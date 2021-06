DIRETTA MotoGP, GP Assen LIVE: Bagnaia in prima fila, 12° Valentino Rossi. Risultati qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.59 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio. Un saluto sportivo.

14.56 Valentino Rossi non ha trovato il giro giusto, ma le sensazioni durante le FP4 con la gomma hard al posteriore sono state buone. Domani il Dottore può ambire ad una top10.

14.54 La Yamaha, come da copione, si è rivelata superiore ad Assen: anche in gara Vinales e Quartararo partiranno favoriti. Bagnaia ha agguantato una prima fila insperata con la Ducati. Per il piemontese domani l’obiettivo è il podio: sarebbe cruciale perdere meno punti possibili da Quartararo in vista della doppia gara in Austria, su quello che sarà invece un tracciato pro-Ducati.

14.53 Pole-position di Vinales in 1’31″814, record della pista. 2° Quartararo a 0.071, 3° Bagnaia a 0.302. Seguono Nakagami, Zarco, Oliveira, Rins, Miller, Aleix Espargarò, Mir, Pol Espargarò e Valentino Rossi.

14.51 Valentino Rossi chiude 12° a 1″105. Il 42enne non è mai stato incisivo in queste qualifiche, peccato. Domani partirà in quarta fila, la top10 è comunque alla portata.

14.51 Caduta finale per Alex Rins alla curva 8.

14.50 BAGNAIA IN PRIMA FILAAAAAAAAAAAAAAA!!! 0.302 da Vinales, che strappa la pole!

14.49 Nakagami e Oliveira scavalcano Bagnaia.

14.49 Quartararo si migliora, ma resta secondo a 71 millesimi da Vinales.

14.48 BAGNAIA TERZO, CHE GIRO! Paga 0.696 da Vinales.

14.47 Rossi non si sta migliorando.

14.47 VINALES AL COMANDO! 1’31″814! Fa meglio di 0.108 rispetto a Quartararo, è il record della pista!

14.46 Valentino Rossi recupera una posizione ed è 10° a 0.997 da Quartararo.

14.45 Bagnaia si gioca tanto ora con la soft al posteriore. Deve cercare di agguantare la seconda fila.

14.44 Quartararo vicinissimo alla sesta pole-position stagionale su 9 GP disputati. In qualifica è il migliore per distacco.

14.43 Valentino Rossi è 11° a 1″248.

14.42 I piloti hanno esaurito i primi tentativi, ora cambieranno le gomme e torneranno in pista.

14.41 QUARTARARO IPOTECA LA POLE! 1’31″922, rifila 0.491 a Vinales, in pratica mezzo secondo. Difficilissimo andare a riprendere il francese…

14.41 Bagnaia risale in ottava piazza, con le medie va benissimo. 10° Rossi.

14.40 Quartararo al comando in 1’32″336, seguito da Vinales a 0.077 e da Zarco a 0.210. 9° Valentino Rossi, 12° Bagnaia.

14.39 Bagnaia è settimo con le gomme medie a un secondo.

14.39 2° Zarco a 4 decimi, 6° Valentino Rossi a 1″452.

14.38 PARTE FORTISSIMO VINALES! 1’32″413! Qui le Yamaha volano, c’è poco da fare.

14.36 Bagnaia in pista con gomme medie. Questo è lo svantaggio del dover transitare dalla Q1: resta un solo treno di soft nuove a disposizione.

14.35 INIZIATA LA Q2! E’ lotta per la pole!

14.33 La Q2 durerà 15 minuti.

14.31 Il favorito n.1 per la pole è Quartararo, l’unico che sembra poterlo impensierire è il compagno di squadra Vinales.

14.30 Ora la Q2, con 12 piloti che si giocheranno la pole. Tra questi anche Valentino Rossi e Bagnaia.

14.27 Superano la Q1 Zarco e Bagnaia. Eliminati Lecuona, Martin, Savadori, Alex Marquez, Marini, Petrucci, Bastianini, Marc Marquez, Binder e Gerloff.

14.26 ALLUCINANTE ZARCO! 1’32″541! All’ultimo tentativo utile sale al comando e si qualifica! Fa 0.116 meglio di Bagnaia.

