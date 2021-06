CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL GIRO DELL’APPENNINO

16.05 Dunque, con la vittoria in solitaria di Ben Hermans, termina qui la nostra DIRETTA LIVE del Giro dell’Appennino 2021. Buon proseguimento di serata!

16.03 Beffata dunque la UAE Team Emirates che si era presentata al via con uno squadrone di altissimo livello, come del resto la Ineos Grenadiers. Scaltra invece la Israel Start-Up Nation.

16.01 A completare il podio odierno dietro a Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) e Valerio Conti (UAE Team Emirates) ci ha pensato Enrico Battaglin (Bardiani CSF Faizanè). Seguono Simone Velasco (Gazprom RusVelo), Jan Polanc (UAE Team Emirates), Henok Muluerbehan (Team Qhubeka) e Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

15.58 Leggermente meno ‘freddi’ Gianni Moscon e Juan Ayuso che si sono fatti letteralmente sorprendere dall’azione di Hermans. Ma va comunque elogiata l’azione di entrambi, e in particolar modo quella di Ayuso nella sua prima gara tra i professionisti. Il recente trionfatore del Giro d’Italia Under 23 sta già affilando gli artigli per il futuro.

15.55 Una vittoria perfetta per Ben Hermans, che ha dosato al meglio le proprie energie dall’attacco in vetta alla Madonna della Guardia sino alla fine. Complimenti anche a tutta la Israel Start-Up Nation per il grande lavoro in testa al gruppo in favore del capitano belga.

15.54 Mentre Valerio Conti si aggiudica il secondo posto conquistando lo sprint del gruppo dei battuti.

15.52 ED ECCO IL SUCCESSO IN SOLITARIA DI BEN HERMANS!

15.51 Ben Hermans è imprendibile! Il belga è pronto a festeggiare il ritorno alla vittoria dopo ben 4 anni di digiuno!

15.49 1500 metri alla conclusione per Hermans!

15.48 Contestualmente Moscon e Ayuso sono stati raggiunti da ben 15 uomini.

15.47 Il vantaggio di Ben Hermans si è stabilizzato sui 50″! Sembra ormai fatta per il belga.

15.46 Attenzione al finale in leggera salita di via XX Settembre a Genova.

15.45 Soltanto cinque chilometri alla fine!

15.43 Il belga dell’Israel Start-Up Nation sembra aver in mano la conquista di questo Giro dell’Appennino! Il suo vantaggio infatti, è salito a ben 44″ dinnanzi a Moscon e Ayuso. Mentre il gruppo inseguitore si trova a ben 1’15”.

15.42 Nove chilometri al traguardo per Ben Hermans!

15.41 Carboni, Velasco, Conti, Ulissi e Polanc vengono raggiunti da Marco Tizza (Amore e Vita), Alessandro Fedeli (Italia), Luca Chirico, Eduardo Sepulveda (Androni Giocattoli-Sidermec), Alejandro Ropero (Eolo Kometa), Nikolay Cherkasov (Gazprom RusVelo), Henok Muluerbehan (Team Qhubeka), Matteo Trentin (UAE Team Emirates) e Davide Rebellin (Work Service).

15.39 Nel frattempo Moscon e Ayuso si trovano a 27″ dal battistrada, mentre Carboni, Velasco, Conti, Ulissi e Polanc a 1’10”.

15.37 Ma il belga insiste nuovamente!

15.35 Comincia a calare il vantaggio di Ben Hermans!

15.33 Nel frattempo Simone Velasco (Gazprom-RusVelo è riuscito a riportarsi su Carboni.

15.30 A 15 chilometri dal traguardo Hermans conserva 20″ di vantaggio su Moscon e Ayuso.

15.27 I passaggi in vetta al GPM: 1. Hermans, 2. Moscon a 24” 3. Ayuso s.t. 4. Ulissi a 38” con Polanc e Conti.

15.24 Hermans transita per primo al GPM di Madonna della Guardia con 24″ di vantaggio su Ayuso e Moscon. A 38″ Ulissi, Polanc e Conti, a 50″ Carboni.

15.22 Accelerazione da parte di Ben Hermans che resta tutto solo al comando!

15.19 Ma in prossimità della vetta riescono a resistere soltanto Gianni Moscon (Ineos Grenadiers), Ben Hermans (Israel Start-up Nation) e Juan Ayuso (Uae Emirates).

