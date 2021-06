Europei calcio 2021: tutti i gironi. Spicca il raggruppamento di ferro con Francia, Germania e Portogallo

Ci siamo. Domani, alle ore 21.00, lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro del match inaugurare degli Europei 2021 di calcio: Italia e Turchia daranno il via alle danze e per gli azzurri di Roberto Mancini un battesimo del fuoco per dimostrare quanto di buono seminato nel corso dei mesi che hanno preceduto il grande evento.

Sarà una 16ª edizione della rassegna continentale particolare. Per la prima volta il torneo non si terrà in un unico Paese, ma coinvolgerà ben 11 città. La finale, le semifinali, due ottavi e tre partite dei gironi si giocheranno allo stadio Wembley di Londra; sei match della fase a gironi e un quarto di finale avrà come sede lo stadio dello Zenit a San Pietroburgo (Russia); l’Olimpico di Roma e di Baku (Azerbaijan) e l’Allianz Arena di Monaco in Germania ospiteranno tre partite dei gironi e un quarto di finale; negli altri impianti di Amsterdam, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Glasgow e Siviglia andranno in scena tre match dei gironi e un ottavo.

La composizione dei gruppi vede l’Italia inserita nel Girone A insieme alla Turchia, per l’appunto, al Galles e alla Svizzera. Gli azzurri, negli ultimi tre anni, hanno ottenuto 23 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte in 32 match disputati, realizzando 79 reti e subendone 14. Reduce dalla convincente vittoria contro la Repubblica Ceca in amichevole (4-0), la selezione di Mancini ha vinto otto partite consecutive senza subire gol per la prima volta nella storia. Appare chiaro che queste statistiche dovranno essere aggiornate per avere un senso nella fase finale della competizione continentale.

Gruppi nei quali spicca il grande equilibrio del Girone E in cui Francia, Germania e Portogallo (oltre all’Ungheria) si confronteranno. I campioni del 2016 (portoghesi) quindi dovranno affrontare i campioni del mondo in carica e i tedeschi, ricordando che il format prevede che le prime due classificate di ciascuno dei sei gironi si qualificano agli ottavi di finale insieme alle quattro migliori terze (stabilite in base a punti ottenuti e differenza reti). Ne vedremo delle belle.

I GIRONI DEGLI EUROPEI 2021

Girone A

Turchia, Italia, Galles, Svizzera

Girone B

Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia

Girone C

Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia del Nord

Girone D

Inghilterra, Croazia, Scozia, Repubblica Ceca

Girone E

Spagna, Svezia, Polonia, Slovacchia

Girone F

Ungheria, Portogallo, Francia, Germania

Foto: LaPresse