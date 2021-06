Edizione numero 82 del Giro dell’Appennino che ha sorriso al belga Ben Hermans. Il ciclista della Israel Start-Up Nation ha fatto valere tutta la sua esperienza sull’ultima ascesa verso Madonna della Guardia, andandosene via in solitaria e arrivando da solo al traguardo. Secondo posto per Valerio Conti (UAE Team Emirates), a 30” che regola la volata dei battuti avanti ad Enrico Battaglin (CSF Bardiani-Faizané) e Simone Velasco (Gazprom-RusVelo); in top 10 anche Diego Ulissi (UAE Team Emirates) settimo e Luca Chirico (Androni Giocattoli-Sidermec) ottavo.

Sull’ultima salita Hermans era però in compagnia di due corridori nemmeno arrivati in top 10, Juan Ayuso (UAE Team-Emirates) e Gianni Moscon (Ineos-Grenadiers) che hanno poi perso posizioni una volta visto il belga andarsene via. Per il vincitore del Giro Under23 la prima gara da pro si conclude con il diciassettesimo posto a 52” dalla vetta; diciannovesimo invece, ad un minuto, Moscon.

GIRO DELL’APPENNINO 2021, CLASSIFICA

1 HERMANS Ben Israel Start-Up Nation 125 75 4:50:22

2 CONTI Valerio UAE-Team Emirates 85 55 0:30

3 BATTAGLIN Enrico Bardiani-CSF-Faizanè 70 40 ,,

4 VELASCO Simone Gazprom – RusVelo 60 32 ,,

5 POLANC Jan UAE-Team Emirates 50 28 0:31

6 MULUBRHAN Henok Team Qhubeka 40 24 ,,

7 ULISSI Diego UAE-Team Emirates 35 20 ,,

8 CHIRICO Luca Androni Giocattoli – Sidermec 30 18 ,,

9 ROPERO Alejandro EOLO-Kometa 25 16 ,,

10 SEPÚLVEDA Eduardo Androni Giocattoli – Sidermec 20 14 ,,

11 FEDELI Alessandro Italy 15 12 ,,

12 REBELLIN Davide Work Service Marchiol Vega 10 10 ,,

13 TIZZA Marco Amore & Vita – Prodir 5 8 ,,

14 TRENTIN Matteo UAE-Team Emirates 5 7 0:34

15 GAROSIO Andrea Bardiani-CSF-Faizanè 5 6 0:42

16 CARBONI Giovanni Bardiani-CSF-Faizanè 3 5 0:46

17 AYUSO Juan UAE-Team Emirates 3 4 0:52

18 CHERKASOV Nikolay Gazprom – RusVelo 3 3 ,,

19 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 3 2 1:00

20 LOUVEL Matis Team Arkéa Samsic 3 1 3:37

21

ORRICO Davide Vini Zabù 3 ,,

22

QUARTUCCI Lorenzo D’Amico – UM Tools 3 ,,

23

GARAVAGLIA Giacomo Work Service Marchiol Vega 3 ,,

24

BAIS Mattia Androni Giocattoli – Sidermec 3 ,,

25

COVILI Luca Bardiani-CSF-Faizanè 3 ,,

26

BOUET Maxime Team Arkéa Samsic ,,

27

ZARDINI Edoardo Vini Zabù ,,

28

NARVÁEZ Jhonatan INEOS Grenadiers 3:42

29

COVI Alessandro UAE-Team Emirates 3:50

30

MUÑOZ Daniel Androni Giocattoli – Sidermec ,,

31

CASALLAS RINCON Yeisson Ferney Colombia ,,

32

BAIS Davide EOLO-Kometa ,,

33

PARISINI Nicolò Beltrami TSA – Tre Colli ,,

34

