14.47 La classifica completa del Mondiale MotoGP.

1 Fabio QUARTARARO Yamaha FRA 156

2 Johann ZARCO Ducati FRA 122

3 Francesco BAGNAIA Ducati ITA 109

4 Joan MIR Suzuki SPA 101

5 Jack MILLER Ducati AUS 100

6 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 95

7 Miguel OLIVEIRA KTM POR 85

8 Aleix ESPARGARO Aprilia SPA 61

8 Brad BINDER KTM RSA 60

10 Marc MARQUEZ Honda SPA 50

11 Pol ESPARGARO Honda SPA 41

12 Takaaki NAKAGAMI Honda JPN 41

13 Franco MORBIDELLI Yamaha ITA 40

14 Alex RINS Suzuki SPA 33

15 Enea BASTIANINI Ducati ITA 27

16 Alex MARQUEZ Honda SPA 27

17 Danilo PETRUCCI KTM ITA 26

18 Jorge MARTIN Ducati SPA 23

19 Valentino ROSSI Yamaha ITA 17

20 Luca MARINI Ducati ITA 14

21 Iker LECUONA KTM SPA 13

22 Stefan BRADL Honda GER 11

23 Lorenzo SAVADORI Aprilia ITA 4

24 Michele PIRRO Ducati ITA 3

25 Tito RABAT Ducati SPA 1

14.47 La MotoGP va in vacanza, la prossima gara sarà l’8 agosto con il GP di Stiria, in Austria.

14.46 In classifica generale scappa via Fabio Quartararo con 156 punti, +34 su Zarco e +47 su Bagnaia. Comincia ad essere un gap molto importante. Peraltro la Yamaha è performante su tutti i circuiti, a differenza della Ducati.

14.45 Valentino Rossi era partito male a causa di una doppia impennata. Era ultimo alla prima curva, ma stava recuperando. Era 17° prima di cadere a 18 giri dal termine. Anche l’amata Assen si è rivelata amara per il Dottore, che ora durante la pausa estiva deciderà se proseguire o meno nel 2022.

14.43 Bagnaia ha disputato una gara coraggiosa. Ha preso il comando nei primi giri, ha tenuto dietro di sé Quartararo finché ha potuto, poi un long lap penalty per aver ecceduto più volte il track limit lo ha costretto a perdere diverse posizioni. Il 6° posto finale non può soddisfarlo, ma qui ad Assen la Ducati ha fatto davvero fatica, anche se Zarco (4°) ha sfiorato il podio con una moto non ufficiale.

14.42 Completano la top10 Marc Marquez, Aleix Espargarò, Nakagami e Pol Espargarò. Gli altri italiani: 13° Petrucci, 15° Bastianini, 16° Savadori, 18° Marini.

14.41 Festeggia Quartararo assieme ad un tifoso. Il francese colpisce una palla con una mazza da golf!

14.41 Quartararo ha vinto con 2″757 e 5″760 su Mir: il successo non è mai stato in discussione.

14.40 Fabio Quartararo vince il GP d’Olanda di MotoGP davanti a Vinales, Mir, Zarco, Oliveira e Bagnaia. Il francese va in fuga nel Mondiale.

-1 Inizia l’ultimo giro per Quartararo. Bagnaia è sempre 6°.

-2 Vinales a 2″4 da Quartararo, ma ormai è fatta per il francese.

-2 PAZZESCO! Marquez stava studiando Bagnaia, ma è stato infilato all’interno da una staccata da brividi di Aleix Espargarò!

-3 Sta amministrando Quartararo. 2″9 su Vinales. Mir e Zarco in lotta per il terzo posto.

-4 Bagnaia perde da Oliveira, ora si trova a 1″8. Resta 6° e deve difendersi da un Marc Marquez visibilmente più veloce.

-5 Scende sotto i 3″ il vantaggio di Quartararo, ma manca poco ormai.

-5 Marc Marquez molto minaccioso alle spalle di Bagnaia. Gara tutta in salita per il pilota della Ducati.

-6 Quartararo conserva 3″1 su Vinales e 5″4 su Mir. Zarco non molla lo spagnolo per il terzo posto, così come Oliveira.

-7 Questa gara potrebbe venire ricordata come la tappa chiave verso il Mondiale per Fabio Quartararo.

-7 Bagnaia a 1″4 da Oliveira, non riesce a ricucire.

-7 Caduta per Lecuona, che era 15°.

-8 Mir scavalva Zarco ed è terzo! La Suzuki, come di consueto, esce fuori alla distanza.

