooooor mano out da zona 2

10-11 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeee D’Odoricooooooooooooooo

9-11 Sulla linea di fondo l’attacco in diagonale da zona 4 di D’Odorico

8-11 Errore al servizio Italia

8-10 Murooooooooooooooooo Bonifacioooooooooooooooo

7-10 Mano out Van Ryk da zona 2

7-9 Vincente Nwakalor da zona 2

6-9 Il pallonetto vincente di Van Ryk da zona 2

6-8 Mano out di Van Ryk da zona 4

6-7 La diagonale stretta di Nwakalor da zona 4

5-7 La fast di Cross

5-6 Errore al servizio Canada

4-6 Errore al servizio Italia

4-5 Melli vincente da zona 4

3-5 Il muro canadese su Melli

3-4 Errore al servizio Italia

3-3 Vincente il pallonetto di D’Odorico da zona 2

2-3 La free ball di King

2-1 Vincente Nwakalor da zona 2

1-1 Primo tempo Cross

1-0 Errore al servizio Canada

18-25 Lo chiude lei, Sylvia Nwakalor! Attacco vincente da zona 2. Cambio di passo delle azzurre nella seconda parte del priumo set, vinto dalle azzurre: 1-0

18-24 La parallela di Van Ryk da zona 2

17-24 Mano out di Nwakalor da zona 2

17-23 Invasione Italia

16-23 Parallela di Mitrovic da zona 4

15-23 Diagonale di Nwakalor da zona 4

15-22 Out l’attacco di Nwakalor da zona 2

14-22 Melli!!! Vincente in parallela da zona 4

14-21 Out l’attacco di Van Ryk da zona 4

14-20 Muroooooooooooooo Mazzarooooooooooooooo

14-19 Vincente la diagonale lunga di Melli da zona 4

14-18 Primo tempo Mazzaro! Le azzurre hanno cambiato marcia

14-17 Nwakaloooooooooor!!! Diagonale stretta da zona 2

14-16 Melliiiiiiiiiiiii Vincente da zona 4

14-15 Errore di Howe da zona 4

14-14 Van Ryk non sbaglia da seconda linea

13-14 Vincente Melli da zona 4

13-13 Primo tempo Maglio

13-12 Errore Canada

12-12 Fallo seconda linea di Van Ryk

11-12 Invasione Canada

10-12 Errore D’Odorico

10-11 Mano out Van Ryk

10-10 L’attacco ivincente in parallela di Nwakalor da zona 2

9-10 L’attacco vincente di Van Ryk da zona 2

9-9 Muro out di Nwakalor da zona 2

8-9 Primo tempo Cross

8-8 Primo tempo Mazzaro

7-8 Ace Howe

5-6 Pallonetto di Howe da zona 4

5-5 Diagonale stretta di Melli da zona 4

4-5 Primo tempo Maglio

4-4 Primo tempo Bonifacio

3-4 Vincente la parallela di Mitrovic

3-3 La parallela di D’Odorico da zona 4

2-3 Mano out di Mitrovic da zona 4

2-2 Mano out di D’Odorico da zona 4 sulle mani alte del muro

1-2 La free ball di Van Ryk

1-1 Out il primo tempo dietro di Mazzaro

1-0 Murooooooooooo Mazzaroooooooooooo

18.59: Bosio-Nwakalor, Melli-D’Odorico, Mazzaro-Bonifacio, Fersino la formazione delle azzurre

18.57: Così nel pomeriggio: Brasile-Sud Corea 3-0 e Cina-Russia 3-0

18.55: Questi i risultati della mattinata: Germania-Serbia 3-0, Giappone-Repubblica Dominicana 3-2, Belgio-Thailandia 3-1

18.53: In casa canadese le azzurre dovranno fare attenzione alla schiacciatrice Hillary Howe, nuovo acquisto dell’RC Cannes ma soprattutto alla opposta Kiera Van Ryk, che in Italia ha giocato, due stagioni fa, vestendo la maglia della Zanetti Bergamo

18.51: Per la squadra di Bregoli è l’occasione giusta per fare un passo avanti importante in classifica e per aprire al meglio l’ultima serie di incontri che la vedrà affrontare altre due formazioni abbordabili come Belgio e Thailandia.

18.48: Prima della sosta il Canada è uscito sconfitto al tie break nella sfida con il fanalino di coda Corea del Sud.

18.46: L’Italia, prima della sosta, è uscita nettamente sconfitta dalla sfida con una Cina che ha inserito nel motore alcune titolari entrate in corsa per preparare meglio il torneo olimpico

18.44: Ultimo round di gare per le azzurre che si vogliono congedare nel migliore dei modi dalla competizione che le vede occupare la penultima posizione in classifica con due sole vittorie all’attivo.

18.41: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Italia-Canada, sfida valida per la tredicesima giornata della VNL femminile in programma a Rimini