15.16 Mancano 25 km al traguardo, davanti sono rimasti sette uomini: Gianni Moscon e Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), Giovanni Carboni (Bardiani Csf Faizanè), Ben Hermans (Israel Start-up Nation), Marc Pritzen (Team Qhubeka), Diego Ulissi, Jan Polanc e Juan Ayuso (Uae Emirates).

15.12 Arrivano anche Nikolay Cherkasov (Gazprom RusVelo) ma soprattutto il trio della UAE formato da Diego Ulissi, Valerio Conti e Jan Polanc.

15.09 Qualche metro di vantaggio per Gianni Moscon (Ineos Grenadiers), Giovanni Carboni (Bardiani CSF Faizanè), Ben Hermans (Israel Start-Up Nation) e il giovane debuttante Juan Ayuso (UAE Team Emirates).

15.06 La Ineos prende il comando delle operazioni.

15.02 Siamo sull’ascesa di Madonna della Guardia.

14.58 Sempre la Israel Start-Up Nation a dettare il ritmo in testa al gruppo.

14.55 Alexis Renard è passato per primo al traguardo volante di Pontedecimo che immetterà il gruppo verso la salita della Madonna della Guardia.

14.51 Sarà il momento decisivo con i suoi 7 chilometri al 7,8% di pendenza media con punte del 21% e scollinamento a 25 chilometri dall’arrivo.

14.47 È arrivato il momento di focalizzarci sulla grande novità di questa edizione: la salita della Madonna della Guardia.

14.43 Israel Start-Up Nation dominatrice del GPM di Crocetta d’Orero con Alexis Renard, Sebastian Bewick e Tom van Asbroeck.

14.39 Arriva dunque la Israel Start-Up Nation in testa al plotone. Ci troviamo a 50 km dal traguardo di Genova.

14.36 Gruppo allungatissimo e forte di un’altissima andatura!

14.33 Ci prova Stefano Pirazzi (Amore e Vita), ma viene prontamente ripreso dal plotone guidato dalla Ineos Grenadiers.

14.30 GRUPPO COMPATTO!

14.27 Ci troviamo a 60 chilometri dal traguardo. Il plotone si sta riportando sui battistrada.

14.22 Gruppo diviso in più tronconi dopo l’alta andatura imposta in un tratto in discesa.

14.18 39,4 km/h è la media della terza ora di corsa.

14.14 Totò e Salvietti vengono ripresi dal gruppo.

14.10 Ricordiamo nel mentre i nomi dei fuggitivi: Paolo Totò (Amore e Vita), Diego Sevilla (Eolo Kometa), Niccolò Salvietti e Raffaele Radice (Mg.K Vis Vpm), Thibaut Guernalec (Arkea – Samsic), Mattia Guasco (Team Qhubeka) e Andrea Di Renzo (Vini Zabù).

14.05 1’35” per i battistrada.

13.58 Totò e Salvietti devono recuperare 32 secondi sugli altri fuggitivi.

13.54 Il primo a transitare è stato Diego Sevilla davanti ad Andrea Di Renzo e Mattia Guasco.

13.50 I fuggitivi hanno già affrontato il GPM di Crocefieschi.

13.47 Al chilometri 86 il ritardo del gruppo è di 1’40’’.

13.44 Mentre al traguardo volante di Ronco Scrivia (km 77,7) è passato per primo Raffaele Radice (Mg.K Vis – Vpm) e secondo Andrea Di Renzo (Vini Zabù).

13.40 Mentre al Gpm di Fraconalto (km 66,2) è passato per primo Diego Sevilla (Eolo Kometa) davanti ad Andrea Di Renzo (Vini Zabù), e Mattia Guasco (Team Qhubeka). Il tutto con Paolo Totò e Niccolo Salvietti leggermente attardati.

13.36 Contestualmente al traguardo volante di Carrosio (km 55,6) è transitato per primo Andrea Di Renzo (Vini Zabù) davanti a Raffaele Radice (Mg.K Vis – Vpm).

13.33 Al momento il loro vantaggio è di 1’25” sul gruppo.

13.29 Il gruppo ha concesso loro spazio e in poco tempo il sestetto è riuscito a guadagnare un buon vantaggio.

13.26 Si è così composta una fuga formata dallo stesso Paolo Totò (Amore e Vita), Diego Sevilla (Eolo Kometa), Niccolò Salvietti e Raffaele Radice (Mg.K Vis Vpm), Thibaut Guernalec (Arkea – Samsic), Mattia Guasco (Team Qhubeka) e Andrea Di Renzo (Vini Zabù).