-8 Vinales sta recuperando, è a 3″3 da Quartararo. Ma potrebbe essere tardi.

-8 Gli altri italiani oltre a Bagnaia: 12° Petrucci, 16° Bastianini, 17° Savadori, 19° Marini.

-9 Bagnaia supera Espargarò ed è 6°. Ora deve chiudere un gap di 1″5 per riportarsi su Oliveira, che è 5°.

-9 Al momento Quartararo avrebbe 31 punti di vantaggio su Zarco e 47 su Bagnaia. Una bella ipoteca sul titolo della MotoGP.

-10 Zarco minaccioso alle spalle di Vinales. Bagnaia deve provare il sorpasso su Aleix Espargarò, ma alle sue spalle c’è un arrembante Marquez.

-10 La classifica è cambiata completamente, ma non il leader. Quartararo comanda con ben 4″ su Vinales e Zarco, a 5″ Mir. 5° Oliveira, 6° Aleix Espargarò con l’Aprilia, 7° Bagnaia, 8° Marquez che era partito 20°!

-11 Errore in frenata per Nakagami, che sprofonda al nono posto!

-12 DISASTRO DUCATI! Cade Miller. Un minuto davvero da incubo per la scuderia italiana…

-12 Bagnaia sconta subito la penalità e si ritrova ottavo in classifica.

-12 NOOOOOOOO!! Long lap penalty per Bagnaia. Penalità per aver infranto due volte il track limit warning.

-13 La Ducati non si trova a suo agio sulla pista di Assen, Bagnaia la sta portando oltre i limiti.

-13 BAGNAIA E’ UN LEONE! Subisce ancora il sorpasso da parte di Nakagami, ma ancora una volta glielo restituisce sfruttando il super motore della Ducati in rettilineo!

-14 Tre secondi di vantaggio per Quartararo. E’ un assolo per il francese, che oggi può mettere un’ipoteca sul Mondiale.

-15 Valentino Rossi a terra dopo la caduta. Sta bene, è solo deluso.

No Assen heroics this time for @ValeYellow46! 😞 A crash at Turn 7 for The Doctor! 💢#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/XFjlmSnpLY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 27, 2021

-15 Bagnaia, come di consueto, sfrutta il motore Ducati e torna 2°, passando Nakagami in rettilineo. Sarà durissima conservare il podio.

-16 Track limit warning per Bagnaia, che viene superato anche da Nakagami.

-16 Quartararo al comando con 2″5 su un gruppo composto da Bagnaia, Nakagami, Vinales, Zarco, Mir e Oliveira. 8° Miller a 5″1.

-17 Bagnaia non ne ha, Nakagami è vicinissimo.

-17 Quartararo sta tenendo lo stesso passo delle prove libere. Stupisce invece che non riesca a mantenere lo stesso passo anche il compagno di squadra Vinales, che come di consueto si smarrisce in gara. La gomma soft all’anteriore non sta pagando per lo spagnolo.

-17 Gli altri italiani: 16° Petrucci, 17° Bastianini, 19° Savadori, 20° Marini.

-18 Quartararo è in fuga, 1″3 su Bagnaia.

-18 CADUTO VALENTINO ROSSI! Non ci voleva, purtroppo il trend negativo prosegue.

-18 Rimonta Valentino Rossi. Superati Savadori e Bastianini, ora è 17°.

-19 1’32″897 per Quartararo, ha già 7 decimi di vantaggio su Bagnaia.

-20 Quartararo sta già scappando via.

-21 Quartararo supera Bagnaia all’interno e prende la vetta. Questa volta riesce a difenderla anche in fondo al rettilineo.

-21 Bagnaia, Quartararo, Nakagami, Vinales, Zarco, Mir e Oliveira sono insieme, gruppo compatto. Bagnaia sta facendo un po’ da tappo.

-22 NUOVA BATTAGLIA! Stesso film già visto: Quartararo supera Bagnaia, ma il pilota della Ducati torna davanti intorno al rettilineo.

-22 Rossi ha impennato due volte con la moto in partenza. Dunque un avvio da incubo, si è ritrovato ultimo alla prima curva.

-22 Valentino Rossi supera il fratello Luca Marini ed è 19°. A questo punto il Dottore deve puntare alla zona punti.

-23 Nessuna sanzione a Zarco dopo il contatto con Rins.

-23 Zarco è il più veloce in pista, è incollato a Vinales: i due lottano per il 4° posto.

-23 Sia Bagnaia sia Quartararo montano una gomma media all’anteriore e hard al posteriore. Soft-hard invece per Vinales, doppia media per Nakagami che è 3°.