14.25 Bagnaia si stava migliorando, ma ha dovuto rialzarsi a causa delle bandiere gialle sventolate dopo la caduta di Marquez.

14.24 CADUTA PER MARC MARQUEZ!

14.24 Ora Lecuona è 2° a 0.067 da Bagnaia, ma Martin si sta migliorando.

14.23 Cancellato il tempo di Petrucci, ha ecceduto i limiti della pista.

14.23 PETRUCCI PAZZESCO! Si porta a soli 67 millesimi da Bagnaia! Questa è una sorpresa!

14.20 Bagnaia rientra in pista. Avrebbe potuto anche rimanere ai box e conservare un treno di gomme nuove, ma ha preferito non rischiare.

14.19 Cambio gomme per i piloti, che ora andranno in pista per gli ultimi tentativi con mescole nuove.

14.17 9° Bastianini, 10° Marini. Ancora nessun tempo per Zarco, fermo ai box.

14.16 SI MIGLIORA BAGNAIA! 1’32″657! La sensazione è che sarà difficile batterlo. Era il segnale che ci voleva!

14.15 Martin è secondo a 0.314 da Bagnaia. 3° Lecuona, 4° Savadori, 5° Marc Marquez, 6° Petrucci.

14.14 SUBITO BAGNAIA! 1’32″761! E’ partito forte il ducatista, fondamentale!

14.13 Tutti con gomma media all’anteriore e soft al posteriore, tranne Gerloff che ha una doppia soft.

14.12 Sulla carta i favoriti sono Zarco, Bagnaia, Marc Marquez e Martin: in quattro per due posti?

14.11 Zarco, Petrucci, Marini, Bastianini, Lecuona, Gerloff, Savadori, Binder, Bagnaia, Alex Marquez, Martin e Marc Marquez. Questi sono i piloti in lizza nella Q1 e solo i primi due avanzeranno alla Q2. Tutti gli altri partiranno dal 13° posto sulla griglia di partenza.

14.10 INIZIATE LE QUALIFICHE! 15 minuti la durata della Q1.

14.05 Valentino Rossi ha fatto fatica nella gestione delle medie, ma si è trovato a suo agio con la hard al posteriore. Non male nemmeno Bagnaia sul passo: per quest’ultimo le qualifiche sono decisive!

14.05 La Yamaha ha fatto il vuoto, quella di Assen è proprio la sua pista.

14.04 Gli italiani: 11° Bagnaia a 0.765, 12° Valentino Rossi a 0.767, 16° Petrucci, 18° Bastianini, 20° Savadori, 21° Marini.

14.03 Completano la top10 Nakagami, Rins, Marc Marquez, Pol Espargarò e Zarco.

14.02 Fabio Quartararo ha dominato la quarta sessione di prove libere in 1’32″513, precedendo il compagno di squadra Vinales a 0.204. 3° Oliveira a 0.432, 4° Aleix Espargarò a 0.436, 5° Mir a 0.528.

14.01 BANDIERA A SCACCHI! Terminate le FP4.

13.59 1’32″513 per Quartararo. Il francese vuole dare una dimostrazione di forza e spaventare gli avversari.

13.58 1’32″636, si migliora ancora Quartararo: il francese si trova a meraviglia con la sua Yamaha sul tracciato di Assen.

13.56 Passo inesorabile di Quartararo. Altro 1’32″8. Anche in Germania sembrava imbattibile, poi il verdetto della gara era stato diverso.

13.55 Marc Marquez è 5° alle spalle di Bagnaia. Valentino Rossi scivola in nona piazza.

13.53 RISALE ROSSI! E’ 8° a 0.628. Chissà che la dura al posteriore non possa rivelarsi una soluzione vincente…

13.52 1’32″821 per Quartararo, consolida il primo posto e si migliora con la gomma dura al posteriore, che ora monta anche Valentino Rossi.

13.51 Valentino Rossi è 15° a 1″003 dalla vetta. Come di consueto il Dottore non parte male, ma successivamente accusa il degrado eccessivo delle gomme.

13.50 Risale Vinales ed è 3° a 0.347 da Quartararo. Doppia media per lo spagnolo in questa fase.

13.47 Quartararo al comando davanti a Rins, Bagnaia, Marc Marquez, Aleix Espargarò, Mir, Pol Espargarò, Nakagami, Vinales e Martin. 11° Petrucci, 12° Zarco, 14° Valentino Rossi, 18° Bastianini, 20° Savadori, 21° Marini.

