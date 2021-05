Roland Garros 2021: debutto vincente per Fabio Fognini, liquidato Gregoire Barrere in tre set

Ci mette un po’ a carburare, ma per Fabio Fognini il Roland Garros inizia con un successo in tre set su Gregoire Barrere. Partita dai due volti, durati un’ora ognuno: nei primi sessanta minuti il ligure sbaglia parecchio, permettendo al suo avversario di giocarsela e accarezzare per lunghi tratti il primo set. Poi la lampadina si accende ed emerge lo strapotere tecnico di Fabio, che ristabilisce le distanze fra i due portandosi a casa il successo per 6-4 6-1 6-4 e la facoltà di disputare il secondo turno con uno tra Marton Fucsovics e Gilles Simon.

Il primo game è subito complicato, Fabio compie errori di misura da fondo arrivando spesso in ritardo sulla palla. Con questo inizio lento è inevitabile il break in apertura; il francese lascia spazi enormi per poter recuperare nei suoi turni di servizio, ma in ogni occasione all’azzurro manca sempre quel centesimo per fare una lira, sprecando svariate occasioni per il controbreak. Ma il pari è francamente nell’aria e Barrere non fa nulla per smentire, anzi con un dritto in campo aperto sparacchiato fuori apre la strada a Fognini per il 4 pari. L’inerzia è cambiata e Fabio la sente, è un falco nel decimo gioco nel chiudere i conti sul 6-4 alla prima palla set a favore.

Dopo quasi un’ora di gioco, l’azzurro ha trovato il bandolo della matassa. Fabio gioca molto più sciolto e ha capito come disinnescare il francese, che non fa nulla per far volgere lo scambio dalla sua parte. Fognini non sarà preciso come nei giorni migliori, ma è abbastanza far sì che la partita diventi un suo assolo, con Barrere che oramai riveste il ruolo dello sparring partner: dalla fine del primo set il ligure fa suoi dieci degli undici game successivi, volando a due game dalla vittoria ne nemmeno quaranta minuti. Al momento di chiudere Fabio abbassa la soglia di attenzione mentre il francese gioca a briglia sciolta, recuperando uno dei due break, ma al secondo tentativo l’azzurro non si scompone e si prende un meritato successo.

Le statistiche pendono tutte a favore di Fognini, che vince 110 scambi contro gli 83 di Barrere, una forbice abbastanza larga. Entrambi sbagliano tantissimo, con il numero 27 del tabellone che compie ben 52 errori non forzati, ma anche il francese non scherza issandosi a 47; ma a fare la differenza sono i 31 vincenti tirati da Fabio, rispetto ai soli 12 del transalpino, davvero pochi per aspirare al successo.

Foto: LaPresse