13.22 La situazione ha iniziato ad evolversi in maniera più netta al traguardo tolante di Pasturana (km 38), con Paolo Totò (Amore e Vita) che transita per primo portandosi dietro un gruppetto di altri sei attaccanti.

13.19 Ma all’altezza del km 31, l’Amore e Vita, al comando del gruppo, è tornata sugli attaccanti.

13.16 Ci hanno dunque riprovato Nicolò Parisini (Beltrami Tsa Tre Colli), Daniel Smarzaro (D’Amico – Um Tools), Arturo Gravalos (Eolo Kometa), Francesco Di Felice (Mg.K Vis) e Laurent Pichon (Arkea – Samsic).

13.13 I primi a provarci sono stati Luca Wackermann (Eolo Kometa), Paolo Simion (Giotti Victoria – Savini), Luca Regalli (Iseo – Rime – Carnovali – Sias), Fabio Di Guglielmo (Mg.K Vis – Vpm), Matis Louvel (Arkea – Samsic). Ma questo quintetto è stato prontamente ripreso dal gruppo.

13.10 127 i corridori al via.

13.08 La corsa è partita alle ore 11.00.

13.05 Con i suoi 192,1 chilometri da Pasturana a Genova, quest’anno, dopo il rinuncio forzato al passaggio sulla Bocchetta, vi è stato un cambiamento radicale del percorso rispetto alle edizioni precedenti, ma anche l’introduzione di un finale tutto da vivere.

13.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del Giro dell’Appennino 2021.

La presentazione del Giro dell’Appennino 2021 – Il percorso ai raggi X – Il debutto di Juan Ayuso

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del Giro dell’Appennino 2021. Con i suoi 192,1 chilometri da Pasturana a Genova, quest’anno, dopo il rinuncio forzato al passaggio sulla Bocchetta, vi è stato un cambiamento radicale del percorso rispetto alle edizioni precedenti, ma anche l’introduzione di un finale tutto da vivere.

Il via ufficiale è previsto da Novi Ligure davanti allo stabilimento Elah Dufour. Dopo un tratto in pianura si affronterà la salita di Fraconalto (che nelle precedenti edizioni era posta sul finale). Quest’ultima misura 5,5 chilometri al 7% con punte del 17%. Farà seguito la salita di Crocefieschi (4,8 km intorno al 5,5% con punte del 12%) e quella di Crocetta d’Orero (9 km al 4% con picchi dal 9 all’11%) dal versante di Sant’Olcese.

Da qui si andrà ad affrontare la grande novità di questa edizione: la salita della Madonna della Guardia. Sarà il momento decisivo con i suoi 7 chilometri al 7,8% di pendenza media con punte del 21% e scollinamento a 25 chilometri dall’arrivo. Seguirà una discesa molto tecnica che terminerà quando mancheranno soltanto 16 chilometri all’arrivo di via XX Settembre a Genova. Il finale in leggera salita potrebbe favorire qualche attacco.

L’UAE Team Emirates sarà la formazione punta della corsa, soprattutto con il debutto tra i professionisti del dominatore del Giro d’Italia Under 23 Juan Ayuso, chiamato all’appello nel suo primo appuntamento tra i big assieme alla squadra che lo accompagnerà in maniera definitiva dalla prossima annata. Accanto a lui spicca il nome di Alessandro Covi, che nel 2020 riuscì a centrare il secondo gradino del podio del Giro dell’Appennino. Oltre al varesino ci saranno pure l’ex campione europeo Matteo Trentin, Diego Ulissi e Valerio Conti.

Contro di loro spicca la Ineos Grenadiers capitanata da Gianni Moscon e Thomas Pidcock al rientro dopo più di due mesi di stop. Da non sottovalutare nemmeno l’Androni Giocattoli-Sidermec con Simone Ravanelli, terzo nel 2019, e Simon Pellaud. Tra le altre formazioni Professional possiamo citare la Bardiani CSF Faizanè con Enrico Battaglin e Giovanni Carboni, la Eolo Kometa per Luca Wackermann, o la Gazprom-RusVelo per Simone Velasco. Per quanto riguarda le Continental, attenzione alla Work Service con l’eterno Davide Rebellin.

OA Sport vi garantisce la DIRETTA LIVE testuale della gara dalle ore 13.00. Buon divertimento!

Foto: Valerio Origo