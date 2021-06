MotoGP, risultati FP1 GP Germania: Marc Marquez svetta nella pista prediletta, indietro Bagnaia e gli italiani. 20° Valentino Rossi

Marc Marquez si conferma estremamente competitivo al Sachsenring e firma il miglior tempo assoluto nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania 2021, valido come ottavo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse spagnolo della Honda ha trovato subito un bel feeling con il circuito teutonico, fermando il cronometro in 1’21″660 al quarto giro del turno e resistendo in testa alla graduatoria fino allo scadere della sessione.

Ottimi segnali in casa Honda anche grazie alle prestazioni di Takaaki Nakagami (Team LCR) e Pol Espargarò (HRC), rispettivamente terzo e quarto a 276 e 350 millesimi dal crono dell’otto volte campione iridato. Ritmo molto incoraggiante in FP1 da parte di Fabio Quartararo, che si è inserito in seconda piazza a 168 millesimi dalla vetta con la Yamaha nonostante una caduta ad alta velocità (senza conseguenze) alla staccata di curva 12.

Buon avvio di weekend in Germania anche per l’Aprilia, con il quinto posto di un Aleix Espargarò in grande spolvero, mentre Ducati si è dimostrata complessivamente meno performante del solito come da pronostico sul tortuoso circuito sassone. Jack Miller si è comunque difeso egregiamente in sesta piazza a 0.391 dalla testa, pagando dazio specialmente nel T3 ma mettendo in evidenza un passo costante.

Da segnalare entrambe le Suzuki in top10, con il rientrante Alex Rins 7° a 0.416 ed il campione in carica Joan Mir 9° a 0.512 grazie ad una sessione in crescendo. Capitolo italiani: 11° Francesco Bagnaia a 6 decimi da Marquez su un tracciato ostico per le caratteristiche della Ducati, mentre dal 13° al 15° posto troviamo nell’ordine Luca Marini, Franco Morbidelli e Enea Bastianini. In difficoltà Valentino Rossi, 20° a 1″031 dalla miglior prestazione del turno con la Yamaha Petronas.

CLASSIFICA FP1 GP GERMANIA 2021 MOTOGP

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 294.2 1’21.660

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 292.6 1’21.828 0.168 / 0.168

3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 291.1 1’21.936 0.276 / 0.108

4 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 294.2 1’22.010 0.350 / 0.074

5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 292.6 1’22.040 0.380 / 0.030

6 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 295.8 1’22.051 0.391 / 0.011

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’22.076 0.416 / 0.025

8 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 295.8 1’22.148 0.488 / 0.072

9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’22.172 0.512 / 0.024

10 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 291.8 1’22.253 0.593 / 0.081

11 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 295.0 1’22.260 0.600 / 0.007

12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 293.4 1’22.324 0.664 / 0.064

13 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 291.1 1’22.364 0.704 / 0.040

14 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.7 1’22.381 0.721 / 0.017

15 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 294.2 1’22.477 0.817 / 0.096

16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 292.6 1’22.537 0.877 / 0.060

17 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.5 1’22.612 0.952 / 0.075

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 290.3 1’22.646 0.986 / 0.034

19 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 296.7 1’22.678 1.018 / 0.032

20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.5 1’22.691 1.031 / 0.013

21 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 292.6 1’22.728 1.068 / 0.037

22 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.0 1’22.969 1.309 / 0.241

Credit: MotoGP.com Press