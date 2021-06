È tutto pronto per l’82esima edizione del Giro dell’Appennino che andrà in scena oggi, giovedì 24 giugno. Con i suoi 192,1 chilometri da Pasturana a Genova, quest’anno la piccola classica che si divide tra Piemonte e Liguria, dovrà rinunciare al passaggio sulla Bocchetta a causa di un cantiere nella discesa verso Voltaggio. Il che ha comportato un cambiamento radicale del percorso rispetto alle edizioni precedenti, ma anche all’introduzione di un finale davvero scoppiettante.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DEL GIRO DELL’APPENNINO 2021 DALLE ORE 13.00

PERCORSO

Il via ufficiale è previsto da Novi Ligure davanti allo stabilimento Elah Dufour. Dopo un tratto in pianura si affronterà la salita di Fraconalto (che nelle precedenti edizioni era posta sul finale). Quest’ultima misura 5,5 chilometri al 7% con punte del 17%. Farà seguito la salita di Crocefieschi (4,8 km intorno al 5,5% con punte del 12%) e quella di Crocetta d’Orero (9 km al 4% con picchi dal 9 all’11%) dal versante di Sant’Olcese.

Da qui si andrà ad affrontare la grande novità di questa edizione: la salita della Madonna della Guardia. Sarà il momento decisivo con i suoi 7 chilometri al 7,8% di pendenza media con punte del 21% e scollinamento a 25 chilometri dall’arrivo. Seguirà una discesa molto tecnica che terminerà quando mancheranno soltanto 16 chilometri all’arrivo di via XX Settembre a Genova. Il finale in leggera salita potrebbe favorire qualche valoroso attaccante.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA, ORARI, TV E STREAMING

Il ritrovo a Pasturana è fissato per le ore 10.45, mentre la corsa partirà ufficialmente dal Km zero alle ore 11.00 all’altezza dello Stabilimento Elah-Dufour di Novi Ligure. L’arrivo in via XX Settembre a Genova è fissato tra le ore 15.30 e 15.55. Il Giro dell’Appennino 2021 verrà trasmesso in differita televisiva su Rai Sport dalle ore 17.30, che potrete seguire anche in streaming su Rai Play. In compenso, OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della gara dalle ore 13.00.

FAVORITI

L’UAE Team Emirates sarà, senza ombra di dubbio, la formazione di riferimento del giorno con un roster che non ha eguali. Quest’oggi infatti, apparirà per la prima volta tra i professionisti il recentissimo dominatore del Giro d’Italia Under 23 Juan Ayuso, chiamato ad una prova di forza nel suo primo appuntamento tra i big assieme alla formazione che lo accompagnerà in maniera definitiva dalla prossima annata.

Accanto al giovanissimo spagnolo ci sarà un altro fenomeno, ma questa volta azzurro, ossia Alessandro Covi, una delle rivelazioni dell’ultimo Giro d’Italia e che, tra l’altro, lo scorso anno riuscì a centrare il secondo gradino del podio del Giro dell’Appennino. Oltre al varesino ci saranno pure l’ex campione europeo Matteo Trentin, ma anche Diego Ulissi e Valerio Conti. Contro la corazzata emiratina spicca la Ineos Grenadiers capitanata da Gianni Moscon e da un ritrovato Thomas Pidcock al rientro dopo più di due mesi di stop.

Da non sottovalutare nemmeno l’Androni Giocattoli-Sidermec con Simone Ravanelli, terzo nel 2019, e il fuggitivo nato Simon Pellaud. Tra le altre formazioni Professional possiamo citare la Bardiani CSF Faizanè con Enrico Battaglin e Giovanni Carboni come punte, la Eolo Kometa per Luca Wackermann, o la Gazprom-RusVelo per Simone Velasco. In ultima battuta, per quanto riguarda le Continental, attenzione perchè la Work Service schiererà al via l’eterno Davide Rebellin.

Foto: Valerio Origo