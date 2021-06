CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.45 A disposizione per il Belgio: Mignolet, Sels, Batshuayi, Benteke, Boyata, Carrasco, Denayer, Dendoncker, Doku, Mertens, Praet, Trossard.

20.42 Tra le fila del Belgio Martinez aveva invece effettuato un discreto turnover nel match con la Finlandia, tornano dal 1′ Vertonghen e Alderweireld al posto di Denayer e Boyata in difesa, Thorgan Hazard e Meunier sugli esterni e Tielemans a centrocampo con De Bruyne avanzato sulla tre-quarti dopo aver giocato in mediana contro i finnici.

20.39 Fernando Santos ha confermato 10/11 della formazione scesa in campo con la Francia nell’ultima giornata del girone (match concluso sul 2-2) con l’unica differenza a centrocampo con Palhinha preferito a Danilo. Possibili armi da utilizzare a gara in corso potrebbero essere Bruno Fernandes e Ruben Neves.

20.36 Così si presenterà l’Estadio de la Cartuja di Siviglia, dove per via della vicinanza geografica sarà presente una maggioranza di tifosi portoghesi:

20.33 Immagini dagli spogliatoi del Belgio:

20.30 Sia Belgio che Portogallo hanno realizzato 7 goal fino a qui, il miglior marcatore dei “Diavoli Rossi” è stato Romelu Lukaku con tre goal, quello dei lusitani invece Cristiano Ronaldo con cinque, di cui tre realizzati su rigore. Stasera inevitabilmente la sfida nella sfida sarà quella tra l’attaccante dell’Inter, fresco di conquista dello Scudetto e l’asso della Juventus.

20.27 Il Portogallo è invece approdato alla fase ad eliminazione diretta come una delle migliori quattro terze della fase a gironi, chiudendo a quota 4 punti nel gruppo F, girone di ferro con Francia, Germania e Ungheria, superando 3-0 i magiari all’esordio per poi capitolare con la formazione teutonica e infine pareggiando con i transalpini nella riedizione della finale di Euro 2016, vinta 1-0 dai lusitani a Parigi con un goal di Eder.

20.24 Il Belgio si è qualificato agli ottavi come prima del gruppo B, gli uomini di Roberto Martinez hanno fino ad ora vinto tutte le partite giocate, contro Russia (3-0), Danimarca (2-1) e Finlandia (2-0).

20.21 Quella di stasera sarà la prima sfida tra Belgio e Portogallo in una fase finale di un Europeo.

20.18 Questi invece i “Diavoli Rossi” del Belgio:

20.15 L’arrivo dei giocatori del Portogallo all’Estadio de la Cartuja di Siviglia:

20.12 La vincente di questa sera andrà ad affrontare l’Italia a Monaco di Baviera ai quarti di finale, delle sorti del match di Siviglia gli azzurri saranno dunque direttamente interessati.

20.09 4-3-3 invece per il Portogallo, Rui Patricio in porta, Dalot e Guerreiro gli esterni di difesa, Dias e Pepe i centrali. Moutinho, Palhinha e Sanches a centrocampo, Bernardo Silva-Diogo Jota-Cristiano Ronaldo il tridente offensivo.

20.06 Roberto Martinez schiera un 3-4-2-1 con Courtois tra i pali, Alderweireld, Veramelen e Vertonghen a comporre la linea a tre di difesa, Tielemans e Witsel a centrocampo, Meunier e Thorgan Hazard sugli esterni, Eden Hazard e De Bruyne sulla tre-quarti alle spalle di Lukaku unica punta.

20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Belgio-Portogallo, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020.

Il programma del match

Buonasera amiche e amici di OA Sport, e benvenute/i alla DIRETTA LiVE testuale di Belgio-Portogallo, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Dopo la vittoria contro l’Austria ora l’Italia attende il suo avversario ai quarti di finale, che uscirà da questa partita.

Il Belgio del ct spagnolo Roberto Martinez si è qualificato alla fase ad eliminazione diretta di questo Europeo dopo aver dominato il gruppo B con tre vittorie in tre partite giocate. 3-0 alla Russia, 2-1 alla Danimarca e 2-0 alla Finlandia con i “Diavoli Rossi” che hanno confermato di essere una delle maggiori pretendenti ad arrivare fino in fondo alla manifestazione itinerante, mettendo in luce un Romelu Lukaku devastante anche in Nazionale dopo la splendida stagione all’Inter dove per i nerazzurri è arrivato lo scudetto 11 anni dopo l’ultima volta.

Più complicato è stato invece il percorso del Portogallo per arrivare agli ottavi, con i campioni d’Europa in carica che dopo la sofferta vittoria con l’Ungheria alla prima hanno ceduto alla Germania per poi impattare con la Francia e qualificarsi come una delle migliori terze (così come nel 2016). Trascinatore dei lusitani sino a qui, come preventivabile, è stato Cristiano Ronaldo, che ha fin qui messo la firma su 5 dei 7 goal della nazionale di Fernando Santos, dei quali tre su calcio di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku. Ct: Roberto Martinez.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Renato Sanches, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. Ct: Fernando Santos.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Belgio-Portogallo, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Calcio d’inizio previsto per le ore 21.00 all’Estadio de La Cartuja di Siviglia, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

