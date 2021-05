Sport in tv oggi (venerdì 7 maggio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Giornata ricca di spunti e di sport quella di questo venerdì 7 maggio. Si inizierà con il Preolimpico di lotta e di taekwondo, di scena a Sofia, per poi pensare all’ultimo giorno di match del Gran Slam di judo a Kazan.

In primo piano, poi, la F1 con la prima giornata di prove del GP di Spagna, sul circuito del Montmeló, dove la Ferrari vorrà riscattarsi dopo l’opaca prestazione dell’appuntamento in Portogallo. Sempre Spagna protagonista con il tennis e il Masters1000 di Madrid. La terra rossa della capitale iberica sarà teatro dei quarti di finale e ci sarà Matteo Berrettini ad avere nel mirino il pass per il penultimo atto.

Una giornata nella quale ci sarà anche la Serie B di calcio e il basket con la Champions League e il match tra Trento e Brindisi valido per il campionato italiano.

Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA SPORT IN TV (7 MAGGIO)

08.00 TAEKWONDO (Preolimpico): sessione preliminare -58 kg, -80 kg maschili; -49 kg, -67 kg femminili – Diretta streaming su canale Youtube della Federazione Bulgara.

09.00 LOTTA (Preolimpico): prove femminili turni preliminari – Diretta streaming su UWW.

09.15 CANOA (Europei): Prima run batterie C1 femminile – Nessuna copertura televisiva e streaming.

10.00 JUDO (Grand Slam a Kazan): turni preliminari -90 kg, -100 kg +100 kg maschili; -78 kg, +78 kg femminili – Diretta streaming sul canale Youtube dell’IJF.

10.00 CANOA (Europei): Prima run batterie C1 maschile – Nessuna copertura televisiva e streaming.

11.00 CANOA (Europei): Seconda run batterie C1 femminile – Nessuna copertura televisiva e streaming.

11.25 CANOA (Europei): Seconda run batterie C1 femminile – Nessuna copertura televisiva e streaming.

11.30 F1 (GP Spagna): prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Sport F1 (207), live streaming su Sky Go e su Now.

13.00 TENNIS (Masters1000 Madrid): quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now Tv.

13.05 CANOA (Europei): Finale K1 a squadre femminile – Nessuna copertura televisiva e streaming.

13.45 CANOA (Europei): Finale K1 a squadre maschile – Nessuna copertura televisiva e streaming.

14.00 TAEKWONDO (Preolimpico): quarti di finale -58 kg, -80 kg maschili; -49 kg, -67 kg femminili – Diretta streaming su canale Youtube della Federazione Bulgara.

14.00 CALCIO (Serie B): Ascoli-Cittadella – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Brescia-Pisa – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Cosenza-Monza – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Cremonese-Pescara – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Entella-ChievoVerona – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Frosinone-Vicenza – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Lecce-Reggina – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Reggiana-SPAL – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Salernitana-Empoli – Diretta streaming su DAZN.

14.00 CALCIO (Serie B): Venezia-Pordenone – Diretta streaming su DAZN.

14.44 CANOA (Europei): Finale C1 a squadre femminile – Nessuna copertura televisiva e streaming.

15.00 F1 (GP Spagna): prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), live streaming su Sky Sport F1 (207), live streaming su Sky Go e su Now.

15.19 CANOA (Europei): Finale C1 a squadre maschile – Nessuna copertura televisiva e streaming.

16.00 GOLF (European Tour): Canary Island – Diretta streaming su Eurosport Player.

16.00 JUDO (Grand Slam a Kazan): Final Block -90 kg, -100 kg +100 kg maschili; -78 kg, +78 kg femminili – Diretta tv su Sky Sport Collection (205), live streaming su Sky Go, su Now e sul canale Youtube dell’IJF.

16.30 TAEKWONDO (Preolimpico): Semifinali -58 kg, -80 kg maschili; -49 kg, -67 kg femminili – Diretta streaming su canale Youtube della Federazione Bulgara.

17.00 CICLISMO (Giro dell’Algarve): terza tappa – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

18.00 LOTTA (Preolimpico): prove femminili semifinali e finali – Diretta tv su Sky Sport Collection (205), live streaming su Sky Go, su Now e su UWW.

18.00 BASKET (Champions League): Zaragoza-Pinar Karsiyaka – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.00 GOLF (PGA Tour): Wells Fargo Championship – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player e su DAZN.

20.30 BASKET (Champions League): San Pablo Burgos-Strasburgo – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.30 BASKET (Serie A): Trento-Brindisi – Diretta streaming su Eurosport Player.

20.30 TENNIS (Masters1000 Madrid): Berrettini vs Garin – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su Sky Go e su Now Tv.*

21.00 CALCIO (Ligue1): Lens-Lille – Diretta streaming su DAZN.

*Orario indicativo. Il match di Berrettini sarà il secondo della sessione serale a Madrid, che scatterà alle 19.00.

