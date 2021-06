DIRETTA MotoGP, GP Germania 2021 LIVE: orario FP3, programma TV8

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3-4 e delle qualifiche del GP di Germania, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Piloti e team saranno chiamati in causa per massimizzare la loro prestazione ed estrarre il meglio possibile dal loro pacchetto.

Sul tracciato teutonico assisteremo a un confronto molto incerto tra i piloti per il livello della competizione e le caratteristiche della pista: un tracciato corto, tipicamente sinistrorso (10 curve a sinistra e 3 a destra) e atipico nel suo genere. Nel primo giorno di libere la KTM con Miguel Oliveira, vincitore a Barcellona e secondo al Mugello, ha battuto un colpo dimostrando di andar forte anche su un circuito dalle caratteristiche molto diverse da quelli menzionati. Il lusitano è in gran feeling con la moto austriaca e i tempi parlano chiaro.

L’interesse di tutti sarà però per il confronto tra il francese Fabio Quartararo e le Ducati. Il transalpino parte con il vantaggio chiaro che la Yamaha tra le sue mani è più performante di una Rossa che fatica a essere scorrevole come la M1. In grande difficoltà soprattutto Francesco “Pecco” Bagnaia che ha concluso il day-1 in ultima posizione a testimonianza che qualcosa che non va c’è. Difficile anche la situazione per Valentino Rossi. Valentino, penultimo nelle libere del venerdì, ha spinto per uscire dalle sabbie mobili delle zone basse della classifica, ma l’errore in curva-1 ha evidenziato come il nove volte iridato sia al limite con la Yamaha Petronas e più di tanto on possa dare. Ci si augura un’inversione di tendenza oggi.

OA Sport vi offre DIRETTA LIVE delle prove libere 3-4 e delle qualifiche del GP di Germania, round del Mondiale 2021 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.55 con la FP3, a seguire la FP4 dalle 13.30 che precederà le qualifiche. Buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press