-23 CHE BATTAGLIA! Quartararo passa Bagnaia all’ultima curva, ma l’italiano sfrutta il motore della Ducati e torna davanti in fondo al rettilineo!

-24 Quartararo sta tallonando Bagnaia, il francese sembra averne di più. Durante le prove la Yamaha era sempre stata superiore alla Ducati.

-24 Rins finisce nella ghiaia dopo una carenata di Zarco. Contatto sotto investigazione.

-25 Quartararo, derapando, ha tagliato la strada a Vinales in partenza. Lo spagnolo ha dovuto frenare bruscamente per non tamponarlo, così ha perso posizioni.

-25 Partenza da incubo per Valentino Rossi, è 21°.

-25 Bagnaia al comando davanti a Quartararo, Nakagami e Vinales. 5° Rins, 6° Zarco, 7° Miller. 11° Marquez che era partito 20°!

-26 BAGNAIA PASSA QUARTARARO ED E’ AL COMANDO!

-26 giri all’arrivo. CONTATTO TRA VINALES E QUARTARARO! Il francese è in testa davanti a Bagnaia, mentre lo spagnolo perde qualche posizione!

SEMAFORO VERDE! Iniziato il GP d’Olanda 2021 di MotoGP!

14.00 Piloti schierati sulla griglia di partenza…

14.00 Sono 26 i giri da percorrere.

13.58 Giro di ricognizione.

13.57 La classifica del Mondiale MotoGP vede in testa il francese Quartararo con 131 punti, seguito a 109 dal connazionale Zarco e 100 dall’australiano Miller. 4° Bagnaia a 99.

13.50 In tema di Case, nell’enorme storia di Assen hanno primeggiato sei diversi marchi. Comanda la Honda, con 22 successi, seguita a quota 17 dalla Yamaha e a 15 dalla MV Agusta. Sono invece 9 le affermazioni della Suzuki e 7 quelle della Gilera, a cui va sommato il singolo hurrà della Norton.

13.40 Sono tantissimi i successi italiani nel Dutch TT, in quanto se ne contano ben 22. Chiaramente, la stragrande maggioranza di essi portano la firma di Valentino Rossi (8) e Giacomo Agostini (6), ma sono già state citate anche le 2 affermazioni di Umberto Masetti a inizio anni ’50. Inoltre, non vanno dimenticate le vittorie di Nello Pagani (1949), Remo Venturi (1960), Virginio Ferrari (1979), Marco Lucchinelli (1981), Franco Uncini (1982) e Max Biaggi (2001).

13.35 Tredici uomini sono stati in grado di vincere più di un’edizione, ma solo sei di loro sono stati capaci di imporsi con due moto diverse. Si tratta di Geoff Duke (Norton e Gilera), Mike Hailwood (MV Agusta e Honda), Giacomo Agostini (MV Agusta e Yamaha), Valentino Rossi (Honda e Yamaha) e Casey Stoner (Ducati e Honda).

13.30 DUTCH TT – VITTORIE TOP CLASS

8 – ROSSI Valentino [ITA] (2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015, 2017)

6 – AGOSTINI Giacomo [ITA] (1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974)

5 – DOOHAN Mick [AUS] (1994, 1995, 1996, 1997, 1998)

4 – SURTEES John [GBR] (1956, 1957, 1958, 1959)

4 – HAILWOOD Mike [GBR] (1962, 1964, 1965, 1967)

4 – DUKE Geoff [GBR] (1951, 1953, 1954, 1955)

3 – SCHWANTZ Kevin [USA] (1990, 1991, 1993)

2 – MASETTI Umberto [ITA] (1950, 1952)

2 – SHEENE Barry [GBR] (1975, 1976)

2 – MAMOLA Randy [USA] (1984, 1985)

2 – GARDNER Wayne [AUS] (1986, 1988)

2 – STONER Casey [AUS] (2008, 2012)

2 – MARQUEZ Marc [SPA] (2014, 2018)

13.20 Comprendendo Rossi, sono quattro i centauri in attività a vantare almeno un Dutch TT nel proprio palmarès. Si tratta di Marc Marquez (2 vittorie, datate 2014 e 2018), Jack Miller (che primeggiò a sorpresa nel 2016) e Maverick Viñales (impostosi nell’ultima edizione disputata, quella del 2019).

