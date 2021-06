MotoGP, GP Germania 2021. Tutti contro Fabio Quartararo nel feudo di Marquez e della Honda

“Tutti contro Fabio Quartararo”, questo è il mantra della MotoGP odierna. Il francese si sta infatti proponendo come il centauro più forte del lotto in condizioni normali, ovvero di asciutto, e nonostante le tre vittorie può persino recriminare, poiché gli inconvenienti verificatisi nelle gare disputate in Spagna (il guaio al braccio a Jerez e la rottura della tuta a Barcellona), lo hanno privato almeno di una trentina di punti.

Ecco perché il ventiduenne transalpino non è ancora andato in fuga nella classifica iridata, dove è sì al comando, ma con un margine di sole 14 lunghezze sul più esperto connazionale Johann Zarco, incredibile dictu, sinora il più costante tra i piloti Ducati. Numeri alla mano, vanno però considerati ancora pienamente in corsa per il titolo anche i due centauri del factory team di Borgo Panigale, ovvero Jack Miller e Francesco Bagnaia, distanti però rispettivamente 25 e 27 punti da Quartararo. In particolare, il ventiquattrenne piemontese è alla caccia di un pronto riscatto dopo due gare negative.

Francamente, appare difficile individuare altri pretendenti all’Iride. Joan Mir, Campione in carica e quinto nella classifica generale, è come sempre estremamente costante, ma attorno a lui c’è meno anarchia del 2020 e, in questo scenario, il maiorchino della Suzuki sembra destinato a un piazzamento di prestigio. Al contrario, Maverick Viñales pare privo della continuità di rendimento necessaria per recuperare 40 punti al compagno di squadra a parità di mezzo.

Dunque, la sfida per il Mondiale ruota sempre più attorno a Quartararo e i tre della Ducati. Domenica, però, si corre al Sachsenring, storico feudo della Honda. La casa dell’Ala dorata sta attraversando una profonda crisi, ma avrà l’opportunità di gareggiare su una pista dove è imbattuta dal 2010 e sulla quale Marc Marquez ha sempre vinto da quando corre in MotoGP. Basterà per tornare protagonisti, anche se solo per una domenica, provando a sparigliare le carte in tavola?

Comunque vada, avremo una notizia. O la Honda vincerà una gara per la prima volta dal 2019, oppure sarà battuta in Germania per la prima volta dal 2009 quando si impose Valentino Rossi. Già, il Dottore è ancora in attività e sta attraversando il peggior momento della sua carriera. Non ha mai amato il Sachsenring, ma la speranza è che la natura del tracciato possa permettere di contenere i distacchi e dare un’iniezione di fiducia al quarantaduenne di Tavullia, magari attraverso anche un buon piazzamento.

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI (7/19 GP)

115 – Fabio QUARTARARO (FRA) [Yamaha]

101 – Johann ZARCO (FRA) [Ducati]

90 – Jack MILLER (AUS) [Ducati]

88 – Francesco BAGNAIA (ITA) [Ducati]

78 – Joan MIR (SPA) [Suzuki]

75 – Maverick VIÑALES (SPA) [Yamaha]

Foto: MotoGPpress.com