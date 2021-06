Ciclismo, Campionati Italiani 2021: ad Imola show di Sonny Colbrelli, trionfo tricolore! Battuto Masnada

Un percorso splendido, che è andato a ripercorrere quello visto agli ultimi Campionati del Mondo. Scenario ideale e grandi protagonisti per la prova in linea dei Campionati Italiani di ciclismo al maschile: in quel di Imola a conquistare la Maglia Tricolore è stato Sonny Colbrelli. Gara d’attacco per il corridore della Bahrain-Victorious che è riuscito a battere nella volata a due Fausto Masnada.

Prima ora di gara percorsa a velocità altissime, con una media che andava a sfiorare i 50 km/h. È andata via la fuga con tredici uomini: Mattia Viel, Matteo Malucelli (Androni-Sidermec), Mirco Maestri, Alessandro Tonelli, Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF-Faizanè), Simone Bevilacqua (Vini Zabù), Federico Burchio (Work Service-Marchiol-Dynatek), Matteo Baseggio (General Store F.lli Curia-Essegibi), Alexander Konychev (BikeExchange), Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie), Daniel Smarzaro (D’Amico UM Tools), Edoardo Affini (Jumbo-Visma), Manuele Tarozzi (#inEmiliaRomagna).

Vantaggio degli attaccanti che è stato sempre gestito dal gruppo, diverse squadre si sono alternate davanti a tirare: Bahrain-Victorious, Eolo-Kometa, UAE Emirates e Trek-Segafredo. A mano a mano tra i fuggitivi sono andati a perdere contatto alcuni degli attaccanti della prima ora.

La situazione si è decisa nel penultimo giro, sull’ascesa che portava a Cima Gallisterna: a prendere in mano l’iniziativa Davide Formolo (UAE Emirates), seguito da Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo). La coppia di ex campioni italiani ha distrutto il plotone, portando via un drappello con Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Fausto Masnada, Gianni Moscon, Sonny Colbrelli, Giovanni Carboni, Daniel Oss e Domenico Pozzovivo.

Proprio all’ingresso nell’Autodromo di Imola si sono sganciati in due: Masnada e Colbrelli, che hanno, nel giro di poche pedalate, raggiunto i fuggitivi. L’unico a tenere il ritmo della coppia di contrattaccanti è stato Zoccarato, costretto ad arrendersi però a 15 chilometri dall’arrivo.

Il duo ha proseguito al meglio, con cambi regolari, andando a giocarsi il trionfo nel testa a testa in volata: non ha avuto problemi a prevalere, viste le sue doti da velocista, Colbrelli, superando Masnada. Terzo un ottimo Zoccarato. Completano la top-5 Gianni Moscon e Alexander Konychev.

Foto: Lapresse