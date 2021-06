Italia-Giappone oggi: orario, tv, programma, streaming Nations League volley

Gli azzurri sono pronti a tornare in campo per l’ottava sfida della Nations League di volley maschile oggi, 10 giugno, alle 19.30 per sfidare il Giappone. L’Italia ieri ha conquistato la terza vittoria nella manifestazione e andrà a caccia del quarto trionfo con l’obiettivo di provare l’incredibile rimonta alla zona final four.

Nonostante l’assenza di tanti big, rimasti a casa per preparare al meglio l’evento a cinque cerchi, la nostra Nazionale può contare sul talento di diversi giovani molto interessanti tra i quali Alessandro Michieletto, Gabriele Nelli, Gianluca Galassi, Giulio Pinali, Lorenzo Cortesia, Mattia Bottolo, Oreste Cavuto e Riccardo Sbertoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato di Italia-Giappone della Nations League 2021 di volley maschile. Il match non godrà di alcuna copertura televisiva ma potrà essere seguita in streaming su Volleyball TV e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-GIAPPONE, NATIONS LEAGUE: PROGRAMMA

Giovedì 10 giugno

Ore 19.30

Italia vs Giappone

Nessuna diretta televisiva

Diretta streaming su Volleyball TV

Diretta testuale OA Sport

Foto: FIVB