13.46 Rins si migliora, ma resta secondo a 0.220 dalla vetta.

13.46 Vinales sul passo non sta convincendo come sul giro secco. Un film già visto?

13.46 Rins sale in seconda piazza a 0.354 da Quartararo.

13.45 Il passo di Bagnaia è molto interessante. Aveva detto che avrebbe dovuto adattarsi alla moto e lo sta facendo! Per lui sarà determinante superare il taglio della Q1 e guadagnarsi una discreta casella di partenza in vista della gara.

13.44 BAGNAIA! Sale in seconda piazza a 0.364 da Quartararo!

13.42 Valentino Rossi è 13° a 0.955 dalla vetta.

13.41 Attenzione alle Suzuki, Rins e Mir sono alle spalle di Quartararo. Poi un buon Bagnaia.

13.40 Caduta alla curva 11 per Lorenzo Savadori con l’Aprilia.

13.40 Addirittura 1’32″926 per Quartararo, che continua a migliorarsi. Nessuno riesce a tenere il passo del francese in questa fase.

13.39 Buon passo per Valentino Rossi, paga 6-7 decimi da Quartararo. Vediamo se riuscirà a gestire le gomme.

13.39 Bagnaia terzo a 0.443.

13.38 Continua a migliorarsi Quartararo, 1’33″227. 3° Vinales a 0.485.

13.37 Sta girando bene Bagnaia, 3° a 0.480 da Quartararo.

13.36 TEMPONE DI QUARTARARO! 1’33″310! Fa subito sul serio il francese…

13.35 Quartararo al comando in 1’33″829, seguito da Rins e Marc Marquez. Ottimo 5° Valentino Rossi a 7 decimi.

13.34 Buon inizio per Bagnaia, al comando in 1’34″521. E’ un tempo ancora alto, bisognerà girare sotto l’1″33″5 in vista della gara.

13.33 Vinales stupisce con una coppia di soft, così come Mir.

13.32 Doppia gomma media per Valentino Rossi e Quartararo. Media-soft per Miller, media-hard per Zarco.

13.31 Media all’anteriore e hard al posteriore per Bagnaia; media-soft per Marc Marquez.

13.30 INIZIATE LE FP4!

13.29 Le FP4 dureranno 30 minuti.

13.28 Valentino Rossi questa mattina si è difeso bene sul giro secco. Ora il Dottore dovrà lavorare in proiezione della gara.

13.26 Non piove ad Assen, sarà una qualifica asciutta.

13.25 In tema di Case, nell’enorme storia di Assen hanno primeggiato sei diversi marchi. Comanda la Honda, con 22 successi, seguita a quota 17 dalla Yamaha e a 15 dalla MV Agusta. Sono invece 9 le affermazioni della Suzuki e 7 quelle della Gilera, a cui va sommato il singolo hurrà della Norton.

13.20 Sono tantissimi i successi italiani nel Dutch TT, in quanto se ne contano ben 22. Chiaramente, la stragrande maggioranza di essi portano la firma di Valentino Rossi (8) e Giacomo Agostini (6), ma sono già state citate anche le 2 affermazioni di Umberto Masetti a inizio anni ’50. Inoltre, non vanno dimenticate le vittorie di Nello Pagani (1949), Remo Venturi (1960), Virginio Ferrari (1979), Marco Lucchinelli (1981), Franco Uncini (1982) e Max Biaggi (2001).

13.16 Tredici uomini sono stati in grado di vincere più di un’edizione, ma solo sei di loro sono stati capaci di imporsi con due moto diverse. Si tratta di Geoff Duke (Norton e Gilera), Mike Hailwood (MV Agusta e Honda), Giacomo Agostini (MV Agusta e Yamaha), Valentino Rossi (Honda e Yamaha) e Casey Stoner (Ducati e Honda).

