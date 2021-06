All’Estadio de La Cartuja di Sivilia è stato il Belgio a imporsi negli ottavi di finale degli Europei di calcio. I Diavoli Rossi hanno piegato per 1-0 i campioni in carica del Portogallo grazie alla realizzazione di Thorgan Hazard che al 42′, sfruttando un assist di Meunier, si sono imposti al termine di un match molto equilibrato.

Un episodio, dunque, ha deciso questo match e saranno quindi Lukaku e compagni ad affrontare l’Italia il prossimo 2 luglio nei quarti della competizione continentale. Da segnalare l’infortunio a Kevin De Bruyne, uscito piuttosto sofferente dal campo.

PRIMO TEMPO – Il Belgio si schiera con un 3-4-2-1: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku. Risponde il Portogallo con Rui Patricio; Dalot, Dias, Pepe, Guerreiro; Moutinho, Palhinha, Sanches; Bernardo Silva, Diogo Jota; Ronaldo. Al 6′ Diogo Jota prova a rendersi pericoloso con un’azione personale che però non trova la porta avversaria. I lusitani si fanno preferire in questa prima parte di incontro e Cristiano Ronaldo tenta la via della rete con un piazzato su cui Courtois fa buona guardia. Dopo 30′ di partita, i Diavoli Rossi salgono di tono e la supremazia territoriale viene suggellata dal gol: da un assist di Meunier, Thorgan Hazard controlla al limite e spara un destro di mezzo esterno che si insacca all’incrocio. Marcatura splendida al 42′.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa Ronaldo da una parte e Lukaku dall’altra tentano la via della rete, ma non sono sufficientemente concreti. Il Belgio prova a irretire il Portogallo con un buon possesso di palla, ma una grande occasione capita sui piedi di Guerreiro: grande tiro di controbalzo col destro e palo pieno. I lusitani si riversano nell’area avversaria, ma manca la dovuta precisione. L’unica nota stonata per gli uomini di Martinez è l’infortunio a De Bruyne le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

