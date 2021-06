Ciclismo, Campionati Italiani 2021 oggi: orario, tv, percorso, favoriti, altimetria

Tutto pronto per una domenica che promette sicuramente spettacolo. In quel di Imola, dove nel 2020 Julian Alaphilippe conquistò il titolo iridato, si assegna la maglia tricolore. In scena la prova in linea degli uomini élite per i Campionati Italiani di ciclismo 2021. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, favoriti e programma della gara.

PERCORSO

Il gruppo risalirà la Romagna passando per Villalta, Matellica, Carpinello, Forlì, Villanova, e Faenza, prima di affrontare la prima salita di giornata, ossia Cima Monticino (280 m slm), che porterà a Riolo Terme, dove ci si ricongiungerà con le strade dei Campionati del Mondo 2020. Si affronterà così Cima Gallisterna (268 m slm), una salita di 2,7 chilometri con una pendenza media del 6,4% e punte del 14%.

Si passerà dunque per Via Sabbioni e si entrerà nell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Si transiterà per la prima volta sotto il traguardo dopo 100 chilometri dalla partenza. L’arrivo è posizionato in Viale Saffi a Imola, vicino alla Rocca Sforzesca. Da lì partirà il conteggio per gli ultimi quattro giri sul percorso dei Mondiali 2020 passando da Via Bergullo, la Cima Mazzolano (137 m slm) con i suoi 2,8 chilometri con una pendenza media del 5,9% e punte del 13% nella sua parte iniziale, Riolo Terme, Cima Gallisterna e ritorno in viale Saffi a Imola.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Prevista una sfida a due per il titolo, almeno stando ad una possibile griglia di partenza: su un circuito di questo tipo, che prevede strappi duri ma che potrebbe vedere un arrivo in una volata ristretta i più attesi sono Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), reduce da un super Giro del Delfinato, e Diego Ulissi (UAE Emirates), tornato alla vittoria al Giro di Slovenia.

Occhio a corridori da classiche come Alberto Bettiol (EF Nippo) e Gianni Moscon (Ineos Grenadiers), reduci da un ottimo Giro d’Italia e in grado di far saltare il banco. Chi nella Corsa Rosa ha stupito il mondo è stato Damiano Caruso: il siciliano dovrebbe essere gregario di lusso per Colbrelli, ma potrebbe anche avere carta bianca per attaccare. In gran condizione anche Lorenzo Fortunato (Eolo Kometa), trionfatore alla Ionica Adriatica Race. In gara anche Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo): chissà che lo Squalo non tenti un colpo a sorpresa…

PROGRAMMA

Domenica 20 giugno

Prova in linea uomini Elite – Bellaria Igea Marina/Imola (225 km)

Orario: 11.20-17.00

Diretta tv: Rai Sport, dalle 15.40 anche su RAI2

Diretta streaming: Rai Play

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse