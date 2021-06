DIRETTA MotoGP, GP Sachsenring LIVE: Valentino Rossi 21° dopo la caduta. Risultati prove libere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.09 La classifica combinata delle prove libere:

1 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’22.324 14 1’20.690 21

2 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’21.828 13 1’20.910 21 0.220 0.220

3 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’22.253 14 1’21.023 21 0.333 0.113

4 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’22.076 19 1’21.077 22 0.387 0.054

5 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’22.010 9 1’21.108 19 0.418 0.031

6 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’21.936 7 1’21.131 21 0.441 0.023

7 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’22.040 17 1’21.143 19 0.453 0.012

8 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’22.148 22 1’21.181 20 0.491 0.038

9 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’22.051 9 1’21.192 19 0.502 0.011

10 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’22.381 13 1’21.228 18 0.538 0.036

11 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’22.646 12 1’21.282 21 0.592 0.054

12 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’21.660 4 1’21.291 16 0.601 0.009

13 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’22.537 23 1’21.293 24 0.603 0.002

14 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’22.678 8 1’21.398 22 0.708 0.105

15 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’22.969 20 1’21.426 21 0.736 0.028

16 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’22.172 20 1’21.453 22 0.763 0.027

17 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’22.728 4 1’21.568 16 0.878 0.115

18 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’22.364 19 1’21.595 15 0.905 0.027

19 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’22.477 20 1’21.702 18 1.012 0.107

20 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’22.612 19 1’21.878 22 1.188 0.176

21 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’22.691 22 1’21.968 21 1.278 0.090

22 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’22.260 14 1’22.211 8 1.521 0.243

15.08 Risultati e classifica FP2:

15.05 Pessima giornata per l’Italia. Nessuno dei nostri si è rivelato competitivo per il podio. Morbidelli ha agguantato la top10, tuttavia non ha ancora trovato il giusto feeling. Valentino Rossi non riesce proprio a venire a capo del problema gomme con la sua Yamaha Petronas. Venerdì da incubo per Bagnaia, addirittura ultimo: va bene non aver montato la soft al posteriore, ma i segnali in ogni caso sono stati molto poco confortanti, con un passo più lento di un secondo rispetto ai migliori.

15.03 Di sicuro abbiamo capito che Ktm (Oliveira) e Marquez (Honda) possono contare su un ottimo passo, così come Quartararo (Yamaha) che ha lavorato a lungo con gomme medie usate, ottenendo riscontri interessanti. Non male nei long-run anche Miller con la Ducati, sebbene molto incostante.

15.02 E’ stato un venerdì interlocutorio, i tempi lasciano il tempo che trovano perché non tutti hanno montato la soft al posteriore nelle battute finali, tra cui Marquez e Bagnaia.

15.01 Gli altri italiani: 11° Petrucci, 18° Marini, 19° Bastianini, 20° Savadori, 21° Valentino Rossi a 1″278, 22° e ultimo Bagnaia a 1″521.

15.00 Fuori dai 10 Marc Marquez, che nel finale non ha montato la gomma soft: lo spagnolo aveva però convinto per tutta la sessione, così come avvenuto al mattino. Il catalano è 12°.

14.59 Completano la top10 Rins, Pol Espargarò, Nakagami, Aleix Espargarò, Zarco, Miller e Morbidelli.

14.58 Miglior tempo per il portoghese Miguel Oliveira (Ktm) in 1’20″690, 2° Quartararo a 0.220, 3° Vinales a 0.333.

14.56 BANDIERA A SCACCHI! Terminata la seconda sessione delle prove libere del GP di Germania di MotoGP!

14.56 Caduto Luca Marini alla curva 7. E’ arretrato dal 3° al 18° posto.

14.55 Morbidelli arpiona il 10° posto in extremis.

14.55 Bagnaia è addirittura ultimo, ma non ha montato la gomma soft al posteriore.

14.54 Quartararo secondo a 0.220 da Oliveira. La Ktm fa la differenza nel quarto settore.

14.53 TEMPONE DI OLIVEIRA! 1’20″690! 0.362 su Vinales, 0.385 su Quartararo. Le gomme soft, come previsto, stanno rivoluzionando la classifica.

14.52 Valentino Rossi sale al 14° posto a 8 decimi da Nakagami, che nel frattempo si è portato in vetta in 1’21″131.

14.52 Ora molti piloti hanno montato una soft al posteriore. Dunque cambierà tutto.

14.51 Mir scavalca Marini ed è 4°.

14.50 Bagnaia gira con gomme usate, i tempi sono comunque alti.

14.49 La caduta di Valentino Rossi.

14.47 Bagnaia è 16° a 9 decimi da Marquez, Morbidelli 17° a 0.957, Valentino Rossi 18° a 0.984.

14.45 Al di là della rivelazione Marini, gli italiani stanno vivendo un venerdì molto complicato. Per Bagnaia il sogno di lottare per il Mondiale si allontana sempre di più: non è costante e competitivo su tutte le piste.

