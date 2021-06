LIVE Francia-Germania, Europei calcio 2021 in DIRETTA: la sfida più attesa della prima fase

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Francia e Germania, sfida valida per la prima giornata del girone F Campionato Europeo di calcio maschile 2021. Esordio nel girone di ferro per i campioni del Mondo in carica e i campioni del Mondo 2014: le due squadre dovranno rispondere al match delle 18 tra l’Ungheria di Marco Rossi e il Portogallo campione in carica nel 2016. I francesi sfideranno i magiari nella prossima giornata mentre i tedeschi dovranno vedersela contro CR7&Co.

La Francia sogna in grande dopo la vittoria del Mondiale in Russia nel 2018: la squadra di Didier Deschamps fa il suo esordio come finalista in carica. I transalpini infatti nel 2016 persero nel finale contro il Portogallo per via del gol di Eder ma questa volta vuole il back-to-back come nel 2000 dopo aver vinto il Mondiale casalingo due anni prima. Les Bleus, probabilmente senza Karim Benzema, sono reduci dalle vittorie in amichevole per 3-0 contro Galles e Bulgaria.

La Germania deve rifarsi dopo la delusione del Mondiale 2018 e proverà a regalare un’ultima gioia a Joachim Low prima dell’esordio di Hansi Flick dopo l’esperienza al Bayern Monaco. I tedeschi non vincono da cinque partite contro la Francia, ovvero dai quarti di finale del Mondiale del 2014 grazie al gol di Mats Hummels. I teutonici vogliono la rivincita della semifinale persa 5 anni fa in Francia in virtù dei due gol di Antoine Griezmann.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Francia e Germania, sfida valida per la prima giornata del girone F Campionato Europeo di calcio maschile 2021, con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia a partire dalle ore 21.00 allo Fußball Arena München, ovvero l’Allianz Arena di Monaco di Baviera in Germania. Il match sarà trasmesso da Rai 1 sul digitale terrestre e su Sky Sport Uno (201 satellite), Sky Sport Football (203 satellite) e Sky Sport (251 satellite) oltre che sulle piattaforme streaming ovvero RaiPlay, Sky Go e NOW. Buon divertimento!

Foto: La Presse – AP Photo/Francois Mori