13.15 Il pilota più vincente in assoluto nella top class nel GP d’Olanda è Valentino Rossi, capace di imporsi ben 8 volte, peraltro nell’arco di ben quindici anni! Il Dottore ha primeggiato nel 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 e 2017. Detiene dunque il primato di successi e di longevità, ma non quello di affermazioni consecutive. Quest’ultimo è ancora oggi condiviso da Giacomo Agostini e Mick Doohan, i quali sono passati per primi sotto la bandiera scacchi per 5 anni di fila (il lombardo lo ha fatto tra il 1968 e il 1972, mentre l’australiano c’è riuscito dal 1994 al 1998).

13.05 La classifica del warm-up di questa mattina:

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 306.7 1’32.569

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.2 1’32.898 0.329 / 0.329

3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.8 1’32.924 0.355 / 0.026

4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 309.8 1’32.950 0.381 / 0.026

5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.0 1’32.996 0.427 / 0.046

6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 314.6 1’33.088 0.519 / 0.092

7 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 313.8 1’33.228 0.659 / 0.140

8 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 306.7 1’33.270 0.701 / 0.042

9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 314.6 1’33.326 0.757 / 0.056

10 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 306.0 1’33.355 0.786 / 0.029

11 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 306.0 1’33.356 0.787 / 0.001

12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.0 1’33.422 0.853 / 0.066

13 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 312.2 1’33.450 0.881 / 0.028

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.8 1’33.719 1.150 / 0.269

15 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 312.2 1’33.809 1.240 / 0.090

16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 310.6 1’33.891 1.322 / 0.082

17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 310.6 1’33.957 1.388 / 0.066

18 31 Garrett GERLOFF USA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.2 1’34.134 1.565 / 0.177

19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.2 1’34.144 1.575 / 0.010

20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 311.4 1’34.186 1.617 / 0.042

21 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 309.0 1’34.308 1.739 / 0.122

22 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 313.0 1’34.439 1.870 / 0.131

13.00 La griglia di partenza di oggi:

1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’31.814 6 8 306.7

2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’31.885 6 7 0.071 0.071 306.7

3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’32.116 7 7 0.302 0.231 313.0

4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q2 1’32.314 8 9 0.500 0.198 309.8

5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’32.394 7 7 0.580 0.080 315.4

6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’32.450 7 8 0.636 0.056 310.6

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’32.597 8 8 0.783 0.147 308.3

8 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’32.609 3 8 0.795 0.012 313.0

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’32.666 3 8 0.852 0.057 309.8

10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’32.748 8 9 0.934 0.082 306.7

11 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’32.830 5 8 1.016 0.082 312.2

12 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’32.919 6 9 1.105 0.089 305.2

13 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’32.724 7 9 (*) 0.183 309.8

14 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q1 1’32.850 6 8 (*) 0.309 0.126 317.0

15 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’33.258 5 7 (*) 0.717 0.408 305.2

16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’33.288 7 8 (*) 0.747 0.030 311.4

17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI Q1 1’33.321 6 7 (*) 0.780 0.033 309.0

18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’33.378 4 8 (*) 0.837 0.057 305.2

19 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI Q1 1’33.404 7 8 (*) 0.863 0.026 312.2

20 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’33.477 6 6 (*) 0.936 0.073 310.6

21 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’33.597 4 8 (*) 1.056 0.120 307.5

22 31 Garrett GERLOFF USA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’33.739 6 8 (*) 1.198 0.142 300.0

* = eliminato in Q1.

12.57 Ad Assen la gara scatterà alle ore 14.00.

12.55 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP d’Olanda 2021 di MotoGP.

Cronaca qualifiche – Griglia di partenza – Presentazione gara

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio d’Olanda 2021, valevole per il nono round stagionale del Mondiale MotoGP e ultimo atto prima della lunga pausa estiva di metà campionato. Fari puntati ad Assen sull’annunciato duello fratricida per la vittoria in casa Yamaha Factory tra Maverick Viñales e Fabio Quartararo, ma attenzione a possibili colpi di scena legati anche al meteo.

Alle spalle dei due “ufficiali” Yamaha scatterà la Ducati di Francesco Bagnaia, chiamato ad una prestazione importante per conservare un posto sul podio e limitare i danni in classifica generale rispetto al leader Quartararo. Candidati alla top3 anche la KTM di Oliveira, la Ducati Pramac di Zarco e le Suzuki di Rins e Mir. Obiettivo top10 per Valentino Rossi, autore di un buon sabato e collocato in quarta fila sulla griglia di partenza.

Il GP d'Olanda 2021 di MotoGP, in programma alle ore 14.00

Appuntamento fissato dunque verso le ore 14 italiane per il via della gara di Assen per la classe regina del Motomondiale. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

