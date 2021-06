DIRETTA MotoGP, GP Assen LIVE: griglia di partenza e risultato qualifiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Cronaca FP3 – Presentazione qualifiche – Programma odierno in tv e streaming

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta sessione di prove libere e delle qualifiche per il Gran Premio d’Olanda 2021, nono round stagionale del Motomondiale e ultimo weekend di gara prima della lunga pausa estiva.

Grande attesa per un sabato pomeriggio estremamente incerto, in primis dal punto di vista del meteo, ma anche sul fronte delle prestazioni in condizioni di asciutto sul giro secco. Per quanto visto nelle libere, Maverick Viñales e Fabio Quartararo hanno una marcia in più rispetto al resto della concorrenza ad Assen nel time-attack, mentre sarà bagarre totale per entrare nelle prime due file in griglia.

Qualifica che entrerà subito nel vivo in Q1 con i vari Zarco, Bagnaia, Marc Marquez, Martin e Binder in lotta per strappare uno degli ultimi due pass a disposizione per accedere al Q2. Seconda fase delle prove ufficiali che avrà sicuramente Valentino Rossi tra i protagonisti, dopo il notevole guizzo sul giro secco in FP3.

Appuntamento fissato alle ore 13.30 per il semaforo verde delle FP4, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 14.10 con l’inizio del Q1. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

Credit: MotoGP.com Press