EL GOUZI Omar Iseo Serrature – Rime – Carnovali ,,

35

CIUCCARELLI Riccardo Italy ,,

36

DOUBLE Paul Mg.k Vis VPM ,,

37

PEARSON Daniel Vini Zabù ,,

38

BISOLTI Alessandro Androni Giocattoli – Sidermec ,,

39

OWSIAN Łukasz Team Arkéa Samsic ,,

40

SCARONI Cristian Gazprom – RusVelo ,,

41

CANOLA Marco Gazprom – RusVelo ,,

42

KUZMIN Anton Gazprom – RusVelo 3:58

43

PEÑA Jesús David Colombia 6:11

44

APPOLLONIO Davide Amore & Vita – Prodir 8:36

45

HARDY Romain Team Arkéa Samsic ,,

46

SANTAROMITA Alessandro Italy ,,

47

PRITZEN Marc Oliver Team Qhubeka 10:37

48

IACCHI Alessandro Vini Zabù 11:43

49

ROJAS VEGA Brandon Alejandro Colombia ,,

50

NEKRASOV Denis Gazprom – RusVelo ,,

51

DI RENZO Andrea Vini Zabù ,,

52

MONACO Alessandro Bardiani-CSF-Faizanè ,,

53

CIBRARIO Luca Italy ,,

54

RENARD Alexis Israel Start-Up Nation 12:15

55

GUERNALEC Thibault Team Arkéa Samsic ,,

56

WACKERMANN Luca EOLO-Kometa ,,

57

GOŁAŚ Michał INEOS Grenadiers ,,

58

PELLAUD Simon Androni Giocattoli – Sidermec ,,

59

DIMA Emil Giotti Victoria – Savini Due ,,

60

SEVILLA Diego Pablo EOLO-Kometa ,,

61

RIABUSHENKO Alexandr UAE-Team Emirates ,,

62

RAVANELLI Simone Androni Giocattoli – Sidermec ,,

63

RIVERA Brandon Smith INEOS Grenadiers ,,

64

IACOMONI Federico Iseo Serrature – Rime – Carnovali ,,

65

DI FELICE Francesco Mg.k Vis VPM ,,

66

RAIMONDI Alex Iseo Serrature – Rime – Carnovali ,,

67

CATAFORD Alexander Israel Start-Up Nation ,,

68

WURF Cameron INEOS Grenadiers ,,

69

VERRE Alessandro Italy ,,

70

PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 12:21

71

VAN ASBROECK Tom Israel Start-Up Nation 16:24

72

FRAPPORTI Mattia EOLO-Kometa ,,

73

NESI Nicolas D’Amico – UM Tools ,,

74

PIRAZZI Stefano Amore & Vita – Prodir ,,

75

CRESCIOLI Giosuè Beltrami TSA – Tre Colli ,,

76

REGALLI Luca Iseo Serrature – Rime – Carnovali ,,

77

GUASCO Mattia Team Qhubeka ,,

78

GHEBREHIWET Yohannes Team Qhubeka ,,

79

BORTOLUZZI Giovanni Work Service Marchiol Vega ,,

80

PINZON VILLALBA Edgar Andres Colombia ,,

81

CRETTI Luca Beltrami TSA – Tre Colli ,,

82

PICHON Laurent Team Arkéa Samsic ,,

83

DI GUGLIELMO Fabio Mg.k Vis VPM ,,

84

VACEK Karel Team Qhubeka ,,

85

TELLEZ Oscar Daniel Colombia ,,

86

GHISLANZONI Andrea Mg.k Vis VPM ,,

87

ZANDRI Francesco Work Service Marchiol Vega ,,

88

BROGI Adriano Giotti Victoria – Savini Due ,,

89

MERCHAN Didier Colombia ,,

90

PIETROBON Andrea Italy ,,

91

SANDRI Edoardo Italy ,,

92

SHALUNOV Evgeny Gazprom – RusVelo ,,

93

BERWICK Sebastian Israel Start-Up Nation ,,

94

BURCHIO Federico Work Service Marchiol Vega ,,

Foto: Angela Lock/Shutterstock