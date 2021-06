MotoGP, GP Germania 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 18 giugno

Domani, venerdì 18 giugno, è in programma la prima giornata di prove libere valevole per il Gran Premio di Germania 2021, ottavo appuntamento stagionale del Motomondiale. Si gareggia al Sachsenring (dopo non aver disputato l’edizione 2020 causa Covid) nel penultimo round del campionato prima della lunga pausa estiva.

Fabio Quartararo è il grande favorito per la vittoria di tappa e può tornare ad allungare in testa alla classifica generale del Mondiale dopo il deludente sesto posto di Barcellona, ma attenzione al possibile fine settimana da protagonista di Marc Marquez con la Honda. Lo spagnolo è uno specialista assoluto del circuito tedesco e proverà a prolungare una clamorosa striscia aperta di 10 vittorie e 10 pole position consecutive al Sachsenring nel Motomondiale.

Le prove libere del Sachsenring verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Non è prevista invece la copertura televisiva in chiaro su TV8 dell’attività in pista di domani. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le sessioni con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento all’ottavo GP stagionale della MotoGP.

Di seguito la programmazione televisiva completa delle prove libere del venerdì per il GP di Germania 2021:

PROGRAMMA PROVE LIBERE GP GERMANIA MOTOGP 2021

Venerdì 18 giugno

ore 9.00-9.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 9.55-10.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 13.15-13.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 14.10-14.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

