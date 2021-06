Quest’oggi, giovedì 3 giugno, il Giro del Delfinato 2021 si appresta ad affrontare la sua quinta tappa da Saint-Chamond a Saint-Vallier, di 175,4 chilometri. Sarà una frazione complicata da amministrare, con ben cinque GPM di cui quattro nella seconda parte del tracciato. Il che presuppone un finale che potrebbe favorire i corridori da classiche, ma se le squadre degli sprinter riusciranno a tenere chiusa la corsa, potremmo anche assistere ad una lotta per uno sprint a ranghi ridotti.

PERCORSO

Si partirà subito in salita verso il GPM di terza categoria della Côte du Planil con i suoi 3,7 chilometri al 6,4%. Un lungo saliscendi porterà dunque i corridori al traguardo volante di Saint-Apollinard. Successivamente, entrati nella seconda parte della tappa, ci saranno ben quattro GPM l’uno in fila all’altro: il terza categoria della Côte de la Sizeranne (2,5 km al 6,5%), il quarta categoria della Côte de Hauterives (2,1 km al 5,2%), il terza categoria del Col de Barbe Bleue (2,1 km al 6,2%) e infine il più aspro, il seconda categoria della Côte de Montrebut (1,3 km) al 12%. Il finale è in leggera discesa.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Quello odierno è un tracciato che potrebbe nuovamente sorridere a Sonny Colbrelli (Bahrain Victorius), già vincitore della terza frazione e secondo nelle prime due tappe. Il bresciano è uno dei maggiori indiziati sia come finisseur che come velocista. Medesimo discorso per il vincitore dell’ultima Milano-Sanremo Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). Contro di loro Alex Aranburu (Astana-Premier Tech) scatenato dopo la beffa di due giorni fa, se non Alejandro Valverde (Movistar), apparso in gran forma, Tim Wellens (Lotto Soudal), o il re del Fiandre 2021 Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step).

ORARI, TV, STREAMING

La quinta tappa del Giro del Delfinato 2021 prenderà il via alle ore 11.50, e terminerà intorno alle ore 16.00. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 14.45, e su Eurosport 2 dalle ore 14.20. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

Foto: Bahrain-McLaren-Bettini (fornita da ufficio stampa)