14.44 Per ora Honda e Ktm le migliori sul passo, ma anche Quartararo è della partita: il francese sta girando su tempi interessanti, pur se con gomme molto logorate.

14.43 Tutto bene per Valentino Rossi, che ha alzato il pollice destro nei confronti degli steward.

14.42 CADUTO VALENTINO ROSSI ALLA CURVA 1!

14.42 Il passo di Valentino Rossi non è neanche malvagio, ma bisogna capire quali sono gli obiettivi. Ad oggi il Dottore può giocarsi una top15 in vista di domenica.

14.41 Si fa vedere anche la Suzuki. Rins, al rientro dopo l’infortunio, è 3° 0.337 con una coppia di gomme hard.

14.40 Gli italiani: 3° Marini, 8° Petrucci, 16° Bagnaia, 17° Morbidelli, 18° Valentino Rossi, 19° Bastianini, 22° Savadori.

14.39 1’22″5 per Quartararo, è un ottimo tempo perché ottenuto con gomme medie ormai logore.

14.38 Valentino Rossi migliora, ma è ancora 19° a 1″067 da Marquez. Il 42enne di Tavullia non riesce a portarsi sotto il secondo di distacco.

14.37 Il Sachsenring è il feudo di Marc Marquez. Qui ha vinto ininterrottamente dal 2013 al 2019…

14.36 MARC MARQUEZ SI RIPRENDE LA VETTA! 1’21″291, 0.205 su Oliveira e 0.354 su un super Luca Marini.

14.36 Morbidelli è 17° a 0.752 dalla vetta.

14.35 Gira forte sul passo Oliveira. Ora una tornata in 1’21″7.

14.34 Valentino Rossi è sempre 20° a 1″020 da Oliveira.

14.33 Venerdì molto difficile per Bagnaia, che proprio non riesce a trovare la quadra su una pista che non ama. E’ 15° a 7 decimi.

14.31 PAZZESCO LUCA MARINI! Sale in seconda piazza con la Ducati VR46 a 149 millesimi da Oliveira! Il fratello di Valentino Rossi monta una hard all’anteriore e media al posteriore.

14.30 Oliveira è sempre al comando nel computo totale dei tempi davanti a Marc Marquez, Aleix Espargarò, Quartararo, Vinales, Petrucci, Nakagami, Zarco, Marini e Pol Espargarò.

14.29 Chiaramente ciò che conta è la classifica combinata. I primi 10 al termine della sommatoria di FP1-FP2-FP3 si qualificheranno direttamente per la Q2.

14.28 Quartararo è 16° nella classifica delle FP2, ma ancora 4° nel combinato grazie al tempo realizzato in mattinata.

14.27 Cambia la classifica. Aleix Espargarò è terzo con l’Aprilia a 0.327.

14.25 Lievissimo miglioramento per Valentino Rossi, ora a 1″020. Il Dottore ha limato 29 millesimi, chiaramente non basta.

14.24 Stupisce per ora la quarta piazza di Danilo Petrucci con la KTM Tech3: 388 millesimi dal compagno di marca (ma non di squadra) Oliveira.

14.22 Bagnaia risale ed è 11° a 7 decimi da Oliveira.

14.22 Valentino Rossi è 20° a 1″059. Per ora il Dottore non riesce a scendere sotto il secondo di distacco.

14.21 Continua a fare fatica Bagnaia, 19°. Per il momento non spinge Quartararo, 14°: il francese sta girando con gomme medie usate.

14.20 Bene Aleix Espargarò con l’Aprilia, 5° alle spalle di un sorprendente Petrucci. La prima Ducati è quella di Zarco, 6° a 0.455.

14.19 Caduta di Pol Espargarò (Honda) alla curva 3.

14.19 Marquez è 2° a 0.160, 3° Vinales a 0.371.

14.18 Si porta davanti a tutti la KTM con Oliveira: 1’21″496. E’ il miglior tempo di giornata.

14.16 Anche Morbidelli in pista con due gomme hard.

14.15 Caduta per Luca Marini (Ducati VR46) alla curva 13. Nessuna conseguenza fisica, ma moto danneggiata.

14.15 Valentino Rossi lavora per la gara e sceglie una coppia di gomme dure.

14.14 Hard all’anteriore e media al posteriore per Bagnaia e Vinales, doppia media per Quartararo.

14.13 Momento di gloria per Savadori con l’Aprilia, è primo in 1’23”, ma è chiaramente un tempo molto alto, 2″ in più rispetto a quello di Marquez stampato stamane.

14.12 In pista tutti i piloti.

14.10 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2 del GP di Germania di MotoGP al Sachsenring!

14.08 Nel 2020 non si è disputato il GP di Germania a causa della pandemia.

14.07 Marc Marquez sogna di tornare alla vittoria e risorgere dopo il periodo più difficile della sua vita. Il Sachsenring è la pista giusta: qui si è imposto continuativamente dal 2013 al 2019!

14.05 In tema di costruttori, al Sachsenring la Honda ha primeggiato per 16 volte, contro le 11 della MV Agusta. Tutte le altre Case hanno raccolto le briciole, persino la Yamaha, ferma a 4 successi. Infine si conta 1 singola affermazione per Jawa-CZ, Ducati e Suzuki.

14.04 Dunque, come si può notare, Giacomo Agostini si è preso il lusso di vincere ben 14 gare su suolo tedesco, in quanto tra il 1967 e il 1972 ha primeggiato sia nel GP di Germania Ovest che in quello di Germania Est! Inoltre, va rimarcato come solamente Valentino Rossi e Max Biaggi abbiano trionfato al Sachsenring su due moto diverse. Ago, il Dottore e il Corsaro sono peraltro gli unici italiani ad aver raccolto successi in Sassonia.

14.02 SACHSENRING – VITTORIE TOP CLASS

7 – MARQUEZ Marc [ESP] (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

6 – AGOSTINI Giacomo [ITA] (1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972)

4 – HAILWOOD Mike [GBR] (1962, 1963, 1964, 1965)

4 – ROSSI Valentino [ITA] (2002, 2005, 2006, 2009)

4 – PEDROSA Dani [ESP] (2007, 2010, 2011, 2012)

2 – BIAGGI Max [ITA] (2001, 2004)

14.00 Capitolo Sachsenring. Quello del 2021 sarà il 35° Gran Premio iridato ospitato dalla pista sassone. Alle 12 edizioni del GP di Germania Est hanno fatto seguito le 22 del GP di Germania organizzate dal 1998 in poi. Se guardiamo a questa pista, Marc Marquez è già il dominatore assoluto della scena.

13.56 Tanti, ovviamente, anche i trionfi italiani. Se ne contano 18. Ai quattordici già citati (8 di Giacomo Agostini, 4 di Valentino Rossi e 2 di Max Biaggi) bisogna sommare quelli di Libero Liberati (1957), Virginio Ferrari (1978), Marco Lucchinelli (1980) e Luca Cadalora (1996).

13.55 A proposito di Case, nella lunghissima storia del Gran Premio di Germania hanno vinto sette marchi diversi. Guida la Honda con ben 23 successi. Segue la MV Agusta con 14, mentre la Yamaha è ancora terza a 12. Sono parecchie anche le affermazioni della Suzuki (10), alle quali vanno aggiunte le 4 della Gilera, nonché l’unica della Norton e della Ducati.

13.52 Sono sette i piloti ad aver vinto almeno tre volte il GP di Germania, mentre il numero raddoppia se si guarda ai centauri con due successi. In questo folto gruppo, sono però solo in quattro a essere passati per primi sotto la bandiera a scacchi a bordo di due moto diverse. Ai già citati Agostini (che ha quasi sempre trionfato su MV Agusta, eccezion fatta per il 1975, quando ha primeggiato su Yamaha) e Rossi (dopo un’affermazione con Honda, ne ha raccolte tre con Yamaha), si aggiungono Reg Armstrong (Norton 1952, Gilera 1956) e Max Biaggi (Yamaha 2001, Honda 2004).

13.50 GP GERMANIA – VITTORIE TOP CLASS

8 – AGOSTINI Giacomo [ITA] (1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975, 1976)

7 – MARQUEZ Marc [ESP] (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

4 – DOOHAN Mick [AUS] (1992, 1994, 1997, 1998)

4 – ROSSI Valentino [ITA] (2002, 2005, 2006, 2009)

4 – PEDROSA Dani [ESP] (2007, 2010, 2011, 2012)

3 – SURTEES John [GBR] (1958, 1959, 1960)

3 – SCHWANTZ Kevin [USA] (1988, 1990, 1991)

13.47 Quella del 2021 sarà la 66ma edizione per la classe regina, in quanto assente dall’appuntamento nel 1962 e nel 1963, mentre nel 1953 la gara della 500cc non ebbe valore per il Mondiale. Il pilota più vincente in assoluto nel GP di Germania è ancora oggi Giacomo Agostini, capace di imporsi ben 8 volte. Il lombardo ha però perso il record di affermazioni consecutive, che gli è stato strappato da Marc Marquez, il quale ha primeggiato nelle ultime 7 edizioni disputate. In linea PURAMENTE teorica, nei prossimi giorni lo spagnolo avrà quindi la possibilità di eguagliare “Ago” per numero di successi assoluti.

