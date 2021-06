Giorgi-Gracheva oggi, Roland Garros 2021: orario, tv, programma, streaming, ordine di gioco

Dopo la brillante vittoria all’esordio contro Petra Martic, torna in campo Camila Giorgi per il secondo turno del Roland Garros 2021. La marchigiana affronterà la russa Varvara Gracheva, numero 88 del mondo, che ha superato in due set la spagnola Arruabarrena. Giorgi parte favorita e ha la grande occasione di raggiungere per la seconda volta in carriera il terzo turno a Parigi.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Camila Giorgi-Varvara Gracheva, match valevole per il secondo turno del Roland Garros 2021. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport 2 (se non ci saranno contemporaneità con altri match “italiani”) ed in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+. Non perdetevi anche la diretta scritta di OA Sport.

GIORGI-GRRACHEVA: PROGRAMMA E ORARIO

GIOVEDI’ 3 GIUGNO:

Varvara Gracheva (RUS) vs Camila Giorgi – 2° match sul Campo 10 (il programma comincia alle 11.00)

In precedenza

Joe Salisbury/ Rajeev Ram (GBR/USA) vs Alejandro Davidovich Fokina/Salvatore Caruso (ESP/ITA)

GIORGI-GRACHEVA, COME VEDERE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

Foto: LaPresse