13.13 DUTCH TT – VITTORIE TOP CLASS

8 – ROSSI Valentino [ITA] (2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015, 2017)

6 – AGOSTINI Giacomo [ITA] (1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974)

5 – DOOHAN Mick [AUS] (1994, 1995, 1996, 1997, 1998)

4 – SURTEES John [GBR] (1956, 1957, 1958, 1959)

4 – HAILWOOD Mike [GBR] (1962, 1964, 1965, 1967)

4 – DUKE Geoff [GBR] (1951, 1953, 1954, 1955)

3 – SCHWANTZ Kevin [USA] (1990, 1991, 1993)

2 – MASETTI Umberto [ITA] (1950, 1952)

2 – SHEENE Barry [GBR] (1975, 1976)

2 – MAMOLA Randy [USA] (1984, 1985)

2 – GARDNER Wayne [AUS] (1986, 1988)

2 – STONER Casey [AUS] (2008, 2012)

2 – MARQUEZ Marc [SPA] (2014, 2018)

13.10 Comprendendo Rossi, sono quattro i centauri in attività a vantare almeno un Dutch TT nel proprio palmarès. Si tratta di Marc Marquez (2 vittorie, datate 2014 e 2018), Jack Miller (che primeggiò a sorpresa nel 2016) e Maverick Viñales (impostosi nell’ultima edizione disputata, quella del 2019).

13.08 Il pilota più vincente in assoluto nella top class è Valentino Rossi, capace di imporsi ben 8 volte, peraltro nell’arco di ben quindici anni! Il Dottore ha primeggiato nel 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 e 2017. Detiene dunque il primato di successi e di longevità, ma non quello di affermazioni consecutive. Quest’ultimo è ancora oggi condiviso da Giacomo Agostini e Mick Doohan, i quali sono passati per primi sotto la bandiera scacchi per 5 anni di fila (il lombardo lo ha fatto tra il 1968 e il 1972, mentre l’australiano c’è riuscito dal 1994 al 1998).

13.03 Il Dutch Tourist Trophy è la gara più replicata nella storia della classe regina. Solo il Gran Premio d’Italia può vantare un numero analogo di presenze in calendario (72 con il 2021), ma non va dimenticato come la prova della 500cc di Monza 1973 sia stata cancellata dopo il tremendo incidente costato la vita a Renzo Pasolini e Jarno Saarinen, verificatosi nella 250cc.

12.59 “Cattedrale della velocità”. Così viene infatti definita la pista di Assen, dove nei prossimi giorni si assisterà al ritorno del Dutch Tourist Trophy, parte integrante del calendario iridato sin dall’edizione inaugurale del 1949 e assente solo nel 2020, causa pandemia del Covid-19. La gara equivale al Gran Premio d’Olanda, ma in realtà non ha mai assunto ufficialmente tale denominazione. Anzi, sino al 2015 si correva ancora nella giornata di sabato. La tradizione è stata cambiata nel 2016, quando gli organizzatori si sono piegati alle logiche moderne, trasferendo la competizione alla domenica. Sarà, peraltro, l’ultima prova prima della pausa estiva. Infatti non è previsto alcun GP nel mese di luglio e si tornerà in pista solo a inizio agosto.

12.55 Alle 14.10 toccherà poi alle qualifiche: prima la Q1, poi la Q2 alle 14.35.

12.54 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 13.30 inizieranno le FP4 del GP d’Olanda di F1.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio d’Olanda 2021, nono round stagionale del Motomondiale e ultimo weekend di gara prima della lunga pausa estiva.

Grande attesa per un sabato pomeriggio estremamente incerto, in primis dal punto di vista del meteo, ma anche sul fronte delle prestazioni in condizioni di asciutto sul giro secco. Per quanto visto nelle libere, Maverick Viñales e Fabio Quartararo hanno una marcia in più rispetto al resto della concorrenza ad Assen nel time-attack, mentre sarà bagarre totale per entrare nelle prime due file in griglia.

Qualifica che entrerà subito nel vivo in Q1 con i vari Zarco, Bagnaia, Marc Marquez, Martin e Binder in lotta per strappare uno degli ultimi due pass a disposizione per accedere al Q2. Seconda fase delle prove ufficiali che avrà sicuramente Valentino Rossi tra i protagonisti, dopo il notevole guizzo sul giro secco in FP3.

Appuntamento fissato alle ore 13.30 per il semaforo verde delle FP4, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 14.10 con l’inizio del Q1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