13.44 Ovviamente, nel corso degli anni l’appuntamento ha più volte cambiato sede. Tra il 1952 e il 1964 sono stati utilizzati a rotazione quattro diversi tracciati. Il Solitudering nei pressi i Stoccarda, il Schottenring, il Nürburgring e Hockenheim. Dopodiché, le ultime due piste si sono di fatto costantemente alternate per oltre tre decenni, dal 1965 al 1997. A partire dal 1998, invece, il Gran Premio di Germania si è definitivamente stanziato al Sachsenring. Proprio questo tracciato rende spinosa l’analisi storico-statistica dell’evento, perché tra il 1961 e il 1972 si sono disputati due GP tedeschi! Infatti l’autodromo edificato in Sassonia ha ospitato tutte e 12 le edizioni del Gran Premio di Germania Est, che può essere a tutti gli effetti considerato defunto come la DDR. Alla luce di quanto esposto, è doveroso ricordare la storia in due modi. Sia guardando al GP di Germania, sia al Sachsenring.

13.38 Il GP di Germania ha una storia ormai secolare, poiché vede la luce ben prima della nascita del Campionato iridato. L’edizione inaugurale si disputa infatti nel 1925, anche se il Paese teutonico deve attendere il 1952 per organizzare il primo GP con valenza iridata. Dal quel momento, la competizione tedesca ha costantemente fatto parte del calendario sino al 2020, anno in cui è stata cancellata a causa della pandemia di Covid-19. Con le problematiche generate dal virus ormai in attenuazione, il GP di Germania può finalmente fare il proprio ritorno sulla scena iridata, apprestandosi a mandare in scena la sua 69ma edizione valida per il Motomondiale.

13.35 Gli italiani sono dunque chiamati a reagire dopo un avvio poco confortante.

13.33 Questa la classifica dopo la sessione del mattino, svoltasi con temperature intorno ai 36°.

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 294.2 1’21.660

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 292.6 1’21.828 0.168 / 0.168

3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 291.1 1’21.936 0.276 / 0.108

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 294.2 1’22.010 0.350 / 0.074

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’22.040 0.380 / 0.030

6 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 295.8 1’22.051 0.391 / 0.011

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’22.076 0.416 / 0.025

8 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 295.8 1’22.148 0.488 / 0.072

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’22.172 0.512 / 0.024

10 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 291.8 1’22.253 0.593 / 0.081

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 295.0 1’22.260 0.600 / 0.007

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.4 1’22.324 0.664 / 0.064

13 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 291.1 1’22.364 0.704 / 0.040

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1’22.381 0.721 / 0.017

15 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 294.2 1’22.477 0.817 / 0.096

16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 292.6 1’22.537 0.877 / 0.060

17 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.5 1’22.612 0.952 / 0.075

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 290.3 1’22.646 0.986 / 0.034

19 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 296.7 1’22.678 1.018 / 0.032

20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.5 1’22.691 1.031 / 0.013

21 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 292.6 1’22.728 1.068 / 0.037

22 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.0 1’22.969 1.309 / 0.241

13.32 Anche le FP2 dureranno 45 minuti.

13.30 Ben ritrovati amici di OA Sport. Dalle 14.10 assisteremo alle FP2 del GP di Germania 2021 di MotoGP al Sachsenring.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2021, ottavo round stagionale del Motomondiale e penultimo weekend di gara prima della lunga pausa estiva. Ci avviciniamo dunque alla boa di metà campionato con un Fabio Quartararo a caccia di un nuovo successo per provare la fuga in testa alla classifica generale.

Al Sachsenring c’è grande curiosità per vedere all’opera Marc Marquez, attualmente in difficoltà dopo il rientro dall’infortunio ma capace di inanellare una sequenza (ancora aperta) di 10 vittorie e 10 pole position consecutive nel GP tedesco tra tutte le classi del Motomondiale. L’Italia punta tutto su Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia in ottica podio, mentre Valentino Rossi deve battere un colpo per riscattare la deludente gara del Montmelò.

Appuntamento fissato alle ore 14.10 per il semaforo verde della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2021, valido come ottavo round della stagione. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

